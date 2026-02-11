पाकिस्ताननंतर आता बांगलादेशने घेतला यू-टर्न, T20 World Cup मधून माघार घेत खेळाडूंना बनवले खलनायक

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातून बांगलादेशच्या माघारीचा मुद्दा आता केवळ खेळांपुरता मर्यादित नाही, तर राजकीय वक्तृत्वाचे रूप धारण केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, देशाचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी एक विधान जारी केले आहे. ज्यामुळे संपूर्ण वादाला एक नवीन दिशा मिळाली आहे. मंगळवार, १० फेब्रुवारी रोजी त्यांनी सांगितले की, विश्वचषकातून माघार घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला नाही, तर खेळाडू आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) यांनी घेतला आहे. त्यांच्या मते, हे पाऊल देशाचा सन्मान आणि क्रिकेटचे भविष्य लक्षात घेऊन उचलले गेले आहे. सरकारने फक्त या निर्णयाचे समर्थन केले.या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
काही आठवड्यांपूर्वी म्हणजेच २२ जानेवारी रोजी आसिफ नजरुल यांनी माध्यमांना स्पष्टपणे सांगितले होते की, सरकारने विश्वचषकातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी असेही म्हटले होते की, आयसीसीकडून समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले. त्यावेळी असे सूचित करण्यात आले होते की खेळाडूंना केवळ निर्णयाची माहिती देण्यात आली होती, त्यांचा सल्ला घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे, आता विधानात बदल स्वाभाविकपणे प्रश्न उपस्थित करतो. पण आता आसिफ म्हणतो की खेळाडू आणि बोर्डाने राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचे आणि देशाच्या क्रिकेटचे रक्षण करण्यासाठी हे बलिदान दिले आहे.
त्यांच्या नवीन विधानात आता असे म्हटले आहे की, खेळाडू आणि मंडळाने राष्ट्रीय सन्मान आणि क्रिकेटच्या भविष्याचा विचार करून हा निर्णय स्वतः घेतला आहे. त्यांनी हे राष्ट्रीय हितासाठी उचललेले पाऊल असल्याचे वर्णन केले. हा बदल संपूर्ण वादाचे मूळ बनला आहे.
सध्या, बांगलादेश क्रिकेट मंडळाकडून स्पष्ट आणि तपशीलवार विधानाची वाट पाहत आहे. येत्या काही दिवसांत, विश्वचषकातून माघार घेण्याचा प्रत्यक्ष निर्णय कोणत्या पातळीवर घेण्यात आला हे स्पष्ट होऊ शकते. हे निश्चित आहे की या यू-टर्नमुळे पुन्हा एकदा खेळ आणि राजकारण यांच्यातील संबंधांबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. टी२० विश्वचषकासारख्या मोठ्या व्यासपीठापासून स्वतःला दूर ठेवणे कोणत्याही संघासाठी सोपे नाही. अशा परिस्थितीत, वक्तृत्वातील या बदलामुळे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे.