Rama Raksha Stotra: रामरक्षा स्तोत्र कोणी रचले? जाणून घ्या त्याचे पठण कधी करावे आणि आध्यात्मिक महत्त्व

भारतीय सनातन परंपरेत अनेक स्तोत्रे, मंत्र आणि कवचांना विशेष महत्त्व आहे. त्यापैकी रामरक्षा स्तोत्र हे अत्यंत प्रभावी, लोकप्रिय आणि श्रद्धेने पठण केले जाणारे स्तोत्र मानले जाते. भगवान श्रीरामांचे स्मरण, त्यांचे गुणगान आणि त्यांच्या कृपेने सर्व प्रकारच्या संकटांपासून संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने हे स्तोत्र रचले गेले आहे. अनेक घरांमध्ये आजही सकाळच्या पूजेनंतर किंवा विशेष प्रसंगी रामरक्षा स्तोत्राचे पठण केले जाते.
रामरक्षा हे केवळ स्तोत्र नसून ते भगवान श्रीरामांचे दिव्य कवच मानले जाते. श्रद्धेने आणि नियमितपणे याचे पठण केल्यास मनःशांती, आत्मविश्वास, धैर्य आणि आध्यात्मिक बळ प्राप्त होते, अशी भक्तांची श्रद्धा आहे.
रामरक्षा स्तोत्राचे रचनाकार बुधकौशिक ऋषी आहेत. स्तोत्राच्या प्रारंभीच याचा उल्लेख आढळतो
“अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः…”
पौराणिक कथेनुसार भगवान शंकरांनी स्वप्नात बुधकौशिक ऋषींना रामरक्षा स्तोत्र सांगितले. जागे झाल्यानंतर ऋषींनी ते जसेच्या तसे लिहून काढले. त्यामुळे या स्तोत्राला भगवान शंकरांचा आशीर्वाद लाभलेले स्तोत्र मानले जाते.
काही परंपरांनुसार बुधकौशिक हे महर्षी विश्वामित्रांचेच एक नाव असल्याचेही मानले जाते, परंतु सर्वसामान्यपणे रामरक्षा स्तोत्राचे रचनाकार म्हणून बुधकौशिक ऋषींचीच ओळख स्वीकारली जाते.
“रामरक्षा” या शब्दाचा अर्थ आहे भगवान श्रीरामांचे संरक्षण हे स्तोत्र भगवान श्रीरामांना संपूर्ण शरीराचे आणि जीवनाचे रक्षक मानते. स्तोत्रात डोके, डोळे, कान, हृदय, हात, पाय अशा प्रत्येक अवयवाचे रक्षण श्रीरामांच्या विविध रूपांनी करावे, अशी प्रार्थना केली आहे. यामुळे रामरक्षा स्तोत्राला “कवच स्तोत्र” असेही म्हणतात.
रामरक्षा स्तोत्राची रचना अत्यंत सुंदर आणि आध्यात्मिक आहे. त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.
स्तोत्राच्या सुरुवातीला भगवान श्रीरामांचे ध्यान सांगितले आहे. श्रीराम कमळासारखे सुंदर, धनुष्यबाण धारण केलेले, सीतेसह विराजमान आणि करुणामूर्ती असल्याचे वर्णन केले आहे.
रामरक्षा स्तोत्रात श्रीरामांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटनांचा संक्षिप्त उल्लेख आहे. राक्षसांचा संहार, धर्माचे पालन, प्रजेसाठी केलेले कार्य आणि आदर्श जीवन यांचे स्मरण करून दिले आहे.
रामरक्षेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचे संरक्षण.
स्तोत्रात रामनामाला सर्वश्रेष्ठ मंत्र मानले आहे. रामनामाचे स्मरण केल्याने पापांचा नाश होतो, भय दूर होते आणि मनाला स्थैर्य प्राप्त होते, असे सांगितले आहे.
स्नान करून, स्वच्छ वस्त्रे परिधान करून, श्रीरामांच्या प्रतिमेसमोर बसून पठण करणे सर्वात उत्तम मानले जाते.
दिवसभराचा थकवा आणि मानसिक तणाव दूर करण्यासाठी संध्याकाळीही रामरक्षा म्हणण्याची परंपरा आहे.
भगवान श्रीरामांचा जन्मोत्सव असलेल्या रामनवमीला रामरक्षा स्तोत्राचे विशेष महत्त्व असते.
अनेकजण प्रवासापूर्वी रामरक्षा म्हणतात. त्यामुळे प्रवास सुरक्षित होतो, अशी श्रद्धा आहे.
भीती, चिंता, आजारपण किंवा मानसिक अस्वस्थता असताना रामरक्षा स्तोत्राचे पठण विशेष लाभदायी मानले जाते.
हनुमानभक्त आणि रामभक्त या दिवशी विशेषतः रामरक्षा स्तोत्राचे पठण करतात.
रामरक्षा स्तोत्र मनाला सकारात्मक दिशा देते. जीवनातील संकटांचा सामना करण्याचे धैर्य निर्माण करते. श्रीरामांचे आदर्श चरित्र आठवून मनुष्याला सत्य, संयम, कर्तव्य आणि धर्म यांचे पालन करण्याची प्रेरणा मिळते. हे स्तोत्र भक्ताला ईश्वराशी जोडते आणि मनातील भीती, नकारात्मकता व अस्थिरता दूर करण्यास मदत करते. म्हणूनच अनेक संतांनी रामनाम आणि रामरक्षेचा महिमा गायला आहे.
रामरक्षा स्तोत्र हे बुधकौशिक ऋषींनी रचलेले एक अद्भुत आध्यात्मिक कवच आहे. भगवान शंकरांच्या कृपेने प्राप्त झालेल्या या स्तोत्रामध्ये श्रीरामांचे ध्यान, त्यांच्या चरित्राचे स्मरण, शरीररक्षणाची प्रार्थना आणि रामनामाचे महत्त्व यांचे सुंदर वर्णन आहे. श्रद्धा, भक्ती आणि नियमितता यांसह रामरक्षा स्तोत्राचे पठण केल्यास मनाला शांती, जीवनात आत्मविश्वास आणि ईश्वरावरील दृढ विश्वास प्राप्त होतो. म्हणूनच शेकडो वर्षांपासून हे स्तोत्र लाखो रामभक्तांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: रामरक्षा स्तोत्राचे रचनाकार बुधकौशिक ऋषी आहेत. पौराणिक मान्यतेनुसार भगवान शंकरांनी स्वप्नात त्यांना हे स्तोत्र सांगितले.
Ans: रामरक्षा स्तोत्र हे भगवान श्रीरामांचे दिव्य संरक्षण कवच मानले जाते. यात श्रीरामांच्या कृपेने शरीर, मन आणि जीवनाचे रक्षण व्हावे अशी प्रार्थना केली आहे.
Ans: दररोज सकाळी स्नानानंतर, संध्याकाळी, रामनवमीच्या दिवशी, प्रवासाला निघताना किंवा संकटाच्या काळात याचे पठण करणे शुभ मानले जाते.