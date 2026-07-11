Pearl Gemstone: या राशींच्या लोकांनी मोती रत्न परिधान करणे पडू शकते महागात, जाणून घ्या धारण करण्याचे नियम

ज्योतिषशास्त्रानुसार, रत्न धारण करण्याला विशेष महत्त्व आहे. असे मानले जाते की प्रत्येक रत्न एका ग्रहाशी संबंधित असते आणि ते धारण केल्याने त्या ग्रहाची स्थिती अधिक मजबूत होते. योग्य रत्नाची निवड केल्याने व्यक्तीच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडू शकतात, तर चुकीच्या रत्नामुळे नुकसान होऊ शकते. या रत्नांपैकी एक म्हणजे मोती, जो अनेक लोक योग्य माहितीशिवाय परिधान करतात. दरम्यान, ज्योतिषशास्त्रानुसार मोती सर्वांसाठी शुभ नसतात, त्यामुळे ते परिधान करण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
मोती रत्न चंद्राशी संबंधित आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, चंद्र हा मन, भावना आणि आई यांच्याशी संबंधित ग्रह मानला जातो. ज्या लोकांच्या कुंडलीत चंद्र कमजोर असतो, त्यांना अनेकदा मानसिक ताण, चिंता किंवा अस्थिरतेचा अनुभव येतो. मोती परिधान केल्याने मनःशांती मिळते आणि भावनिक संतुलन सुधारते. यामुळे तणाव आणि नैराश्य यांसारख्या समस्या कमी होण्यासही मदत होते, असा विश्वास आहे.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, ज्यांच्या कुंडलीमध्ये शुक्र, बुध किंवा शनि ग्रहांचे वर्चस्व आहे, त्यांनी मोती घालणे टाळावे. ज्यांच्या राशी किंवा लग्न या ग्रहांशी संबंधित आहेत, त्यांच्यावर मोत्यांचे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर आणि कुंभ राशींच्या व्यक्तींनी मोती घालणे विशेषतः हानिकारक मानले जाते. अशा व्यक्तींनी तज्ज्ञाचा सल्ला घेतल्याशिवाय मोती घालू नयेत.
याव्यतिरिक्त, काही इतर रत्नांसोबत मोती घालणे योग्य मानले जात नाही. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हिरे, नीलम, पाचू आणि ओनेक्स यांच्यासोबत मोती घालू नयेत, कारण त्यांचे परिणाम एकमेकांशी विसंगत ठरू शकतात. दरम्यान, पुष्कराज आणि प्रवाळ यांच्यासोबत मोती घालणे शुभ मानले जाते.
दुसरीकडे, मेष, कर्क, वृश्चिक आणि मीन राशींच्या व्यक्तींसाठी मोती शुभ मानले जातात. यामुळे त्यांच्या जीवनात शांती, संतुलन आणि सकारात्मकता वाढण्यास मदत होऊ शकते. सिंह, तूळ आणि धनु राशीच्या व्यक्ती देखील विशिष्ट परिस्थितीत मोती घालू शकतात, परंतु त्यासाठी तज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मोती रत्न हे चंद्र ग्रहाचे प्रमुख रत्न मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार ते मन, भावना, मानसिक स्थैर्य आणि शांततेचे प्रतीक आहे.
Ans: सामान्यतः कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी मोती शुभ मानले जाते. मात्र इतर राशींनी ते धारण करण्यापूर्वी जाणकार ज्योतिषांचा सल्ला घ्यावा.
Ans: धार्मिक आणि ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, मोती मनःशांती, आत्मविश्वास, भावनिक संतुलन आणि मानसिक स्थैर्य वाढवण्यास मदत करतो.