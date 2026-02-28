प्रजासत्ताक भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचा स्मृतीदिन; जाणून घ्या २८ फेब्रुवारीचा इतिहास

आज २८ फेब्रुवारी, भारतीय प्रजासत्ताकाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची पुण्यतिथी आहे. केवळ राष्ट्रपतीचे नव्हे तर भारतीय संविधान सभेचे पहिले अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. त्यांचा जन्म ३ डिसेंबर १८८४ रोजी झाला होता. ते गांधीजींचे निष्ठावान अुयायी मानले जायचे. त्यांनी देशाची राज्यघटना लिहिण्यातही आपले महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. साधी राहणी आणि उच्चविचारसरणीचे प्रतीक त्यांना मानले जायचेय. त्यांनी सलग दोन वेळा राष्ट्रपती पद भूषवले आहे. त्यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले असून आजही त्यांचे विचार तरुण पिढीसाठी प्रेरणादायी ठरतात.
28 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
1922: इजिप्तला युनायटेड किंग्डमपासून स्वातंत्र्य मिळाले.
1928: डॉ. सी. व्ही. रमन यांच्या भौतिकशास्त्रातील शोधाला रमन इफेक्ट असे नाव देण्यात आले. हा दिवस ‘राष्ट्रीय विज्ञान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
1935: शास्त्रज्ञ वॉलेस कॅरोथर्स यांनी नायलॉनचा शोध लावला.
1940: बास्केटबॉल पहिल्यांदाच टेलिव्हिजनवर प्रसारित झाला.
1959: डिस्कव्हरर 1, एक अमेरिकन गुप्तचर उपग्रह जो ध्रुवीय कक्षेत पोहोचण्याचा पहिला उद्देश होता, त्याचे प्रक्षेपण करण्यात आले परंतु कक्षा गाठण्यात अपयश आले.
1990: एसटीएस-36 वर स्पेस शटल अटलांटिसचे प्रक्षेपण झाले.
2024: भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी भारतातील दुसऱ्या अंतराळ स्पेसपोर्टचे ‘कुलशेखरपट्टिनम’ उद्घाटन केले
28 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)
1873: ‘सर जॉन सायमन’ – सायमन कमिशन या आयोगाचे अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 जानेवारी 1954)
1897: ‘डॉ. शंकर दामोदर पेंडसे’ – मराठी ग्रंथकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 ऑगस्ट 1974)
1901: ‘लिनस कार्ल पॉलिंग’ – रसायनशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 ऑगस्ट 1994)
1927: ‘कृष्णकांत’ – भारताचे 10 वे उपराष्ट्रपती यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 जुलै 2002)
1929: ‘रंगास्वामी श्रीनिवासन’ – भारतीय-अमेरिकन संशोधन यांचा जन्म.
1942: ‘ब्रायन जोन्स’ – द रोलिंग स्टोन्सचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 3 जुलै 1969)
1944: ‘रवींद्र जैन’ – पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त, भारतीय संगीतकार आणि दिग्दर्शक यांचा जन्म. (मृत्यू : 9 ऑक्टोबर 2015)
1947: ‘दिग्विजय सिंग’ – मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री यांचा जन्म.
1948: ‘बिनेंश्वर ब्रह्मा’ – भारतीय कवी, लेखक, आणि शिक्षक यांचा जन्म. (मृत्यू : 19 ऑगस्ट 2000)
1948: ‘विदुषी पद्मा तळवलकर’ – ग्वाल्हेर-किराणा-जयपूर घराण्याच्या ख्याल गायिका यांचा जन्म.
1951: ‘करसन घावरी’ – भारतीय क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
28 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष
1572: ‘उदयसिंग II’ – मेवाड देशाचे राजा यांचे निधन. (जन्म: 4 ऑगस्ट 1522)
1926: ‘गोविंद त्र्यंबक दरेकर’ – स्वातंत्र्यशाहीर यांचे निधन. (जन्म: 9 फेब्रुवारी 1874)
1936: ‘कमला नेहरू’ – पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या पत्नी यांचे निधन. (जन्म: 1 ऑगस्ट 1899)
1963: ‘डॉ. राजेन्द्र प्रसाद’ – भारताचे पहिले राष्ट्रपती यांचे निधन. (जन्म: 3 डिसेंबर 1884)
1966: ‘उदयशंकर भट्ट’ – आधुनिक हिंदी नाटककार, एकांकिकाकार, कवी आणि कादंबरीकार यांचे निधन. (जन्म: 3 ऑगस्ट 1898)
1967: ‘हेन्री लूस’ – टाईम मॅगझिन चे सहसंस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 3 एप्रिल 1898)
1995: ‘कॄष्ण गंगाधर दिक्षीत’ – कथा, संवाद व गीतलेखक यांचे निधन. (जन्म: 12 एप्रिल 1914)
1998: ‘राजा गोसावी’ – अभिनेता यांचे निधन. (जन्म: 28 मार्च 1925)
1999: ‘भगवंतराव श्रीपतराव पंतप्रतिनिधी’ – औध संस्थानचे राजे यांचे निधन.
