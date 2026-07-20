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Lord Krishna: भगवान श्रीकृष्णांच्या मुकुटात मोरपीस का असते? जाणून घ्या पौराणिक महत्त्व

Updated On: Jul 20, 2026 | 08:50 AM IST
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सारांश

भगवान श्रीकृष्णांच्या मोहक रूपातील सर्वात आकर्षक गोष्ट म्हणजे त्यांच्या मुकुटातील मोरपीस. बासरी, पितांबर आणि मोरपीस या त्रिसूत्रीमुळे श्रीकृष्णांचे स्वरूप अधिक मनमोहक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण वाटते. भगवान श्रीकृष्णांच्या मुकुटात मोरपीस असण्यामागे काय आहे पौराणिक महत्त्व ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • भगवान श्रीकृष्णांच्या मुकुटात मोरपीस का असते
  • घरात मोरपीस कुठे ठेवावी
  • श्रीकृष्णांच्या व्यक्तिमत्त्वातून कोणता धडा शिकायला मिळतो
 

 

ज्यावेळी भगवान श्रीकृष्णांच्या मूर्ती किंवा चित्राकडे आपण पाहतो त्यावेळी आपले सर्वांत पहिले लक्ष जाते ते म्हणजे त्याच्या मुकुटावर असलेल्या मोरपिसाकडे. बासरी, पिवळे वस्त्र आणि मोराची पिसे ही त्यांची ओळख बनली आहेत, पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की भगवान कृष्णाने मोराच्या पिसाचीच निवड का केली? ते केवळ सौंदर्यात्मक होते की त्यामागे एक गहन आध्यात्मिक संदेश दडलेला होता? सनातन परंपरेनुसार, प्रत्येक प्रतीकाचे स्वतःचे महत्त्व मानले जाते. भगवान कृष्णाच्या मस्तकावर असलेले मोराचे पीस हे केवळ एक अलंकार नसून, ते जीवनातील अनेक महत्त्वाच्या संदेशांचे प्रतीक मानले जाते.

त्यामुळे आजही जन्माष्टमी असो वा इतर कोणताही धार्मिक सण, भक्त भगवान कृष्णाच्या मोराच्या पिसाला शुभता, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जेशी जोडतात. असे मानले जाते की घरातील देवघरात मोराचे पीस ठेवल्याने सकारात्मक वातावरण निर्माण होते आणि भगवान कृष्णाचा आशीर्वाद लाभतो. भगवान श्रीकृष्णांच्या मुकुटात मोरपीस का असते, जाणून घ्या

मोराची पिसे केवळ सजावट नसून, त्यात एक गहन संदेशही दडलेला आहे

भगवान कृष्णाच्या मुकुटातील मोराचे पीस हे नम्रता, प्रेम आणि पवित्रतेचे प्रतीक मानले जाते. आकर्षक दिसत असूनही, मोर अहंकारापासून मुक्त असतो. मोराच्या पिसामुळे आपल्याला अशी शिकवण मिळते की जीवनात कितीही यश मिळवले तरी, नम्रता कधीही सोडू नये. धर्मग्रंथांमध्ये असेही म्हटले आहे की भगवान कृष्णाचे जीवन प्रेम, करुणा आणि संतुलनाने भरलेले आहे. मोराचे पीस या सर्व गुणांचे प्रतीक मानले जाते.

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मोराची पिसे आणि निसर्ग यांच्यातील अनोखा संबंध

निसर्गप्रेमाचे प्रतीक

भगवान श्रीकृष्णांनी आपले संपूर्ण आयुष्य निसर्गाच्या सान्निध्यात घालवले. वृंदावनचे रस्ते, यमुना नदीचे काठ, गायींचा सहवास आणि हिरवळ यांच्याशी त्यांचे अतूट नाते होते. मोराचे पीस हे निसर्गावरील त्यांच्या प्रेमाचे प्रतीक आहे. आजही, पर्यावरण संरक्षणाच्या बाबतीत, मानव आणि निसर्ग यांच्यातील संबंध नेहमी संतुलित राहिला पाहिजे, हा भगवान श्रीकृष्णांचा संदेश अत्यंत समर्पक मानला जातो.

सकारात्मक उर्जेचे प्रतीक

धार्मिक श्रद्धेनुसार, मोराची पिसे नकारात्मक ऊर्जा दूर ठेवतात असे मानले जाते. अनेक लोक ती आपल्या घरातील देवघरात, प्रार्थना कक्षात किंवा तिजोरीत ठेवतात. यामुळे घरात शांतता, आनंद आणि सकारात्मक वातावरण टिकून राहण्यास मदत होते, असा विश्वास आहे. दरम्यान, या समजुतींना पाठिंबा देणारा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही. या गोष्टी धार्मिक श्रद्धा आणि परंपरेचा भाग मानल्या जातात.

श्रीकृष्णांच्या व्यक्तिमत्त्वातून कोणता धडा शिकायला मिळतो

भगवान कृष्णाने स्वतःला राजेशाही वैभवाशी कधीही जोडले नाही. सोने आणि हिऱ्यांऐवजी, त्यांनी निसर्गाची देणगी मानले जाणारे मोराचे पीस आपल्या मुकुटाचा भाग म्हणून निवडले. यातून हा संदेश मिळतो की, खरे सौंदर्य साधेपणा, प्रेम आणि चांगल्या विचारांमध्ये दडलेले आहे. आजही, जन्माष्टमीला अनेक लोक आपल्या मुलांना कृष्णाच्या वेशात सजवतात आणि त्यांच्या मुकुटात मोराची पिसे लावतात. हे केवळ परंपरा पाळण्याचा मार्ग मानले जात नाही, तर देवाच्या आदर्शांचे स्मरण करण्याचा एक मार्ग देखील मानले जाते.

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मोराची पिसे कुठे ठेवावी

धार्मिक श्रद्धेनुसार, लोक आपल्या घरातील देवघरात, अभ्यासिकेत किंवा तिजोरीत मोराची पिसे ठेवतात. यामुळे सकारात्मकता वाढते आणि मनाला शांती मिळते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. काही लोक आपल्या मुलांच्या अभ्यासाच्या टेबलावरही ती ठेवतात, कारण त्यामुळे एकाग्रता वाढते, असे म्हटले जाते.

मोराच्या पिसाचे महत्त्व

बदलत्या काळानंतरही भगवान कृष्णाच्या मोराच्या पिसाची लोकप्रियता जराही कमी झालेली नाही. धार्मिक विधी, मंदिरे, चित्रे आणि पूजेच्या साहित्यामध्ये त्याला आजही एक विशेष स्थान आहे. याचे मुख्य कारण असे की, मोराचे पीस ही केवळ एक सजावटीची वस्तू नसून, ते प्रेम, संतुलन, नम्रता आणि निसर्गाप्रती आदराचा संदेशही देते. ज्यावेळी भगवान कृष्णांचा विचार केला जातो त्यावेळी मोराचे पीस त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील साधेपणा आणि दिव्यत्वाची आठवण करून देते, ज्याने शतकानुशतके लाखो लोकांना प्रेरणा दिली आहे. भगवान कृष्णाचे मोराचे पीस आपल्याला शिकवते की साधेपणा, प्रेम, नम्रता आणि निसर्गाप्रती आदर हेच जीवनातील सर्वात मोठे अलंकार आहेत. यामुळेच हे लहानसे पीस आजही श्रद्धा, सकारात्मकता आणि आध्यात्मिक प्रेरणेचे प्रतीक मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: भगवान श्रीकृष्णांच्या मुकुटात मोरपीस का असते?

    Ans: पौराणिक मान्यतेनुसार मोरपीस नम्रता, पवित्रता, सौंदर्य आणि निसर्गाशी एकरूपतेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे श्रीकृष्णांनी ते आपल्या मुकुटात धारण केले.

  • Que: मोरपीसाचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: मोरपीस शुभत्व, सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान आणि भगवान श्रीकृष्णांची कृपा यांचे प्रतीक मानले जाते.

  • Que: श्रीकृष्णांच्या मुकुटातील मोरपीस भक्तांसाठी काय प्रेरणा देते?

    Ans: मोरपीस भक्तांना साधेपणा, प्रेम, करुणा, निसर्गाशी सुसंवाद आणि ईश्वरभक्तीचे महत्त्व शिकवते

Web Title: The mythological significance behind the presence of a peacock in lord krishna crown

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Published On: Jul 20, 2026 | 08:50 AM

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