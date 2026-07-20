सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Zee Marathi Serial : सनई चौघडे’मध्ये प्रेमाची चाहूल! जय-शर्वरीच्या नात्याला मिळणार नवं वळण; रोमँटिक Promo चर्चेत

Updated On: Jul 20, 2026 | 09:04 AM IST
जाहिरात
सारांश

Sanai Chaughade Upcoming Twist: झी मराठीवरील 'सनई चौघडे' मालिकेत मोठा रोमँटिक ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. पार्टीदरम्यान जय आणि शर्वरीची वाढणारी जवळीक नव्या प्रोमोमधून समोर आली असून त्यांच्या प्रेमकथेची सुरुवात होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सनई चौघडे’ सध्या रंजक वळणावर
  • जय-शर्वरीच्या नात्याला मिळणार नवं वळण
  • ‘सनई चौघडे’ मालिकेचा रोमँटिक प्रोमो चर्चेत
Sanai Chaughade Upcoming Twist: झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘सनई चौघडे’ सध्या रंजक वळणावर आली असून आगामी भागांमध्ये प्रेक्षकांना रोमँटिक ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. सनई चौघडे या मालिकेतील परब कुटुंब आणि खानोलकर कुटुंब यांच्यातील वादविवाद कायमच प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत असतात.

आता मालिकेत एक नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. परब कुटुंबातील आसावरी आणि खानोलकर कुटुंबातील गौतम हे एकमेकांच्या प्रेमात पडले आहेत. पण तेजस्विनीला हे लग्न मान्य नाही. तिला परब कुटुंबासोबत कोणतेच नाते नको आहे. मात्र मुलांसाठी तिने या दोघांच्या लग्नाला होकार दिला आहे. पण दुसरीकडे मात्र, हे लग्न मोडण्यासाठी ती अनेक प्रयत्न करत आहे.

नुकताच झी मराठी वाहिनीने एक नवीन प्रोमो शेअर केला आहे. या प्रोमोत पाहायला मिळत आहे की जय आणि शर्वरी एका पार्टीत गेले आहेत. या पार्टीसाठी शर्वरीने एक खास लूक केला आहे. पार्टीत जोडप्यांना एक टास्क दिला जातो. पेपर फोल्डिंग टास्कमध्ये शेवटी जय शर्वरीला उचलून घेतो. यावेळी त्यांची जोडी सर्वांचे लक्ष वेधून घेते. हा प्रोमो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा प्रोमो शेअर करताना झी मराठी वाहिनीने, ”सोशल मीडियावर नात्याला मिळणार नवे नाव, पार्टीवाली लव्हस्टोरी खाऊन जाणार भाव”, असं कॅप्शन या पोस्टला देण्यात आले आहे.

 

View this post on Instagram

 

 

Meenakshi Seshadri : अभिनेत्री 37 वर्षांनी पुन्हा एकदा बनली नागीण! पुन्हा एकदा साकारला ‘नाचे नागिन गली गली’ चा लुक

सध्या या प्रोमोवर प्रेक्षक भरभरून प्रेम देताना दिसत आहेत. दरम्यान जयला मुली आवडत नाहीत. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून जयची आणि शर्वरीची मैत्री होताना दिसत आहे. आता मैत्रीचे रुपांतर प्रेमात होणार का, हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत.

‘स्वतःला शक्य तितकं शुद्ध ठेवलं’, सीतेची भूमिका साकारण्यासाठी साई पल्लवीने केली ‘ही’ तयारी; स्वतःच सांगितला प्रवास

Web Title: Sanai chaughade upcoming twist jay and sharvaris love story begins new romantic promo shared

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 09:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कडेकोट सुरक्षेनंतरही ‘रामायण’चा ट्रेलर लीक; रणबीर कपूरच्या दमदार एन्ट्रीने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता
1

कडेकोट सुरक्षेनंतरही ‘रामायण’चा ट्रेलर लीक; रणबीर कपूरच्या दमदार एन्ट्रीने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

‘मला पुरुषांचा तिरस्कार वाटतो’; ‘इंडियाज गॉट लेटंट’ फेम साक्षी झा वादाच्या भोवऱ्यात, नोकरी गेल्याच्या चर्चांना उधाण
2

‘मला पुरुषांचा तिरस्कार वाटतो’; ‘इंडियाज गॉट लेटंट’ फेम साक्षी झा वादाच्या भोवऱ्यात, नोकरी गेल्याच्या चर्चांना उधाण

बिंज-वॉचिंगसाठी बेस्ट! क्राईम, सस्पेन्स आणि थराराचा तिहेरी डोस; JioHotstar वरील ‘या’ ५ वेबसीरिज अजिबात मिस करू नका
3

बिंज-वॉचिंगसाठी बेस्ट! क्राईम, सस्पेन्स आणि थराराचा तिहेरी डोस; JioHotstar वरील ‘या’ ५ वेबसीरिज अजिबात मिस करू नका

‘तुझा- माझा संबंध काय? ‘रात्रीस खेळ चाले’च्या सेटवरील वाद चव्हाट्यावर; अपूर्वाच्या आरोपांना कृतिकाचं सडेतोड उत्तर
4

‘तुझा- माझा संबंध काय? ‘रात्रीस खेळ चाले’च्या सेटवरील वाद चव्हाट्यावर; अपूर्वाच्या आरोपांना कृतिकाचं सडेतोड उत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Zee Marathi Serial : सनई चौघडे’मध्ये प्रेमाची चाहूल! जय-शर्वरीच्या नात्याला मिळणार नवं वळण; रोमँटिक Promo चर्चेत

Zee Marathi Serial : सनई चौघडे’मध्ये प्रेमाची चाहूल! जय-शर्वरीच्या नात्याला मिळणार नवं वळण; रोमँटिक Promo चर्चेत

Jul 20, 2026 | 09:04 AM
IND vs ENG: एका दिवसात 747 धावा, 2 शतकं आणि 4 अर्धशतक; Lord’s वर सर्वात मोठा रेकॉर्ड

IND vs ENG: एका दिवसात 747 धावा, 2 शतकं आणि 4 अर्धशतक; Lord’s वर सर्वात मोठा रेकॉर्ड

Jul 20, 2026 | 09:01 AM
Dinvishesh : नील आर्मस्ट्राँग चंद्रावर पाऊल ठेवलेले पहिले मानव ठरले ; जाणून घ्या २० जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : नील आर्मस्ट्राँग चंद्रावर पाऊल ठेवलेले पहिले मानव ठरले ; जाणून घ्या २० जुलैचा इतिहास

Jul 20, 2026 | 08:51 AM
Lord Krishna: भगवान श्रीकृष्णांच्या मुकुटात मोरपीस का असते? जाणून घ्या पौराणिक महत्त्व

Lord Krishna: भगवान श्रीकृष्णांच्या मुकुटात मोरपीस का असते? जाणून घ्या पौराणिक महत्त्व

Jul 20, 2026 | 08:50 AM
Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today: महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढला! रेल्वे वाहतूक उशीराने, प्रवाशांचा खोळंबा

LIVEMaharashtra Breaking News LIVE Updates Today: महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढला! रेल्वे वाहतूक उशीराने, प्रवाशांचा खोळंबा

Jul 20, 2026 | 08:46 AM
Girish Mahajan Fake AI Photo: गिरीश महाजन यांचे बनावट फोटो व्हायरल करणारा आरोपी जेरबंद; AI ने तयार केले बनावट फोटो;

Girish Mahajan Fake AI Photo: गिरीश महाजन यांचे बनावट फोटो व्हायरल करणारा आरोपी जेरबंद; AI ने तयार केले बनावट फोटो;

Jul 20, 2026 | 08:35 AM
हातापायांना वारंवार सूज येते? शरीरसंबंधित उद्भवू शकतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या यामागील कारणे आणि उपाय

हातापायांना वारंवार सूज येते? शरीरसंबंधित उद्भवू शकतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या यामागील कारणे आणि उपाय

Jul 20, 2026 | 08:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा