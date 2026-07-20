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Dinvishesh : नील आर्मस्ट्राँग चंद्रावर पाऊल ठेवलेले पहिले मानव ठरले ; जाणून घ्या २० जुलैचा इतिहास

Updated On: Jul 20, 2026 | 08:51 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : आजच्या दिवशी इतिहासात २० जुलै १९६९ रोजी मानवाने अंतराळ क्षेत्रात मोठी झेप घेतली होती. आजच्या दिवशी अमेरिकन अंतराळीवर नील आर्मस्ट्रॉंग यांनी चंद्रावर पहिले पाऊल ठेवून इतिहास रचला होता.

Dinvishesh

Dinvishesh : नील आर्मस्ट्राँग चंद्रावर पाऊल ठेवलेले पहिले मानव ठरले ; जाणून घ्या २० जुलैचा इतिहास (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Dinvishesh : २० जुलै १९६९ हा दिवस मानवीय इतिहासातील सर्वात सुवर्णक्षण मानला जातो. याच दिवशी अमेरिकेच्या अपोलो-११ मोहिमेअंतर्गत अंतराळवीर नीस आर्मस्ट्रॉंग यांनी चंद्रावर पहिले पाऊल ठेवून इतिहास रचला होता. तर त्यांच्यासोबत बज ऑल्ड्रिन यांनीही चंद्रवार भ्रमंती केली होती आणि मायकेल कॉलिन्स हे यानातून चंद्राभोवती प्रदिक्षा घालत होते. ऑर्मस्ट्रॉंग यांचे, हे माणसाचे एक छोटे पाऊल, पण मानवजातीसाठी मोठी झेप, हे वाक्य आजही स्मरणाक आहे. या यशामुळे अंतराळ संशोधनाला नवी दिशा मिळाली होती. जगभरातील वैज्ञानिकांना प्रेरणा मिळाली.

20 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1296 : अलाउद्दीन खिलजीने स्वतःला दिल्लीचा सुलतान घोषित केले
  • 1402 : तैमूर लँगने तुर्कीमधील अंकारा शहर जिंकले.
  • 1807 : निसेफोरस निपसला जगातील पहिल्या इंजिनसाठी पेटंट देण्यात आले.
  • 1828 : मुंबापूर वर्तमान हे मराठी वृत्तपत्र मुंबईत सुरू झाले.
  • 1871 : ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत कॅनडामध्ये विलीन झाला.
  • 1903 : फोर्ड मोटर कंपनीकडून पहिली ऑटोमोबाईल आणली गेली.
  • 1908 : बडोद्याचे महाराज सर सयाजीराव गायकवाड (तृतीय) यांच्या पुढाकाराने बँक ऑफ बडोदाची स्थापना झाली.
  • 1921 : न्यूयॉर्क आणि सॅन फ्रान्सिस्को दरम्यान हवाई मेल सेवा सुरू झाली.
  • 1926 : मेथॉडिस्ट चर्चने स्त्रियांना धर्मगुरू होण्याची परवानगी दिली.
  • 1944 : दुसरे महायुद्ध – क्लॉस फॉन स्टॉफेनबर्गने केलेल्या हत्येच्या प्रयत्नात ॲडॉल्फ हिटलर वाचला.
  • 1949 : इस्रायल आणि सीरियाने शांतता करारावर स्वाक्षरी करून 19 महिन्यांचे युद्ध संपवले.
  • 1952 : फिनलंडची राजधानी हेलसिंकी येथे 15 व्या ऑलिम्पिक खेळांना सुरुवात झाली.
  • 1960 : सिरिमावो बंदरनायके श्रीलंकेचे पंतप्रधान झाले.
  • 1969 : नील आर्मस्ट्राँग चंद्रावर चालणारा पहिला माणूस बनला.
  • 1973 : केनियाचे अर्थमंत्री ज्युलियस केनो यांनी घोषणा केली की देशातील आशियाई व्यवसाय वर्षाच्या अखेरीस बंद करण्यास भाग पाडले जातील.
  • 1976 : पहिले मानवरहित अंतराळयान वायकिंग-1 मंगळावर उतरले
  • 1989 : म्यानमार सरकारने आँग सान स्यू की यांना नजरकैदेत ठेवले.
  • 2000 : अभिनेते दिलीप कुमार यांना राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जाहीर.
  • 2015 : अमेरिका आणि क्युबा यांनी पाच दशकांनंतर राजनैतिक संबंध पुन्हा सुरू केले.
Dinvishesh : ख्यातनाम भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांची जयंती; जाणून घ्या १९ जुलैचा इतिहास

20 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 356 : 356ई.पूर्व : ‘अलेक्झांडर द ग्रेट’ – मॅसेडोनियाचा राजा यांचा जन्म. (मृत्यू : 11 जून ख्रिस्त पूर्व 323)
  • 1822 : ‘ग्रेगोर मेंडेल’ – जनुकांची संकल्पना मांडणारा जर्मन जीवशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 जानेवारी 1884)
  • 1836 : ‘सर थॉमस क्लिफोर्ड ऑलबट’ – ज्वरमापीचा शोध लावणारे डॉक्टर यांचा जन्म. (मृत्यू : 22 फेब्रुवारी 1925 – केंब्रिज, केंब्रिजशायर, इंग्लंड)
  • 1889 : ‘जॉन रीथ’ – बीबीसी चे सहसंस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 16 जून 1971)
  • 1911 : ‘बाका जिलानी’ – भारतीय क्रिकेट खेळाडू यांचा जन्म.
  • 1919 : ‘सर एडमंड हिलरी’ – माउंट एव्हरेस्टवर सर्वप्रथम चढाई करणारे न्यूझीलंडचे गिर्यारोहक यांचा जन्म. (मृत्यू : 11 जानेवारी 2008)
  • 1921 : ‘पंडित सामताप्रसाद’ – बनारस घराण्याचे नामवंत तबलावादक यांचा जन्म. (मृत्यू : 31 मे 1994)
  • 1929 : ‘राजेंद्रकुमार’ – हिन्दी चित्रपट अभिनेता यांचा जन्म. (मृत्यू : 12 जुलै 1999)
  • 1976 : ‘देबाशिष मोहंती’ – भारतीय क्रिकेट खेळाडू यांचा जन्म.
20 जुलै रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1922 : ‘आंद्रे मार्कोव्ह’ – रशियन गणितज्ञ यांचे निधन.
  • 1937 : ‘गुग्लिएल्मो मार्कोनी’ – रेडिओचे संशोधक यांचे निधन. (जन्म : 25 एप्रिल 1874)
  • 1943 : ‘वामन मल्हार जोशी’ – कादंबरीकार, साहित्य समीक्षक आणि तत्त्वचिंतक यांचे निधन. (जन्म : 21 जानेवारी 1882)
  • 1951 : ‘अब्दुल्ला (पहिला)’ – जॉर्डनचा राजा यांचे निधन.
  • 1965 : ‘बटुकेश्वर दत्त’ – क्रांतिकारक यांचे निधन. (जन्म : 18 नोव्हेंबर 1910)
  • 1972 : ‘गीता दत्त’ – अभिनेत्री यांचे निधन. (जन्म : 23 नोव्हेंबर 1930)
  • 1973 : ‘ब्रूस ली’ – अमेरिकन अभिनेता आणि मार्शल आर्ट तज्ज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 27 नोव्हेंबर 1940)
  • 1995 : ‘शंकरराव बोडस’ – शास्त्रीय गायक यांचे निधन. (जन्म : 4 डिसेंबर 1935)
  • 2013 : ‘खुर्शिद आलम खान’ – भारतीय राजकारणी यांचे निधन. (जन्म : 5 फेब्रुवारी 1919)
Dinvishesh : जागतिक अर्थशास्त्राचा पाया रचणारे स्कॉटिश अर्थतज्ज्ञ ॲडम स्मिथ यांचा स्मृतिदिन; जाणून घ्या १७ जुलैचा इतिहास

Web Title: Dinvishesh 20 july history neil armstrong first human on moon marathi

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Published On: Jul 20, 2026 | 08:51 AM

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