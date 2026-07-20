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Middle East Conflict : अमेरिका-इराण तणाव वाढला! भारतीय दूतावासाने जारी केली तातडीची सूचना

Updated On: Jul 20, 2026 | 09:31 AM IST
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सारांश

India Iran Travel Advisory : इराणमधील भारतीयांसाठी सरकारने अलर्ट जारी केला आहे. अमेरिका-इराणमधील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना तातडीने देश सोडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

India Iran Travel Advisory

Middle East Conflict : अमेरिका-इराण तणाव वाढला! भारतीय दूतावासाने जारी केली तातडीची सूचना

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विस्तार
  • अमेरिका इराण तणाव वाढला
  • परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर
  • भारतीय नागरिकांना सावधानतेचा इशारा
India Iran Travel Advisory : तेहरान : मध्यपूर्वेतील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. अमेरिका आणि इराणमध्ये कोणत्याही क्षणी मोठ्या युद्धाचा भडका उडू शकतो. याच पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या आणि तातडीचू सूचना जारी केली आहे. तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने पुढील काही दिवस इराणचा प्रवास टाळण्याचा आणि इराणमध्ये असलेल्या भारतीयांना शक्य तितक्या लवकर देश सोडण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

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इराणमधील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर

गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इराणमध्ये सतत हल्ले सुरु होते. दोन्ही देशांतील तणाव आता अधिक वाढला असून या संघर्षाचे परिणाम संपूर्ण मध्यपूर्वेत पसरु लागले आहे. अनेक भागातंली सुरक्षा अस्थिर झाली असून भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने तातडीची सूचना जारी केली आहे.

भारताकडून तातडीच्या सूचना जारी

धिकृत निवेदन जारी करत भारतीय दूतावासाने म्हटले की, ज्या नागरिकांना काही कारणांमुळे इराणध्येच रहावे लागणार आहे त्यांनी विशेष खबरदारी घ्यावी. स्थानिक सरकारच्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि सुरक्षा परिस्थितीबाबत सतत माहिती घेत रहावी.

संवेदनशील आणि लष्करीदृष्टी महत्त्वाच्या भागांपासून दूर राहण्याचा सल्ला भारतीय नागरिकांना देण्यात आला आहे. दूतावासाने नागरिकांना अधिकृत आणि स्थानिक वृत्तांवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. परिस्थिती वेगाने बदलण्याची शक्यता असल्याने कोणत्याही अफवा किंवा चुकीच्या माहितीवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन भारतीय दूतावासाने केले आहे.

तसेच दूतावासाकडे नोंदणी न केलेल्या भारतीयांना तातडीने संपर्क साधण्याचा आणि तपशील देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी हेल्पलाइन क्रमांकही जारी करण्यात आली आहे. तसेच शक्य असल्यास तातडीने देश सोडण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

प्रवास टाळण्याचा सल्ला

मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव पाहता भारत सरकारने आपल्या नागरिकांसाठी प्रवासविषयक सूचनाही जारी केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत इराणचा किंवा मध्यपूर्वेतील देशांचा प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. भारत सरकार सध्या इराणमधील भारतीयांच्या सुरक्षिततेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. नागरिकांना आवश्यक ती मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी तयारी सुरु आहे.


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Web Title: Middle east conflict indian embassy issues urgent travel advisory

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Published On: Jul 20, 2026 | 09:29 AM

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