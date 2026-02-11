Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Shukra Nakshatra Parivartan Entry Into The Shatabhisha Nakshatra People Of This Zodiac Sign Will Experience Problems

Shukra Nakshatra Parivartan: शुक्र करणार राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना जाणवू शकतो आर्थिक त्रास आणि मानसिक ताण

शुक्र ग्रह आज 11 फेब्रुवारी रोजी राहूच्या शतभिष नक्षत्रांमधून संक्रमण करणार आहे. शुक्रच्या संक्रमणामुळे काही राशींना आर्थिक आणि आरोग्याशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

Updated On: Feb 11, 2026 | 10:01 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शुक्र करणार राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश
  • शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश
  • या राशीच्या लोकांना सामोरे जावे लागणार समस्यांना
 

बुधवार, 11 फेब्रुवारी रोजी शुक्र राहूच्या नक्षत्रात म्हणजे शतभिषामध्ये प्रवेश करणार आहे. वेळोवेळ ग्रह राशी सोबतच नक्षत्र संक्रमण करत असतात. यावेळी 11 फेब्रुवारी रोजी शुक्र ग्रहाचे होणाऱ्या संक्रमणाचा काही राशीच्या लोकांवर परिणाम होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्राच्या संक्रमणामुळे काही राशींना जीवनात चढ-उतार येऊ शकतात. या राशीच्या लोकांना आर्थिक अडचणी आणि आरोग्याच्या समस्या येऊ शकतात. या काळात काही राशीच्या लोकांना आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.  शुक्र ग्रहाच्या राहू्च्या नक्षत्रात संक्रमणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो ते जाणून घ्या

कर्क रास

शुक्राच्या नक्षत्रातील बदल काही क्षेत्रांमध्ये तुमच्यासाठी नकारात्मक ठरू शकतो. तुमच्या आर्थिक बाबतीत तुम्हाला चिंता वाढू शकतात आणि तुम्हाला अचानक मोठी रक्कम खर्च करावी लागू शकते. कामाच्या ठिकाणीही परिस्थिती फारशी अनुकूल नाही यावेळी तुम्हाला प्रत्येक काम विचारपूर्वक करावे लागेल. काहींना त्यांच्या कौटुंबिक जीवनात गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. व्यवसायात तुम्हाला समस्या येऊ शकतात. यावर उपाय म्हणून पांढरे कपडे दान करा आणि शुक्र ग्रहाशी संबंधित मंत्रांचा जप करा.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी महादेवांना अर्पण करा या गोष्टींचा नैवेद्य, नकारात्मकता होईल दूर

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांना त्यांच्या शत्रूंपासून अत्यंत सावध राहावे. कामाच्या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी तुमच्या कामातील त्रुटी दाखवून देऊ शकतात आणि त्यांच्या वरिष्ठांशी त्यांची चर्चा करू शकतात. अनावश्यक खर्च वाढू शकतात, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती ताणली जाऊ शकते. या राशीच्या लोकांसाठी घरातील कामे वाढतील, ज्यामुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना या काळात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. यावर उपाय म्हणून, योगासने आणि ध्यान करा आणि संतोषी मातेची आरती करा.

Zodiac Sign: सर्वार्थ सिद्धि योगाचा मिथुन आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल फायदा

मीन रास

शुक्र राशीतील बदलानंतर खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त होऊ शकतो. पुढे जाण्यासाठी तुम्हाला तुमचे बजेट योग्यरित्या आखावे लागेल. मीन राशीच्या लोकांनी त्यांच्या आरोग्याबद्दल देखील सावधगिरी बाळगली पाहिजे. जर तुम्ही सहलीची योजना आखत असाल तर या काळात तुमच्या मौल्यवान वस्तूंचे रक्षण करा. कोणावरही जास्त विश्वास ठेवू नका, कारण तुमची फसवणूक होऊ शकते. यावर उपाय म्हणून तुम्ही दूध, दही इत्यादी दान करावे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्र नक्षत्र परिवर्तन म्हणजे काय?

    Ans: शुक्र ग्रह एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, त्या बदलाला नक्षत्र परिवर्तन म्हणतात. याचा परिणाम सुख, वैभव, संबंध आणि आर्थिक बाबींवर होत असल्याचे मानले जाते.

  • Que: राहूच्या नक्षत्रात शुक्र प्रवेश केल्यास काय परिणाम होतात?

    Ans: राहू भ्रम, अस्थिरता आणि अचानक बदलांचे प्रतीक आहे. त्यामुळे खर्च वाढणे, चुकीचे निर्णय, मानसिक ताण अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते असे ज्योतिष मानते.

  • Que: राहूच्या नक्षत्रात शुक्राने प्रवेश केल्याने कोणत्या राशीच्या लोकांना समस्या जाणवू शकतात

    Ans: राहूच्या नक्षत्रात शुक्राने प्रवेश केल्याने कर्क, कन्या आणि मीन राशीच्या लोकांना समस्या जाणवू शकतात.

Web Title: Shukra nakshatra parivartan entry into the shatabhisha nakshatra people of this zodiac sign will experience problems

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 10:01 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी महादेवांना अर्पण करा या गोष्टींचा नैवेद्य, नकारात्मकता होईल दूर
1

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी महादेवांना अर्पण करा या गोष्टींचा नैवेद्य, नकारात्मकता होईल दूर

Zodiac Sign: सर्वार्थ सिद्धि योगाचा मिथुन आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल फायदा
2

Zodiac Sign: सर्वार्थ सिद्धि योगाचा मिथुन आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल फायदा

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
3

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

एक चूक पडेल महागात; ‘या’ राशीच्या मंडळींनी चांदी वापरु नये, अन्यथा… काय सांगतं ज्योतिषशास्त्र ?
4

एक चूक पडेल महागात; ‘या’ राशीच्या मंडळींनी चांदी वापरु नये, अन्यथा… काय सांगतं ज्योतिषशास्त्र ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shukra Nakshatra Parivartan: शुक्र करणार राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना जाणवू शकतो आर्थिक त्रास आणि मानसिक ताण

Shukra Nakshatra Parivartan: शुक्र करणार राहूच्या नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना जाणवू शकतो आर्थिक त्रास आणि मानसिक ताण

Feb 11, 2026 | 10:01 AM
व्हॅलेंटाईन डेसाठी खास ‘दो दीवाने शहर में’ मधील ‘वजह बेवजह’ गाणं रिलीज; मृणाल-सिद्धांतची दिसली केमिस्ट्री

व्हॅलेंटाईन डेसाठी खास ‘दो दीवाने शहर में’ मधील ‘वजह बेवजह’ गाणं रिलीज; मृणाल-सिद्धांतची दिसली केमिस्ट्री

Feb 11, 2026 | 09:49 AM
Uttar Pradesh: बेडवर सापाची कात, बांगड्या-सिंदूर…; तरुणी बनली ‘नागीण’! नेमकं प्रकरण काय?

Uttar Pradesh: बेडवर सापाची कात, बांगड्या-सिंदूर…; तरुणी बनली ‘नागीण’! नेमकं प्रकरण काय?

Feb 11, 2026 | 09:43 AM
चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग- वांग होतील कायमचे गायब! ‘या’ पद्धतीने करा जायफळाचा वापर, आजीबाईच्या बटव्यातील घरगुती उपाय

चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग- वांग होतील कायमचे गायब! ‘या’ पद्धतीने करा जायफळाचा वापर, आजीबाईच्या बटव्यातील घरगुती उपाय

Feb 11, 2026 | 09:42 AM
बटाट्याचा नाही तर चिकनचा पराठा बनवून खा, प्रोटीनयुक्त रेसिपी सकाळच्या नाश्त्यासाठी ठरेल एकदम परफेक्ट

बटाट्याचा नाही तर चिकनचा पराठा बनवून खा, प्रोटीनयुक्त रेसिपी सकाळच्या नाश्त्यासाठी ठरेल एकदम परफेक्ट

Feb 11, 2026 | 09:37 AM
UN मध्ये भारताची खुर्ची निश्चित? चीन करणार बॅटिंग ; दिल्लीतील हाय-लेव्हल बैठकीत गेमचेंजर निर्णय

UN मध्ये भारताची खुर्ची निश्चित? चीन करणार बॅटिंग ; दिल्लीतील हाय-लेव्हल बैठकीत गेमचेंजर निर्णय

Feb 11, 2026 | 09:36 AM
Chhatrapati Sambhajinagar ZP Elecction: छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेवर महिला ‘राज’; ६३ पैकी ३१ जागांवर महिला उमेदवारांचा डंका

Chhatrapati Sambhajinagar ZP Elecction: छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेवर महिला ‘राज’; ६३ पैकी ३१ जागांवर महिला उमेदवारांचा डंका

Feb 11, 2026 | 09:27 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM