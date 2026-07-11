टीम इंडियात मोठी उलथापालथ? सलग पराभवानंतर प्रशिक्षक देणार राजीनामा? BCCI मोठी कारवाई करणार

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२०२४ मध्ये गौतम गंभीर यांनी टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून पदभार सांभाळला. तेव्हा बोर्डाने गंभीरच्या संघात त्यांनी निवडलेल्या सर्व सदस्यांचा समावेश केला होता. त्याअहवालानुसार, सपोर्ट स्टाफने बीसीसीआयसोबत २+१ करार केला होता. सुरुवातीच्या दोन वर्षांनंतर, त्यांचा करार एका वर्षासाठी वाढवण्याचा पर्यायही होता. म्हणजेच, दोन वर्षे पूर्ण झाल्यावर, करार एका वर्षासाठी वाढवला जाईल किंवा त्या सदस्याला आणखी एक वर्ष काम करण्याचा पर्याय असेल.
वृत्तानुसार, कोचिंग स्टाफमधील एक सदस्य एका आयपीएल फ्रँचायझीसोबत बोलणी करत असून, तो पुढील हंगामापूर्वी त्यांच्यात सामील होण्याची शक्यता आहे. संघाच्या कोचिंग स्टाफमधील आणखी एक सदस्य लवकरच आपले पद सोडण्याची शक्यता आहे.
वृत्तानुसार, हे निर्णय इंग्लंड दौऱ्यावरील निराशाजनक कामगिरी किंवा आयर्लंडविरुद्ध मालिका गमावल्यामुळे घेण्यात आलेले नाही. मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ०-२ ने झालेल्या कसोटी मालिका गमावल्यामुळे निवड समिती आणि सपोर्ट स्टाफ यांच्यातील मतभेद निर्माण झाले, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली. या मतभेदांमुळे ही बाब या टप्प्यापर्यंत पोहोचली.
सध्या गंभीरच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये सहायक प्रशिक्षक म्हणून रायन टेन डोशेट, फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून शितांशू कोटक, वेगवान गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून मॉर्न मॉर्केल, फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून साईराज बहुतुले आणि क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक म्हणून टी. दिलीप यांचा समावेश आहे.
सहायक प्रशिक्षक रायन टेन डोशेट आणि वेगवान गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केल २०२४ पासून भारतीय संघासोबत काम करत आहेत. क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक दिलीप २०२१ पासून भारतीय संघासोबत काम करत आहेत.
जुलै २०२४ मध्ये गौतम गंभीर यांची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी, आशिया कप आणि टी-२० विश्वचषक जिंकला. कसोटीतील कामगिरी खराब असली तरी, श्रेयस अय्यरने कर्णधारपद स्वीकारल्यापासून टी-२० मधील परिस्थितीही चिंताजनक झाली आहे.
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