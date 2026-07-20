सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • People Of These Zodiac Signs Will Benefit From The Change In The Constellation Of Venus

Shukra Nakshatra Gochar: शुक्राच्या नक्षत्र बदलामुळे या राशींच्या लोकांना मिळणार सुख समृद्धी आणि यश

Updated On: Jul 20, 2026 | 09:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

२९ जुलैपासून, सुख, समृद्धी आणि प्रेमाचा स्वामी शुक्र, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. या नक्षत्र बदलाचा परिणाम करिअर, व्यवसाय आणि सुख सोयींवर होणार आहे. या काळात रखडलेली कामेही पुढे सरकू शकतात. शुक्राच्या नक्षत्र बदलाचा परिणाम कोणत्या राशींवर होणार आहे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शुक्राच्या नक्षत्र बदलामुळे या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
  • शुक्र २९ जुलै रोजी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रातून उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रात करणार संक्रमण
  • कोणत्या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्राचे संक्रमण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, कारण त्याचा थेट परिणाम संपत्ती, प्रेम, सुखसोयी आणि ऐश्वर्यावर होतो. शुक्र हा एक अत्यंत शुभ ग्रह आहे; त्याच्या गतीतील बदलांमुळे लोकांच्या जीवनात नवीन संधी येतात. शिवाय, जेव्हा एखाद्या विशिष्ट राशीला शुभ ग्रहाचा स्पर्श होतो, तेव्हा करिअरमधील प्रगती, व्यवसायातील नफा आणि थांबलेल्या कामांना गती मिळते. या काळात नोकरीतील बढती, वाढलेले उत्पन्न, गुंतवणुकीवरील नफा आणि मालमत्ता किंवा व्यवसायातून मिळणारा फायदा यांसारखे लाभ नैसर्गिकरित्या मिळू लागतात. आयुष्यातील नातेसंबंधही अधिक गोड आणि समजूतदार बनतात.

पंचांगानुसार बुधवार, २९ जुलै रोजी शुक्र ग्रह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रातून उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. हे संक्रमण काही राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या काळात व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक, चांगले सौदे आणि फायदेशीर संधी मिळण्याची शक्यता आहे. लोकांना वाहने, घरे, दागिने आणि चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्याच्या संधी मिळू शकतात. शुक्राच्या नक्षत्र संक्रमणामुळे कोणत्या राशींना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

वृषभ रास

शुक्र हा वृषभ राशीचा अधिपती ग्रह आहे. हा नक्षत्र बदल या राशीच्या व्यक्तींसाठी आनंददायी ठरू शकतो. थांबलेली कामे पुन्हा सुरू होतील. कार्यालयात तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाईल. तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्याही मिळू शकतात. तुमच्या व्यवसायात नवीन ग्राहक जोडले जाऊ शकतात. एका जुन्या ओळखीमुळे मोठे फायदे होऊ शकतात. तुमचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तुम्हाला एक नवीन संधी मिळेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील.

Lord Krishna: भगवान श्रीकृष्णांच्या मुकुटात मोरपीस का असते? जाणून घ्या पौराणिक महत्त्व

सिंह रास

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रातील शुक्राचे संक्रमण सिंह राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहू शकते. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. करिअरमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला मुलाखत किंवा पदोन्नतीबाबत चांगली बातमी मिळू शकते. या काळात तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा मिळू शकतो. जोडीदारासोबतचे नाते चांगले राहील.

कन्या रास

कन्या राशींच्या लोकांसाठी शुक्राचे संक्रमण फायदेशीर राहणार आहे. या काळात तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. तुमची प्रलंबित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळू शकते. खर्च नियंत्रणात राहील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला तुमच्या मोठ्या भावाकडून किंवा वडिलांकडून फायदा होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना नवीन कौशल्ये शिकण्याची संधी मिळू शकते.

तूळ रास

शुक्र हा तूळ राशीचा स्वामी ग्रह आहे. हा नक्षत्र बदल तूळ राशींच्या लोकांना दिलासा देणारा आहे. आर्थिक ताण हळूहळू कमी होईल. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. घरातील वातावरण चांगले राहील. फॅशन, मीडिया, डिझाइन किंवा सर्जनशील क्षेत्रातील व्यक्तींना हा काळ फायदेशीर राहील. आरोग्य चांगले राहील.

Numberlogy:  मूलांक ७ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मकर रास

शुक्राचे संक्रमण मकर राशींच्या लोकांसाठी सकारात्मक राहील. करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी उपलब्ध होतील. नवीन नोकरीची संधी मिळू शकते. व्यवसाय वाढवण्याच्या योजना यशस्वी होऊ शकतात. आर्थिक परिस्थिती चांगली राहील. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळू शकतो. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. मालमत्तेसंबंधीचा निर्णय तुमच्या बाजूने लागू शकतो. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये सकारात्मक बातमी मिळू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्राचे नक्षत्र परिवर्तन कधी होणार आहे?

    Ans: 29 जुलै 2026 रोजी शुक्राचे नक्षत्र परिवर्तन होणार असून त्याचा प्रभाव विविध राशींवर दिसून येऊ शकतो.

  • Que: शुक्राच्या नक्षत्र परिवर्तनाचा सर्वाधिक लाभ कोणत्या राशींना होऊ शकतो?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार काही राशींना आर्थिक लाभ, करिअरमध्ये प्रगती आणि वैवाहिक जीवनात सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात.

  • Que: शुक्र नक्षत्र परिवर्तनाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: शुक्र नक्षत्र परिवर्तनाचा वृषभ, सिंह, कन्या आणि मकर राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: People of these zodiac signs will benefit from the change in the constellation of venus

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Lord Krishna: भगवान श्रीकृष्णांच्या मुकुटात मोरपीस का असते? जाणून घ्या पौराणिक महत्त्व
1

Lord Krishna: भगवान श्रीकृष्णांच्या मुकुटात मोरपीस का असते? जाणून घ्या पौराणिक महत्त्व

Numberlogy: मूलांक ७ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक ७ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Weekly Horoscope: जुलै महिन्याचा चौथा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या
3

Weekly Horoscope: जुलै महिन्याचा चौथा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Jagannath Puri: श्रीजगन्नाथांच्या मूर्तींचे रहस्य काय? विश्वकर्मांची अट आणि अपूर्ण मूर्तींची कथा जाणून घ्या
4

Jagannath Puri: श्रीजगन्नाथांच्या मूर्तींचे रहस्य काय? विश्वकर्मांची अट आणि अपूर्ण मूर्तींची कथा जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shukra Nakshatra Gochar: शुक्राच्या नक्षत्र बदलामुळे या राशींच्या लोकांना मिळणार सुख समृद्धी आणि यश

Shukra Nakshatra Gochar: शुक्राच्या नक्षत्र बदलामुळे या राशींच्या लोकांना मिळणार सुख समृद्धी आणि यश

Jul 20, 2026 | 09:30 AM
Middle East Conflict : अमेरिका-इराण तणाव वाढला! भारतीय दूतावासाने जारी केली तातडीची सूचना

Middle East Conflict : अमेरिका-इराण तणाव वाढला! भारतीय दूतावासाने जारी केली तातडीची सूचना

Jul 20, 2026 | 09:29 AM
Rohit Sharma: शार्दुल ठाकूरच्या बॅटने रोहितने लॉर्ड्सवर घातला धुमाकूळ, ऐतिहासिक शतकाच्या मागे नक्की ‘कनेक्शन’ काय?

Rohit Sharma: शार्दुल ठाकूरच्या बॅटने रोहितने लॉर्ड्सवर घातला धुमाकूळ, ऐतिहासिक शतकाच्या मागे नक्की ‘कनेक्शन’ काय?

Jul 20, 2026 | 09:27 AM
एका दिवसात झाले ‘एचपीव्ही’चे विक्रमी लसीकरण! ६०२ जणांना दिली लस; प्रथमच सुमारे ५३ ट्रान्सजेंडर लाभार्थ्यांनीही घेतला सहभाग

एका दिवसात झाले ‘एचपीव्ही’चे विक्रमी लसीकरण! ६०२ जणांना दिली लस; प्रथमच सुमारे ५३ ट्रान्सजेंडर लाभार्थ्यांनीही घेतला सहभाग

Jul 20, 2026 | 09:08 AM
Zee Marathi Serial : सनई चौघडे’मध्ये प्रेमाची चाहूल! जय-शर्वरीच्या नात्याला मिळणार नवं वळण; रोमँटिक Promo चर्चेत

Zee Marathi Serial : सनई चौघडे’मध्ये प्रेमाची चाहूल! जय-शर्वरीच्या नात्याला मिळणार नवं वळण; रोमँटिक Promo चर्चेत

Jul 20, 2026 | 09:04 AM
IND vs ENG: एका दिवसात 747 धावा, 2 शतकं आणि 4 अर्धशतक; Lord’s वर सर्वात मोठा रेकॉर्ड

IND vs ENG: एका दिवसात 747 धावा, 2 शतकं आणि 4 अर्धशतक; Lord’s वर सर्वात मोठा रेकॉर्ड

Jul 20, 2026 | 09:01 AM
Dinvishesh : नील आर्मस्ट्राँग चंद्रावर पाऊल ठेवलेले पहिले मानव ठरले ; जाणून घ्या २० जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : नील आर्मस्ट्राँग चंद्रावर पाऊल ठेवलेले पहिले मानव ठरले ; जाणून घ्या २० जुलैचा इतिहास

Jul 20, 2026 | 08:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा