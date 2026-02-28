पॅरीस, मालदीव नाही तर हनिमूनसाठी हे डेस्टिनेशन्स ठरतायंत खास, निसर्गाच्या सानिध्यात घेता येतो रोमँटिक वातावरणाचा अनुभव

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लग्नानंतर खास हनिमूनसाठी ग्रीस, आइसलँड, हवाई आणि बहामास ही देश रोमँटिक वातावरण, सुंदर समुद्रकिनारे आणि अविस्मरणीय अनुभव देणारी उत्तम आंतरराष्ट्रीय ठिकाणे ठरू शकतात.

Updated On: Feb 28, 2026 | 08:35 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • लग्नाचा सीजन जवळ आलाय.
  • तेच तेच ठिकाण नाही तर नवीन ठिकाणी घ्या हनिमूनचा आनंद.
  • निसर्गाच्या सानिध्यात पार्टनरसोबत वेळ घालवायचा तर ही ठिकाणे नक्कीच जाणून घ्या.
जर तुमची लवकरच लग्नाची तारीख ठरली असेल, तर हनिमूनसाठी परदेशात कुठे जावे याचा विचार नक्कीच सुरू झाला असेल. अनेकांना वाटते की पॅरिस किंवा मालदीव हेच सर्वात लोकप्रिय पर्याय आहेत, पण जगात अशीही काही देश आहेत जे पर्यटनाच्या बाबतीत झपाट्याने प्रगती करत आहेत आणि नवविवाहित जोडप्यांसाठी उत्तम ठरत आहेत. चला तर जाणून घेऊया अशा काही खास डेस्टिनेशन्सबद्दल.

 ग्रीस

दक्षिण युरोपमध्ये वसलेला ग्रीस हा इतिहास, निसर्गसौंदर्य आणि सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील स्वच्छ निळेशार पाणी, रम्य सनराईज आणि चविष्ट भूमध्य आहार हनिमूनसाठी परिपूर्ण वातावरण तयार करतात. येथे तुम्ही Acropolis of Athens, Temple of Apollo, Meteora तसेच Old Town of Corfu यांसारखी जागतिक कीर्तीची स्थळे पाहू शकता. ग्रीसची नाईटलाइफही तितकीच आकर्षक असून, पार्टनरसह क्वालिटी टाइम घालवण्यासाठी हे ठिकाण उत्तम आहे.

आइसलँड

जर तुम्हाला स्वर्गासारखा अनुभव देणारे ठिकाण हवे असेल, तर आइसलँड हा उत्तम पर्याय आहे. बर्फाच्छादित पर्वत, धबधबे आणि शांत वातावरण यामुळे येथे एक वेगळाच रोमँटिक माहोल तयार होतो.
येथील सर्वात खास आकर्षण म्हणजे Aurora Borealis. आकाशात हिरवा, गुलाबी आणि जांभळ्या रंगांची उधळण पाहणे हा आयुष्यातील अविस्मरणीय अनुभव ठरतो.

 हवाई

नवविवाहितांसाठी हवाई आयलंड्स म्हणजे शांतता, रोमँस आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम. येथील स्वच्छ समुद्रकिनारे, हिरवीगार जंगले आणि आल्हाददायक वातावरण तुमचा हनिमून खास बनवतात.
येथे तुम्हाला सक्रिय ज्वालामुखी जवळून पाहण्याची संधी मिळते. समुद्रकिनाऱ्यावर सूर्यास्ताचा आनंद घेताना जोडप्यांना अविस्मरणीय क्षण अनुभवता येतात.

 बहामास

जर तुम्ही हनिमूनसाठी थोडा मोठा बजेट ठेवला असेल, तर बहामास हा आलिशान पर्याय ठरू शकतो. कॅरिबियन समुद्रातील हा देश आपल्या सुंदर बीचेस आणि रिसॉर्ट्ससाठी ओळखला जातो.
येथे तुम्ही Harbour Island, Pig Beach आणि Paradise Island यांसारखी ठिकाणे पाहू शकता. सनबाथ, वॉटर अ‍ॅक्टिव्हिटीज आणि प्रायव्हेट रिसॉर्ट्समुळे हा अनुभव अधिक खास ठरतो.

 परदेश प्रवासापूर्वी लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी

  • पासपोर्ट आणि व्हिसा आधीच तयार ठेवा.
  • प्रवासापूर्वी त्या देशाची सविस्तर माहिती आणि हवामान तपासा.
  • चलन बदलून घेण्याची तयारी करा.
  • ट्रॅव्हल इन्शुरन्स घेणेही फायद्याचे ठरते.
  • योग्य नियोजन आणि योग्य डेस्टिनेशनची निवड केल्यास तुमचा हनिमून आयुष्यभर लक्षात राहील असा अनुभव ठरू शकतो.

Feb 28, 2026

