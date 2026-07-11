सूर्याभोवती तेजस्वी वलय! बारामतीमध्ये दुर्मीळ ‘सोलर हेलो’चे अद्भुत दर्शन, नागरिकांमध्ये उत्सुकतेचे वातावरण

बारामतीसह अन्य परिसरातील नागरिकांना शनिवारी(दि ११) दुपारच्या सुमारास आकाशात एक दुर्मीळ आणि मनमोहक नैसर्गिक दृश्य पाहायला मिळाले. सूर्याभोवती इंद्रधनुष्यासारखे गोलाकार तेजस्वी वलय तयार झाल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. नागरिकांनी या अनोख्या दृश्याचे मोबाईलमध्ये छायाचित्रण करत सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केले.
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हवामानशास्त्रानुसार या घटनेला ‘सोलर हेलो’ असे म्हटले जाते. वातावरणातील उंचावर असलेल्या सिरोस्ट्रॅटस ढगांमधील सूक्ष्म बर्फाच्या स्फटिकांमधून सूर्यप्रकाशाचे अपवर्तन झाल्यामुळे सूर्याभोवती सुमारे २२ अंशांचा गोलाकार प्रकाशाचा कडा तयार होतो. ही पूर्णपणे नैसर्गिक आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या स्पष्ट करण्यात आलेली घटना आहे.
हवामान तज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचे वलय दिसणे हे वातावरणातील बदलाचे संकेत मानले जातात. अनेकदा अशा घटनेनंतर पुढील २४ ते ४८ तासांत ढगाळ वातावरण किंवा पावसाची शक्यता वाढू शकते. मात्र, हा कोणताही शुभ-अशुभ संकेत नसून नैसर्गिक हवामानाशी संबंधित प्रकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
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दुपारच्या सुमारास दिसलेल्या या मनोहारी दृश्याने नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले असून, अनेक छायाचित्रप्रेमींनी या दुर्मीळ क्षणाला आपल्या कॅमेऱ्यात टिपले.