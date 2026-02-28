Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • 60 Wickets 7 Times Five Wickets Aqib Nabi Created A Sensation In Ranji Trophy Sourav Ganguly Demand From Agarkar

60 विकेट्स, 7 वेळा पाच विकेट्स… आकिब नबीने रणजी ट्रॉफीमध्ये उडवली खळबळ, सौरव गांगुलीने आगरकरकडून केली मोठी मागणी

२९ वर्षीय गोलंदाजाने २०२५-२६ रणजी ट्रॉफी हंगामात सातव्यांदा पाच बळी घेतले आहेत. सौरव गांगुलीने अजित आगरकर आणि बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांना टॅग करून राष्ट्रीय संघात आकिबची निवड करण्याची शिफारस केली आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 08:58 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

जम्मू आणि काश्मीरचा वेगवान गोलंदाज आकिब नबीने या रणजी ट्रॉफी हंगामात त्याच्या प्रभावी कामगिरीने लक्ष वेधले आहे. २९ वर्षीय गोलंदाजाने २०२५-२६ रणजी ट्रॉफी हंगामात सातव्यांदा पाच बळी घेतले आहेत. तो एकाच हंगामात ६० बळी घेणारा तिसरा गोलंदाजही ठरला आहे. या कामगिरीमुळे तो राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवण्याच्या मार्गावर आहे. त्याच्या दमदार कामगिरीमुळे जम्मू आणि काश्मीर पहिल्यांदाच रणजी ट्रॉफी विजेता बनून इतिहास रचण्यास मदत होईल. 

माजी भारतीय कर्णधार सौरव गांगुली आकिबच्या कामगिरीने इतका प्रभावित झाला आहे की त्याने थेट मुख्य राष्ट्रीय निवडकर्ता अजित आगरकर आणि बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांना टॅग करून राष्ट्रीय संघात आकिबची निवड करण्याची शिफारस केली आहे. गांगुलीने कर्नाटकविरुद्धच्या पहिल्या रणजी ट्रॉफी फायनलमध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रभावी कामगिरीचे कौतुक केले आणि ते म्हणाले की, वेगवान गोलंदाज आकिब नबीमध्ये राष्ट्रीय संघाचे प्रतिनिधित्व करण्याची क्षमता आहे. नबीने चालू रणजी ट्रॉफी हंगामात ६० विकेट्स घेतल्या आहेत. यामध्ये पहिल्या डावात कर्नाटकविरुद्ध घेतलेला ५ विकेट्सचा समावेश आहे. 

इंग्लंडच्या विजयानंतर पाकिस्तानी चाहत्यांवर आली श्रीलंकेकडे भीक मागण्याची वेळ! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

हुबळी येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात ५८४ धावा केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरने कर्नाटकला २९३ धावांत गुंडाळले. “कठोर परिश्रम आणि दृढनिश्चयाने काय साध्य करता येते हे जम्मू आणि काश्मीरने जगाला दाखवून दिले आहे. त्यांनी त्यांच्या राज्याला अभिमानास्पद बनवले आहे. कठीण वातावरण लोकांना अधिक मजबूत बनवते,” गांगुली यांनी X वर लिहिले. “या उन्हाळ्यात इंग्लंडमध्ये चांगली सुरुवात करणे आदर्श ठरेल,” असे त्यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय), वरिष्ठ पुरुष निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर आणि बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांना टॅग करत म्हटले.

हुबळी क्रिकेट मैदानावर जम्मू आणि काश्मीरच्या फलंदाजांनी पहिल्या डावात ५८४ धावा केल्या होत्या, पण स्टार खेळाडूंनी भरलेल्या कर्नाटक संघाला पहिल्या डावात फक्त २९३ धावाच करता आल्या. आकिब नबी दारने २३ षटकांत ५४ धावा देत ५ बळी घेतले. डारने केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, स्मृती मानधना, शिखर शेट्टी या प्रमुख फलंदाजांना बाद केले.रणजी ट्रॉफीच्या ९२ वर्षांच्या इतिहासात एकाच हंगामात ६० बळी घेणारा आकिब नबी दार हा तिसरा वेगवान गोलंदाज आहे. तो या रणजी ट्रॉफी हंगामात सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज बनला आहे. त्याने या हंगामात सात वेळा पाच बळी घेतले आहेत आणि रणजी ट्रॉफीमध्ये आतापर्यंत १५ वेळा एका डावात पाच किंवा त्याहून अधिक बळी घेतले आहेत.

आयपीएल लिलावात दिल्ली कॅपिटल्सने आकिब नबी दारला ₹८.४ कोटींना खरेदी केले. रणजी ट्रॉफीनंतर, क्रिकेट चाहते आता आयपीएलमधील त्याच्या कामगिरीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. त्याच्या कामगिरीने, दारने भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी एक मजबूत दावा केला आहे. या वर्षी, भारतीय संघ श्रीलंका आणि न्यूझीलंडचा दौरा करणार आहे आणि दार त्या संधीसाठी एक मजबूत दावेदार म्हणून उदयास आला आहे.

Web Title: 60 wickets 7 times five wickets aqib nabi created a sensation in ranji trophy sourav ganguly demand from agarkar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 08:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इंग्लंडच्या विजयानंतर पाकिस्तानी चाहत्यांवर आली श्रीलंकेकडे भीक मागण्याची वेळ! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर
1

इंग्लंडच्या विजयानंतर पाकिस्तानी चाहत्यांवर आली श्रीलंकेकडे भीक मागण्याची वेळ! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

अर्धशतक झळकावताच हार्दिक पांड्याने केले रोमँटिक सेलिब्रेशन! सोशल मिडियावर Video Viral
2

अर्धशतक झळकावताच हार्दिक पांड्याने केले रोमँटिक सेलिब्रेशन! सोशल मिडियावर Video Viral

रिंकू सिंगच्या वडिलांच्या निधनाने क्रिकेट जगतावर शोककळा, माजी क्रिकेटपटूंनी वाहिली श्रद्धांजली! Post Viral
3

रिंकू सिंगच्या वडिलांच्या निधनाने क्रिकेट जगतावर शोककळा, माजी क्रिकेटपटूंनी वाहिली श्रद्धांजली! Post Viral

ENG vs NZ : एक विजय न्यूझीलंडला पोहोचवेल उपांत्य फेरीत! इंग्लंडशी होणार सामना, लागणार का सेमीफायनलचे तिकीट?
4

ENG vs NZ : एक विजय न्यूझीलंडला पोहोचवेल उपांत्य फेरीत! इंग्लंडशी होणार सामना, लागणार का सेमीफायनलचे तिकीट?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
60 विकेट्स, 7 वेळा पाच विकेट्स… आकिब नबीने रणजी ट्रॉफीमध्ये उडवली खळबळ, सौरव गांगुलीने आगरकरकडून केली मोठी मागणी

60 विकेट्स, 7 वेळा पाच विकेट्स… आकिब नबीने रणजी ट्रॉफीमध्ये उडवली खळबळ, सौरव गांगुलीने आगरकरकडून केली मोठी मागणी

Feb 28, 2026 | 08:58 AM
National Science Day 2026 : ग्रामीण मुलींच्या पंखांना संशोधनाचे बळ; असा घडतोय ‘विकसित भारत’

National Science Day 2026 : ग्रामीण मुलींच्या पंखांना संशोधनाचे बळ; असा घडतोय ‘विकसित भारत’

Feb 28, 2026 | 08:57 AM
लग्नानंतर पहिल्यांदाच एकत्र झळकणार Vijay आणि Rashmika; ‘या’ तारखेला चित्रपट प्रदर्शित होणार

लग्नानंतर पहिल्यांदाच एकत्र झळकणार Vijay आणि Rashmika; ‘या’ तारखेला चित्रपट प्रदर्शित होणार

Feb 28, 2026 | 08:50 AM
Free Fire Max: गेममधील नव्या इव्हेंटने प्लेअर्स झाले खुश… सुपर लेग पॉकेटसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स, असे करा अनलॉक

Free Fire Max: गेममधील नव्या इव्हेंटने प्लेअर्स झाले खुश… सुपर लेग पॉकेटसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स, असे करा अनलॉक

Feb 28, 2026 | 08:43 AM
पॅरीस, मालदीव नाही तर हनिमूनसाठी हे डेस्टिनेशन्स ठरतायंत खास, निसर्गाच्या सानिध्यात घेता येतो रोमँटिक वातावरणाचा अनुभव

पॅरीस, मालदीव नाही तर हनिमूनसाठी हे डेस्टिनेशन्स ठरतायंत खास, निसर्गाच्या सानिध्यात घेता येतो रोमँटिक वातावरणाचा अनुभव

Feb 28, 2026 | 08:34 AM
प्रजासत्ताक भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचा स्मृतीदिन; जाणून घ्या २८ फेब्रुवारीचा इतिहास

प्रजासत्ताक भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचा स्मृतीदिन; जाणून घ्या २८ फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 28, 2026 | 08:33 AM
Solapur Crime: पती-पत्नीचे संशयास्पद मृत्यू; घरात तोंडातून फेस आलेल्या अवस्थेत सापडले मृतदेह, आत्महत्या की घातपात

Solapur Crime: पती-पत्नीचे संशयास्पद मृत्यू; घरात तोंडातून फेस आलेल्या अवस्थेत सापडले मृतदेह, आत्महत्या की घातपात

Feb 28, 2026 | 08:31 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM