नम्रता गायकवाड–तुषार कावळेच्या डेटिंग चर्चेला उधाण, व्हॅलेंटाईन डेनिमित्त घेऊन येणार ‘काहीतरी वेगळे’ गाणं

फेब्रुवारी महिन्याची सुरुवात होताच वातावरण आणखी बदलून जाते. प्रेमाचे वारे हळुवारपणे मनाला स्पर्श करू लागतात आणि या भावनांना शब्द देण्यासाठी येतो तो खास दिवस १४ फेब्रुवारी, व्हॅलेंटाईन डे. एरवी मनातच दडवून ठेवलेल्या भावना, न बोललेले शब्द आणि व्यक्त न झालेलं प्रेम या दिवशी धाडस करून समोर येतं. आपल्या आवडत्या व्यक्तीसमोर प्रेमाची कबुली देणं, नात्याला नवी सुरुवात देणं किंवा जुन्या नात्यांमध्ये पुन्हा एकदा प्रेमाची ऊब निर्माण करणाऱ्यांसाठी हा दिवस खास ठरतो.
अशातच आता अभिनेत्री नम्रता गायकवाड यंदाच्या व्हॅलेंटाईन डे ‘काहीतरी वेगळे’ प्रेक्षकांसाठी घेऊन येणार आहे. तिच्या सोशल मीडियावर तिचे आणि अभिनेता तुषार कावळे याचे काही रोमँटिक फोटोज शेअर केले आहेत. जे पाहून हे दोघे एकमेकांना डेट करत असल्याच्या अशा चर्चाना उधाण आलं आहे तर या दोघांचं एक ‘काहीतरी वेगळे’ हे नवं, फ्रेश सोलो गाणं ‘व्हॅलेंटाइन डे’ च्या मूहूर्तावर रसिकांच्या भेटीला येत आहे. या दोघांची जोडी खूपच उत्तम दिसत असून, चाहते त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव करत आहेत.
हे गाणं केवळ एका जोडप्याची कथा सांगत नाही, तर आजच्या तरुणाईच्या नातेसंबंधांचा आरसा ठरतं आहे. आपण खरंच क्षण जगतोय… की फक्त त्यांना पोस्ट करतोय? हा महत्त्वाचा प्रश्न हे गाणं प्रभावीपणे अधोरेखित करतं. युथफूल आणि भावस्पर्शी असलेलं ‘काहीतरी वेगळे’ हे गाणं अभिनेत्री नम्रता गायकवाड आणि अभिनेता तुषार कावळे यांच्यावर चित्रित करण्यात आलं आहे. फ्लॉसम एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली साकारलेल्या या गाण्याचं संगीत दिग्दर्शन, लिरीक्स आरोह कांगो यांनी केलं असून, देव आहिरराव आणि साक्षी यांच्या आवाजात हे गाणं स्वरबद्ध झालं आहे.
फ्लॉसम एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली साकारलेल्या ‘काहीतरी वेगळे’ या गाण्याचे संगीत आणि गीतलेखन आरोह कांगो यांनी केले असून, देव आहिरराव आणि साक्षी यांच्या सुरेल आवाजात ते साकारले आहे. रोहित जाधव यांच्या दिग्दर्शनाखाली आणि मयूर परांकर यांच्या सह-दिग्दर्शनात तयार झालेल्या या प्रकल्पाची क्रिएटिव्ह जबाबदारी स्वप्नील पाटील यांनी सांभाळली आहे. अफलातून म्युझिकची संगीत निर्मिती, तसेच रेखा मोरे आणि निलेश खंडागळे यांचे प्रकल्प प्रमुख म्हणून योगदान या गाण्याला अधिक बळकटी देते. भावना, वास्तव आणि आधुनिक नात्यांतील प्रश्नांची गुंफण असलेले ‘काहीतरी वेगळे’ हे गाणे प्रेमाच्या ऋतूमध्ये प्रेक्षकांना एक वेगळा आणि विचार करायला लावणारा अनुभव देण्यासाठी सज्ज आहे.