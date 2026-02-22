बिहारचा ‘बिहारी बाबू’ झाला इंग्लंडचा एआय मंत्री; 20 वर्षांनंतर मायदेशी परतल्यावर केले विकासाचे कौतुक

IIT Bombay Cartridges : IIT बॉम्बेच्या वसतिगृहात ५ जिवंत काडतुसे; विद्यार्थ्यांच्या भांडणातून धक्कादायक खुलासा
शनिवारी सकाळी पाटणा येथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी जनता दलाचे (संयुक्त) कार्यकारी अध्यक्ष आणि खासदार संजय झा यांची भेट घेतली, ते म्हणाले की, बिहारमध्ये येऊन मला खरोखर आनंद होत आहे, कारण मी येथे जन्मलो आणि २० वर्षांहून अधिक काळानंतर परतलो आहे. बिहारच्या मातीचा सुगंध अजूनही माझ्या मनात आहे. येथे झालेली प्रगती तुम्ही पाहू शकता. तंत्रज्ञानाच्या भविष्यात आपण आघाडीवर आहोत आणि ब्रिटनमध्ये एआयच्या क्षेत्रातही असेच करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कनिष्क यांची शिक्षणकथा कोणालाही प्रेरणा देऊ शकते.
जगभरातील सर्व क्षेत्रात चागली कामगिरी
जेडीयू खासदार झा यांनी कनिष्क नारायण यांचे त्यांच्या पाटणा येथील निवासस्थानी स्वागत केले, संजय झा म्हणाले की, कॉनक नारायण है यूकेमध्ये मंत्री उहेत आणि तेथील नागरिक आहेत, पण ते बिहारमधील मुझफ्फरपूरचे आहेत. २० वर्षांहून अधिक काळानंतर ते मुझफ्फरपूरला परतले आहेत, सर्व काही जागतिक झाले आहे आणि बिहार तंत्रज्ञानाशी स्पर्धा करत आहे. आम्ही राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर प्रत्येक क्षेत्रात चांगले काम करत आहोत, बिहारमध्ये परिस्थिती बदलली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यानी येथे एक व्यासपीठ तयार केले आहे. आता तुम्ही हये तितके उप उडू शकता. आरोग्य, शेती आणि सेवामध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करता येती, बिहार हे कृषीप्रधान राज्य आहे, मला विश्वास आहे की भविष्यात बिहार इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा कमी नसेल.
वीज आणि रस्त्याचे कौतुक
राज्यसभा खासदार झा यांच्याशी झालेल्या सौजन्य भेटीदरम्यान, बिहारच्या भविष्यावर सखोल चर्चा झाली, कनिष्क यांनी बिहारमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे आणि वीज आणि रस्ते कनेक्टिव्हिटीचे कौतुक केले, त्यांचा असा विश्वास आहे की, बिहार आता केवळ कामगार-केंद्रित राज्य राहिलेले नाही, तर एआय आणि तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. ही बैठक युके आणि बिहारमधील भविष्यातील तांत्रिक गुंतवणुकीच्या संधीकडे संकेत देते.
