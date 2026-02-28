Free Fire Max: गेममधील नव्या इव्हेंटने प्लेअर्स झाले खुश... सुपर लेग पॉकेटसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स, असे करा अनलॉक

Google ने सादर केले नवे AI इमेज जनरेशन मॉडेल… Nano Banana 2 ने सर्वांना केलं चकित, आता इमेजेस होणार आणखी रिअलिस्टिक
फ्री फायर मॅक्सचा अनटेम्ड बीट फिस्ट एक फेडेड इव्हेंट आहे. हा खास गेमिंग इव्हेंट प्लेअर्ससाठी खास ठरणार आहे. या इव्हेंटमध्ये फिस्ट अनटेम्ड फिस्ट, एन्हान्स हॅमर आणि सुपर लेग पॉकेट मिळणार आहे. यासोबतच पारंग बुईया स्लॅशर सारखे रिवॉर्ड्स देखील क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.
JIO Recharge Plan: 6.6TB डेटा, नेटफ्लिक्स प्रीमियम आणि बरेच फायदे… नव्या रिचार्ज प्लॅनची सर्वत्र चर्चा, इतकी आहे किंमत