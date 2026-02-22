Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बिहारचा ‘बिहारी बाबू’ झाला इंग्लंडचा एआय मंत्री; 20 वर्षांनंतर मायदेशी परतल्यावर केले विकासाचे कौतुक

बिहारमधील मुझफ्फरपूरचा कनिष्क नारायण तब्बल २० वर्षांनंतर मायदेशी परतला. ब्रिटनमध्ये एआय आणि ऑनलाईन सुरक्षा मंत्री म्हणून काम करणाऱ्या या ‘बिहारी बाबू’चे पटना आणि मुझफ्फरपूरमध्ये भव्य स्वागत करण्यात आले.

Updated On: Feb 22, 2026 | 12:35 PM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • २० वर्षांनंतर मायदेशी परतलेल्या कनिष्क नारायण यांचे पटना ते मुझफ्फरपूरपर्यंत उत्साहात स्वागत करण्यात आले.
  • यावेळी कुटुंबीयांशी झालेली भेट हा त्यांच्या दौऱ्याचा खास भाग ठरला.
  • त्यांनी राज्यातील वीज, रस्ते आणि पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या बदलांचे कौतुक केले.
बिहारमधील मुझफ्फरपूरच्या रस्त्यांवरून लंडनमधील सत्तेच्या गाललीत पोहोचलेल्या कनिष्क नारायण यांना आज कोणत्याही ओळखीची गरज नाही. २० वर्षे ब्रिटनचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि ऑनलाईन सुरक्षा मंत्री म्हणून काम केल्यानंतर कनिष्क आपल्या मायदेशी परताले, पटना ते मुझफ्फरपूर येथे त्यांचे भव्य स्वागत झाले. जवळजवळ दोन शतके भारतावर राज्य करणाऱ्या इंग्लंडमधील कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग आता ‘बिहारी बाबू’ यांच्या हाती आहे. आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून ते काका, काकू, पुतणे आणि भाच्यांना भेटण्यासाठी मुझफ्फरपूरला गेला. कनिष्क मूळचा बिहारचा आहे. तो १२ वर्षांचा असताना त्याचे पालक चांगल्या भविष्याच्या शोधात इंग्लंडला गेले आणि अखेर वेल्समध्ये कायमचे स्थायिक इराले, ते कनिष्क मुझफ्फरपूर येथील त्याच्या वडिलोपार्जित घरी परतले.

IIT Bombay Cartridges : IIT बॉम्बेच्या वसतिगृहात ५ जिवंत काडतुसे; विद्यार्थ्यांच्या भांडणातून धक्कादायक खुलासा

शनिवारी सकाळी पाटणा येथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी जनता दलाचे (संयुक्त) कार्यकारी अध्यक्ष आणि खासदार संजय झा यांची भेट घेतली, ते म्हणाले की, बिहारमध्ये येऊन मला खरोखर आनंद होत आहे, कारण मी येथे जन्मलो आणि २० वर्षांहून अधिक काळानंतर परतलो आहे. बिहारच्या मातीचा सुगंध अजूनही माझ्या मनात आहे. येथे झालेली प्रगती तुम्ही पाहू शकता. तंत्रज्ञानाच्या भविष्यात आपण आघाडीवर आहोत आणि ब्रिटनमध्ये एआयच्या क्षेत्रातही असेच करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कनिष्क यांची शिक्षणकथा कोणालाही प्रेरणा देऊ शकते.

जगभरातील सर्व क्षेत्रात चागली कामगिरी

जेडीयू खासदार झा यांनी कनिष्क नारायण यांचे त्यांच्या पाटणा येथील निवासस्थानी स्वागत केले, संजय झा म्हणाले की, कॉनक नारायण है यूकेमध्ये मंत्री उहेत आणि तेथील नागरिक आहेत, पण ते बिहारमधील मुझफ्फरपूरचे आहेत. २० वर्षांहून अधिक काळानंतर ते मुझफ्फरपूरला परतले आहेत, सर्व काही जागतिक झाले आहे आणि बिहार तंत्रज्ञानाशी स्पर्धा करत आहे. आम्ही राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर प्रत्येक क्षेत्रात चांगले काम करत आहोत, बिहारमध्ये परिस्थिती बदलली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यानी येथे एक व्यासपीठ तयार केले आहे. आता तुम्ही हये तितके उप उडू शकता. आरोग्य, शेती आणि सेवामध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करता येती, बिहार हे कृषीप्रधान राज्य आहे, मला विश्वास आहे की भविष्यात बिहार इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा कमी नसेल.

मजकूर हटवण्याचे आदेश, मॅजिस्ट्रेटला अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय कायम

वीज आणि रस्त्याचे कौतुक

राज्यसभा खासदार झा यांच्याशी झालेल्या सौजन्य भेटीदरम्यान, बिहारच्या भविष्यावर सखोल चर्चा झाली, कनिष्क यांनी बिहारमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे आणि वीज आणि रस्ते कनेक्टिव्हिटीचे कौतुक केले, त्यांचा असा विश्वास आहे की, बिहार आता केवळ कामगार-केंद्रित राज्य राहिलेले नाही, तर एआय आणि तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. ही बैठक युके आणि बिहारमधील भविष्यातील तांत्रिक गुंतवणुकीच्या संधीकडे संकेत देते.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Feb 22, 2026 | 12:35 PM
