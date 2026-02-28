60 विकेट्स, 7 वेळा पाच विकेट्स… आकिब नबीने रणजी ट्रॉफीमध्ये उडवली खळबळ, सौरव गांगुलीने आगरकरकडून केली मोठी मागणी

जम्मू आणि काश्मीरचा वेगवान गोलंदाज आकिब नबीने या रणजी ट्रॉफी हंगामात त्याच्या प्रभावी कामगिरीने लक्ष वेधले आहे. २९ वर्षीय गोलंदाजाने २०२५-२६ रणजी ट्रॉफी हंगामात सातव्यांदा पाच बळी घेतले आहेत. तो एकाच हंगामात ६० बळी घेणारा तिसरा गोलंदाजही ठरला आहे. या कामगिरीमुळे तो राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवण्याच्या मार्गावर आहे. त्याच्या दमदार कामगिरीमुळे जम्मू आणि काश्मीर पहिल्यांदाच रणजी ट्रॉफी विजेता बनून इतिहास रचण्यास मदत होईल.
माजी भारतीय कर्णधार सौरव गांगुली आकिबच्या कामगिरीने इतका प्रभावित झाला आहे की त्याने थेट मुख्य राष्ट्रीय निवडकर्ता अजित आगरकर आणि बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांना टॅग करून राष्ट्रीय संघात आकिबची निवड करण्याची शिफारस केली आहे. गांगुलीने कर्नाटकविरुद्धच्या पहिल्या रणजी ट्रॉफी फायनलमध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रभावी कामगिरीचे कौतुक केले आणि ते म्हणाले की, वेगवान गोलंदाज आकिब नबीमध्ये राष्ट्रीय संघाचे प्रतिनिधित्व करण्याची क्षमता आहे. नबीने चालू रणजी ट्रॉफी हंगामात ६० विकेट्स घेतल्या आहेत. यामध्ये पहिल्या डावात कर्नाटकविरुद्ध घेतलेला ५ विकेट्सचा समावेश आहे.
इंग्लंडच्या विजयानंतर पाकिस्तानी चाहत्यांवर आली श्रीलंकेकडे भीक मागण्याची वेळ! नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर
हुबळी येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात ५८४ धावा केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरने कर्नाटकला २९३ धावांत गुंडाळले. “कठोर परिश्रम आणि दृढनिश्चयाने काय साध्य करता येते हे जम्मू आणि काश्मीरने जगाला दाखवून दिले आहे. त्यांनी त्यांच्या राज्याला अभिमानास्पद बनवले आहे. कठीण वातावरण लोकांना अधिक मजबूत बनवते,” गांगुली यांनी X वर लिहिले. “या उन्हाळ्यात इंग्लंडमध्ये चांगली सुरुवात करणे आदर्श ठरेल,” असे त्यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय), वरिष्ठ पुरुष निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर आणि बीसीसीआय सचिव देवजीत सैकिया यांना टॅग करत म्हटले.
𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐮𝐪𝐢𝐛 𝐍𝐚𝐛𝐢 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 📝 From the bylanes of Baramulla to winning games for Jammu & Kashmir 🛣️ Auqib Nabi Dar is crafting a beautiful canvas with his swing-bowling mastery 🎨🏏 – By @jigsactin #RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ub8Mm2BGAu — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 23, 2026
हुबळी क्रिकेट मैदानावर जम्मू आणि काश्मीरच्या फलंदाजांनी पहिल्या डावात ५८४ धावा केल्या होत्या, पण स्टार खेळाडूंनी भरलेल्या कर्नाटक संघाला पहिल्या डावात फक्त २९३ धावाच करता आल्या. आकिब नबी दारने २३ षटकांत ५४ धावा देत ५ बळी घेतले. डारने केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, स्मृती मानधना, शिखर शेट्टी या प्रमुख फलंदाजांना बाद केले.रणजी ट्रॉफीच्या ९२ वर्षांच्या इतिहासात एकाच हंगामात ६० बळी घेणारा आकिब नबी दार हा तिसरा वेगवान गोलंदाज आहे. तो या रणजी ट्रॉफी हंगामात सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज बनला आहे. त्याने या हंगामात सात वेळा पाच बळी घेतले आहेत आणि रणजी ट्रॉफीमध्ये आतापर्यंत १५ वेळा एका डावात पाच किंवा त्याहून अधिक बळी घेतले आहेत.
आयपीएल लिलावात दिल्ली कॅपिटल्सने आकिब नबी दारला ₹८.४ कोटींना खरेदी केले. रणजी ट्रॉफीनंतर, क्रिकेट चाहते आता आयपीएलमधील त्याच्या कामगिरीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. त्याच्या कामगिरीने, दारने भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी एक मजबूत दावा केला आहे. या वर्षी, भारतीय संघ श्रीलंका आणि न्यूझीलंडचा दौरा करणार आहे आणि दार त्या संधीसाठी एक मजबूत दावेदार म्हणून उदयास आला आहे.