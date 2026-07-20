IND vs ENG: एका दिवसात 747 धावा, 2 शतकं आणि 4 अर्धशतक; Lord’s वर सर्वात मोठा रेकॉर्ड

लॉर्ड्स हे साधारणपणे गोलंदाजांना अनुकूल खेळपट्ट्या आणि पारंपरिक क्रिकेटसाठी ओळखले जाते. पण या सामन्यात एकदा का फलंदाजांनी धावा काढायला सुरुवात केली, की गोलंदाजांना सुटकाच उरली नाही. दोन्ही डावांमध्ये मिळून एकूण ७४७ धावा झाल्या आणि लॉर्ड्सवर आतापर्यंत नोंदवलेल्या सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रम मोडला गेला. या ऐतिहासिक मैदानावर धावांचा असा डोंगर यापूर्वी कधीही पाहिला गेला नव्हता. २०२५ मध्ये इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामन्यात येथे ६५५ धावा झाल्या होत्या, तर २००२ च्या ऐतिहासिक नॅटवेस्ट सिरीजच्या अंतिम सामन्यात भारत आणि इंग्लंडने मिळून ६५१ धावा केल्या होत्या. पण २०२६ च्या या लढतीने ते सर्व पूर्वीचे विक्रम मोडले.
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इंग्लंडच्या भूमीवर टीम इंडियाचा दुसरा सर्वोच्च विजय
या ऐतिहासिक सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी इंग्लंडच्या वेगवान गोलंदाजांची गोलंदाजीची लय आणि दिशा उद्ध्वस्त केली. निर्धारित ५० षटकांत भारतीय संघाने ७ गडी गमावून ३६० धावांचा डोंगर उभा केला. लॉर्ड्सच्या खेळपट्टीवर ३६० धावा करणे ही स्वतःच एक अभूतपूर्व कामगिरी होती. या धावसंख्येने भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात आणखी एक मोठा टप्पा गाठला. इंग्लंडच्या भूमीवर एकदिवसीय क्रिकेटमधील ही भारताची दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या ठरली आहे. यापूर्वी, १९९९ च्या विश्वचषकात टाँटन येथे श्रीलंकेविरुद्ध भारताने ६ गडी गमावून ३७३ धावा केल्या होत्या, जी इंग्लंडमधील भारताची सर्वोच्च धावसंख्या आहे. या सामन्यात रोहित शर्माचा मोठा वाटा राहिला आणि त्याची खेळी कधीही विसरता येणार नाही.
धावांची दुसरी सर्वात मोठी लढाई
जेव्हा भारत ३८८ धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरले, तेव्हा सामन्याला एक वेगळेच स्वरूप प्राप्त झाले. दोन्ही संघांकडून चौकारांचा वर्षाव अविरतपणे सुरू होता. या सामन्यात झालेल्या एकूण ७४७ धावा केवळ लॉर्ड्सवरच नव्हे, तर इंग्लंडच्या भूमीवर खेळल्या गेलेल्या एकदिवसीय सामन्यांच्या संपूर्ण इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च धावसंख्या ठरल्या. या बाबतीत २०१५ चा सामना अजूनही यादीत अव्वल स्थानी आहे, जेव्हा ओव्हलवर न्यूझीलंडने ५ गडी गमावून ३९८ धावा केल्या होत्या आणि प्रत्युत्तरात इंग्लंडने ९ गडी गमावून ३६५ धावा केल्या होत्या, ज्यामुळे एकूण धावसंख्या ७६३ झाली होती.
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एक अविस्मरणीय सामना
या सामन्याने हे सिद्ध केले की आजकाल कोणतेही लक्ष्य सुरक्षित नाही आणि आधुनिक फलंदाजांसाठी मैदानाच्या सीमा खूपच लहान झाल्या आहेत. लॉर्ड्सच्या प्रेक्षकांनी असा सामना पाहिला जो येणाऱ्या अनेक दशकांपर्यंत स्मरणात राहील. २०२६ चा हा भारत विरुद्ध इंग्लंड सामना केवळ जय-पराजयासाठीच नव्हे, तर क्रिकेटच्या सर्वात पारंपरिक मैदानाचे धावांच्या समुद्रात रूपांतर करणाऱ्या फलंदाजांच्या निर्भीड शैलीसाठीही स्मरणात राहील.