Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Untamed Beat Fist Event Live In Free Fire Max Players Can Win Premium Rewards Tech News Marathi

Free Fire Max: गेममधील नव्या इव्हेंटने प्लेअर्स झाले खुश… सुपर लेग पॉकेटसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स, असे करा अनलॉक

Free Fire Max Untamed Beat Fist Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये सध्या अनटेम्ड बीट फिस्ट ईव्हेंट लाईव्ह आहे. याशिवाय प्लेअर्ससाठी आजचे रिडीम कोड्स देखील जारी करण्यात आले आहेत.

Updated On: Feb 28, 2026 | 08:43 AM
Free Fire Max: गेममधील नव्या इव्हेंटने प्लेअर्स झाले खुश... सुपर लेग पॉकेटसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स, असे करा अनलॉक

Free Fire Max: गेममधील नव्या इव्हेंटने प्लेअर्स झाले खुश... सुपर लेग पॉकेटसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स, असे करा अनलॉक

Follow Us:
Follow Us:
  • अनटेम्ड बीट फिस्ट नावाचा नवीन इव्हेंट सुरू
  • प्लेअर्सना मिळणार वेपन स्किन क्लेम करण्याची संधी
  • इव्हेंटमध्ये मिळणार फिस्ट अनटेम्ड फिस्ट, एन्हान्स हॅमर आणि बरंच काही
फ्री फायर मॅक्समध्ये अनटेम्ड बीट फिस्ट नावाचा एक नवीन इव्हेंट सुरू झाला आहे. या धमाकेदार इव्हेंटमध्ये प्लेयर्सना प्रीमियम फिस्ट क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे, ज्याचा वापर करून शत्रूवर विजय मिळवला जाऊ शकतो. यासोबतच प्लेयर्सना दोन जबरदस्त लूट क्रेट देखील मिळणार आहे, ज्याच्या मदतीने वेपन स्किन क्लेम केले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, टीम बूस्टर आणि सुपर लेग पॉकेट सारखे आयटम्स देखील प्लेयर्सना गेममध्ये मिळणार आहेत. जर तुम्ही फ्री फायर मॅक्स प्लेअर असाल आणि तुम्हाला गेममधील इव्हेंटमध्ये सहभागी होणे आवडत असेल तर तुम्ही या नव्या इव्हेंटबाबत जाणून घेऊ शकता. या गेममध्ये कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार याबाबत जाणून घेऊया.

Google ने सादर केले नवे AI इमेज जनरेशन मॉडेल… Nano Banana 2 ने सर्वांना केलं चकित, आता इमेजेस होणार आणखी रिअलिस्टिक

अनटेम्ड बीट फिस्ट ईव्हेंट

फ्री फायर मॅक्सचा अनटेम्ड बीट फिस्ट एक फेडेड इव्हेंट आहे. हा खास गेमिंग इव्हेंट प्लेअर्ससाठी खास ठरणार आहे. या इव्हेंटमध्ये फिस्ट अनटेम्ड फिस्ट, एन्हान्स हॅमर आणि सुपर लेग पॉकेट मिळणार आहे. यासोबतच पारंग बुईया स्लॅशर सारखे रिवॉर्ड्स देखील क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

इव्हेंटमध्ये मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • फिस्ट अनटेम्ड फिस्ट
  • एन्हान्स हॅमर
  • पर्शिया प्रॉवेस वेपन लूट क्रेट
  • क्यूब फ्रॅगमेंट
  • सुपर लेग पॉकेट
  • टॅक्टिकल मार्केट
  • पारंग बुईया स्लॅशर
  • रेड समुराई वेपन लूट क्रेट
  • बॅकपॅक वाइल्ड बीट्स
  • टीम बूस्टर

रिवॉर्ड अनलॉक करण्यासाठी या स्टेप्स फॉलो करा

इव्हेंटमधे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेयर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. रिवॉर्ड क्लेम करण्यापूर्वी प्लेअर्सना लिस्टमधील 2 रिवॉर्ड काढून टाकावे लागणार आहे. यानंतर 8 रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेयर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी 9 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

ईव्हेंट एक्सेस करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • होम स्क्रीनवर दिसणाऱ्या स्टोअर सेक्शनवर जा.
  • इथे तुम्हाला वरच्या बाजूला अनटेम्ड बीट फिस्ट ईव्हेंट दिसेल त्यावर टॅप करा.
  • आता स्क्रीनवर इव्हेंट ओपन होणार आहे, जिथे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळेल.

कधी पर्यंत लाईव्ह असणार इव्हेंट?

फ्री फायर मॅक्सचा हा इव्हेंट पुढील 13 दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. यादरम्यान स्पिन करून प्लेअर रिवार्ड क्लेम करू शकतात.

JIO Recharge Plan: 6.6TB डेटा, नेटफ्लिक्स प्रीमियम आणि बरेच फायदे… नव्या रिचार्ज प्लॅनची सर्वत्र चर्चा, इतकी आहे किंमत

हे आहेत फ्री फायर मॅक्सचे आजचे रिडीम कोड्स

  • 4N8M2XL9R1G3
  • FU1I5O3P7A9S
  • S9QK2L6VP3MR
  • FP9O1I5U3Y2T
  • B1RK7C5ZL8YT
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • F7F9A3B2K6G8
  • BR43FMAPYEZZ
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FK3J9H5G1F7D
  • FA3S7D5F1G9H
  • UPQ7X5NMJ64V
  • FJI4GFE45TG5
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • FM6N1B8V3C4X
  • B6QV3LMK1TP
  • FT4E9Y5U1I3O
  • FF6YH3BFD7VT
  • FL2K6J4H8G5F

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Untamed beat fist event live in free fire max players can win premium rewards tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 08:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Huawei ने उडवली सर्वांची झोप… 100W चार्जिंग सपोर्टसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका
1

Huawei ने उडवली सर्वांची झोप… 100W चार्जिंग सपोर्टसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Galaxy Buds4 vs Galaxy Buds4 Pro: कोणता Samsung ईयरबड तुमच्यासाठी ठरणार बेस्ट ऑप्शन? वाचा डिव्हाईसच्या फीचर्समधील फरक
2

Galaxy Buds4 vs Galaxy Buds4 Pro: कोणता Samsung ईयरबड तुमच्यासाठी ठरणार बेस्ट ऑप्शन? वाचा डिव्हाईसच्या फीचर्समधील फरक

Free Fire Max: होळीनिमित्त प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स! गेममध्ये लाईव्ह झाला स्पेशल ईव्हेंट, जाणून घ्या
3

Free Fire Max: होळीनिमित्त प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स! गेममध्ये लाईव्ह झाला स्पेशल ईव्हेंट, जाणून घ्या

iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?
4

iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही लगेच ट्रिगर..”, रितेशने केली तन्वीची कानउघडणी, भाऊच्या धक्क्यावर नेमकं काय घडणार? पाहा प्रोमो

Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही लगेच ट्रिगर..”, रितेशने केली तन्वीची कानउघडणी, भाऊच्या धक्क्यावर नेमकं काय घडणार? पाहा प्रोमो

Feb 28, 2026 | 09:46 AM
Holi 2026 : रंगांच्या सणात चवीचा जल्लोष! होळीनिमित्त घरी बनवा बिहारी स्टाईल ‘चंपारण मटण’

Holi 2026 : रंगांच्या सणात चवीचा जल्लोष! होळीनिमित्त घरी बनवा बिहारी स्टाईल ‘चंपारण मटण’

Feb 28, 2026 | 09:45 AM
Pak-Afghan War : पाक-अफगाण युद्धात ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; दोन्ही देशांच्या ‘खूनी खेळा’वर दिला मोठा इशारा

Pak-Afghan War : पाक-अफगाण युद्धात ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; दोन्ही देशांच्या ‘खूनी खेळा’वर दिला मोठा इशारा

Feb 28, 2026 | 09:44 AM
IPL 2026 मध्ये Lucknow Super Giants दिसणार नव्या रंगात! लोगोही बदलला, पहा संघातील खेळाडूंच्या प्रतिक्रिया

IPL 2026 मध्ये Lucknow Super Giants दिसणार नव्या रंगात! लोगोही बदलला, पहा संघातील खेळाडूंच्या प्रतिक्रिया

Feb 28, 2026 | 09:36 AM
Surya Gochar 2026: सूर्य शनिच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या करिअर आणि व्यवसायात येऊ शकतात अडचणी

Surya Gochar 2026: सूर्य शनिच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या करिअर आणि व्यवसायात येऊ शकतात अडचणी

Feb 28, 2026 | 09:30 AM
MSC Bank Scam सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा; शिखर बँक गैरव्यवहार प्रकरणाला पूर्णविराम

MSC Bank Scam सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा; शिखर बँक गैरव्यवहार प्रकरणाला पूर्णविराम

Feb 28, 2026 | 09:22 AM
राज्यसभेच्या जागेवरून महाविकास आघाडीत तिढा कायम; काँग्रेसनंतर आता ठाकरे गटाने केला दावा

राज्यसभेच्या जागेवरून महाविकास आघाडीत तिढा कायम; काँग्रेसनंतर आता ठाकरे गटाने केला दावा

Feb 28, 2026 | 09:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM