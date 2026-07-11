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मुसळधार पावसाने शाळेला धोका! दरड कोसळल्यानंतर संरक्षणासाठी 15 लाखांचा निधी मंजूर

Updated On: Jul 11, 2026 | 02:39 PM IST
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सारांश

वाई तालुक्यातील दत्तनगर (पिराचीवाडी) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेजवळ मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण भिंत उभारण्यासाठी आणि नुकसानग्रस्त भागाच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने 15 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

मुसळधार पावसाने शाळेला धोका! दरड कोसळल्यानंतर संरक्षणासाठी 15 लाखांचा निधी मंजूर

मुसळधार पावसाने शाळेला धोका! दरड कोसळल्यानंतर संरक्षणासाठी 15 लाखांचा निधी मंजूर

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विस्तार
  • मुसळधार पावसामुळे दत्तनगर येथील जिल्हा परिषद शाळेमागे दरड कोसळून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
  • दरड कोसळल्याने शाळेतील शौचालय व किचनशेडचे मोठे नुकसान झाले असून आणखी पाऊस झाल्यास मोठ्या दुर्घटनेची भीती व्यक्त केली जात आहे.
  • प्रशासनाने तातडीने दखल घेत संरक्षण भिंत व दुरुस्तीच्या कामांसाठी 15 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून विद्यार्थ्यांची तात्पुरती मंदिरात व्यवस्था केली आहे.
वाई: वाई तालुक्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका दत्तनगर (पिराचीवाडी) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला बसला आहे. डोंगरालगत असलेल्या शाळेच्या पाठीमागील उतार मोठ्या प्रमाणात खचल्याने मातीचा भराव, दगड-गोटे थेट शाळेच्या संरक्षण भिंतीजवळ येऊन पोहोचले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

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शौचालय व किचनशेडची दुरुस्ती करण्याची ग्रामस्थांची मागणी

या दरडीमुळे शाळेतील मुला-मुलींच्या शौचालयाचे तसेच किचनशेडचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आणखी पाऊस झाल्यास डोंगराचा अधिक भाग खचून मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्याची भावना पालक आणि ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळेच्या पाठीमागे तातडीने मजबूत संरक्षण भिंत उभारण्यात यावी, खचलेली माती व दगड-गोटे त्वरित हटवावेत, तसेच नुकसानग्रस्त शौचालय व किचनशेडची युद्धपातळीवर दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

या आपत्कालीन परिस्थितीची प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन घटनास्थळी पाहणी करावी आणि भविष्यातील संभाव्य अनर्थ टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, अशी मागणी पिराचीवाडी ग्रामस्थांसह सामाजिक कार्यकर्ते युवराज कोंढाळकर यांनी केली आहे. सदर ठिकाणी बातमीची दखल घेत या विभागाच्या बावधन जिल्हा परिषद गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या व महिला बालकल्याण सभापती शिंदे यांनी दखल घेत सभापती यांनी घटनास्थळी भेट दिली.

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यावेळी जिल्हा परिषद फंडातून तात्काळ 15 लाख रुपये मंजूर केले असून संरक्षण भिंतीसाठी आठ लाख रुपये, शौचालय – बाथरूमसाठी तीन लाख रुपये, पत्र्यासाठी तीन लाख रुपये असे 15 लाख रुपये तातडीने मंजूर करून हे काम तात्काळ चालू करण्याचे आदेश महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती ऋतुजा शिंदे यांनी दिले व त्या शाळेतील विद्यार्थीना तात्पुरते मंदिरामध्ये बसण्याची व्यवस्था करण्याची सोय केली आहे. याप्रसंगी गटशिक्षणाधिकारी किरणकुमार मोरे, इंजिनिअर केदार गायकवाड, चंद्रकांत मांढरे, सर्जेराव कोंडके, युवराज कोंढाळकर, ग्रामपंचायत अधिकारी अनिता धायगुडे, शाळेचे शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकारी, ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते.

Web Title: Landslide threatens zp school in wai15 lakh rupees sanctioned for safety measures

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Published On: Jul 11, 2026 | 02:39 PM

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