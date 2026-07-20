Rohit Sharma: शार्दुल ठाकूरच्या बॅटने रोहितने लॉर्ड्सवर घातला धुमाकूळ, ऐतिहासिक शतकाच्या मागे नक्की ‘कनेक्शन’ काय?

शार्दुल ठाकूर काय म्हणाला?
आपल्या सहकाऱ्यांमध्ये ‘Lord Thakur’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या शार्दुल ठाकूरने रोहित शर्मासह असणाऱ्या या विशेष नात्याला दुजोरा दिला आहे. रोहित आणि शार्दुल हे लहानपणापासून एकमेकांना ओळखतात. दोघांनीही मुंबईकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळले आहे आणि IPL मध्ये मुंबई इंडियन्सच्या ड्रेसिंग रूममध्ये एकत्र राहिले आहेत.
शार्दुल ठाकूरने स्पष्ट केले की, “माझा SS बॅट्ससोबत करार आहे आणि त्याचे मालक, जतीन सरिन, मला उत्कृष्ट बॅट्स पाठवत असतात. रोहित भाईने एकदा माझ्याकडे काही बॅट्स मागितल्या होत्या, कारण त्या त्याला खूप आवडल्या होत्या. आम्ही सर्वजण त्याच्यावर खूप प्रेम करतो आणि त्याने आम्हाला क्रिकेटमध्ये इतका आनंद दिला आहे की त्याला बॅट नाकारण्याचा प्रश्नच नव्हता. आज मला खूप आनंद होत आहे की, मी दिलेल्या बॅटने त्याने लॉर्ड्सवर हे ऐतिहासिक शतक झळकावले.”
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शतक झळकवत निवड समितीचेही केले तोंड बंद
रोहित शर्माने जेव्हा शतक झळकवले तेव्हा कोणत्याही मोठ्या जल्लोषाशिवाय विराटला मिठी मारली, निवड समितीला एक कडक संदेश दिला. ३९ वर्षीय रोहित शर्माच्या भविष्याबद्दल अनिश्चितता असली तरी, या खेळीने त्याने हे स्पष्ट केले आहे की तो लढल्याशिवाय माघार घेणार नाही. जर कोणी त्याची जागा घेण्यासाठी वाट पाहत असेल, तर तो निर्णय आता निवड समितीवर अवलंबून आहे. या शतकाने रोहित शर्माने सिद्ध केले की त्याच्यात अजून किती क्रिकेट बाकी आहे. हा दिवस रोहित शर्मासाठी खूप खास होता.
जेव्हा रोहितने आदिल रशीदच्या ८४ व्या चेंडूवर स्लॉग स्वीप मारून आपले शतक पूर्ण केले, तेव्हा त्याने कोणताही आक्रमक हावभाव किंवा अतिउत्साही जल्लोष केला नाही. तो सहज हसला, क्रीजवर असलेल्या विराट कोहलीला मिठी मारली, रोहितच्या कानात काहीतरी कुजबुजला, ज्यामुळे त्याच्या चेहऱ्यावर हसू आले, आणि मग त्याने ड्रेसिंग रूममधील आपल्या कुटुंबाकडे आणि स्टँड्सकडे आपली बॅट उंचावली. भारताने सामना आणि मालिका २-१ ने गमावली, पण रोहितच्या खेळीने निवडकर्ते आणि समीक्षक या दोघांनाही सडेतोड उत्तर दिले आहे.
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