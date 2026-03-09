Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Dhurandhar 2 Ott Release Know When And Where You Can Watch Ranveer Singhs Film After Theatrical Run

Dhurandhar 2 OTT Release: थिएटरनंतर तुम्ही ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहू शकता ‘धुरंधर 2’, जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

आदित्य धर दिग्दर्शित रणवीर सिंगचा "धुरंधर: द रिव्हेंज" हा चित्रपट १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहे. थिएटरनंतर निर्माते हा चित्रपट कधी, कुठे आणि कोणत्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ऑनलाइन स्ट्रीम करतील हे आपण जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 09, 2026 | 12:35 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘धुरंधर 2’ कोणत्या ओटीटीवर होणार रिलीज?
  • जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?
  • ‘धुरंधर 2’ ची संपूर्ण स्टारकास्ट
 

लोकप्रिय बॉलीवूड अभिनेता रणवीर सिंग अभिनीत “धुरंधर: द रिव्हेंज” या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ७ मार्च रोजी प्रदर्शित झालेल्या “धुरंधर २” च्या ट्रेलरने प्रेक्षकांना भुरळ घातली आहे. निर्मात्यांनी १८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या पेड प्रिव्ह्यूची अधिकृत घोषणा देखील केली आहे. ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर, त्यांनी “धुरंधर २” साठी ॲडव्हान्स बुकिंग देखील सुरू केली. ॲडव्हान्स बुकिंग सुरू झाल्यापासून, चित्रपटाने ₹१८ कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. ट्रेलर रिलीजसोबत “धुरंधर २” साठी स्ट्रीमिंग पार्टनरची देखील पुष्टी करण्यात आली. तर, रणवीर सिंगचा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर ओटीटीवर तो प्रेक्षकांना कुठे पाहायला मिळेल हे आपण जाणून घेणार आहोत.

अनुराग डोभालची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहचली पत्नी रितिका चौहान; अपघाताबद्दल सोडले मौन, हात जोडून केले आवाहन

“धुरंधर २” ऑनलाइन कधी आणि कुठे होणार रिलीज?

“धुरंधर २” च्या ट्रेलरमध्ये शेवटी रणवीर सिंगचा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर जिओहॉटस्टारवर प्रदर्शित होईल असे दिसून आले आहे. जरी ओटीटी पार्टनर निवडला गेला असला तरी, चित्रपटाची डिजिटल रिलीज तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही आहे. निर्मात्यांनी अद्याप “धुरंधर: द रिव्हेंज” साठी अधिकृत स्ट्रीमिंग तारीख जाहीर केलेली नाही.

“धुरंधर: द रिव्हेंज” हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर ४५ ते ६० दिवसांनी ऑनलाइन प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे. ५ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झालेला “धुरंधर” मूळतः नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला होता, परंतु त्याचा दुसरा भाग नेटफ्लिक्सवर नाही तर जिओहॉटस्टारवर प्रदर्शित होणार असल्याचे आता समोर आले आहे. ॲडव्हान्स बुकिंग आधीच २००,००० हून अधिक तिकिटे विकली गेली आहेत. आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट १९ मार्च रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. तसेच हा चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.

‘तिघी’ चित्रपटाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद; चित्रपटाच्या कलाकारांना भेटून प्रेक्षक भावुक

“धुरंधर २” चे संपूर्ण स्टारकास्ट

या चित्रपटात रणवीर सिंग, आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांच्या भूमिका आहेत. पहिला भाग प्रदर्शित झाल्यापासून “धुरंधर २” बद्दल बरीच चर्चा आहे. “धुरंधर २” बॉक्स ऑफिसवर कशी कामगिरी करते हे पाहणे बाकी आहे. तसेच हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षक खूप उत्सुक आहेत.

Web Title: Dhurandhar 2 ott release know when and where you can watch ranveer singhs film after theatrical run

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 12:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘तिघी’ चित्रपटाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद; चित्रपटाच्या कलाकारांना भेटून प्रेक्षक भावुक
1

‘तिघी’ चित्रपटाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद; चित्रपटाच्या कलाकारांना भेटून प्रेक्षक भावुक

अनुराग डोभालची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहचली पत्नी रितिका चौहान; अपघाताबद्दल सोडले मौन, हात जोडून केले आवाहन
2

अनुराग डोभालची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहचली पत्नी रितिका चौहान; अपघाताबद्दल सोडले मौन, हात जोडून केले आवाहन

The 50: रिद्धिमा पंडितने वंशराज सिंग विरोधात केली कायदेशीर कारवाई, ऑनलाईन ट्रोलिंगचा आरोप
3

The 50: रिद्धिमा पंडितने वंशराज सिंग विरोधात केली कायदेशीर कारवाई, ऑनलाईन ट्रोलिंगचा आरोप

अखेर त्रिशा कृष्णनने विजय सोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर सोडलं मौन; लग्नाला सोबत जाण्याचं सांगितलं कारण
4

अखेर त्रिशा कृष्णनने विजय सोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर सोडलं मौन; लग्नाला सोबत जाण्याचं सांगितलं कारण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dhurandhar 2 OTT Release: थिएटरनंतर तुम्ही ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहू शकता ‘धुरंधर 2’, जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

Dhurandhar 2 OTT Release: थिएटरनंतर तुम्ही ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहू शकता ‘धुरंधर 2’, जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

Mar 09, 2026 | 12:35 PM
राज्यात दहावी-बारावी परीक्षेत कॉपीप्रकरणी 81 कर्मचारी निलंबित; बारावीच्या परीक्षेत 233 गैरप्रकार, तर दहावीच्या…

राज्यात दहावी-बारावी परीक्षेत कॉपीप्रकरणी 81 कर्मचारी निलंबित; बारावीच्या परीक्षेत 233 गैरप्रकार, तर दहावीच्या…

Mar 09, 2026 | 12:28 PM
Production Linked Incentive Scheme: ईव्ही स्टार्टअप्ससाठी PLI नियम शिथिल करा; यूलर मोटर्सची मागणी

Production Linked Incentive Scheme: ईव्ही स्टार्टअप्ससाठी PLI नियम शिथिल करा; यूलर मोटर्सची मागणी

Mar 09, 2026 | 12:14 PM
SIPRI Report 2026:भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र खरेदीदार देश; रशियाचा ‘भ्रमनिरास’ अन् फ्रान्सची ‘एन्ट्री

SIPRI Report 2026:भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र खरेदीदार देश; रशियाचा ‘भ्रमनिरास’ अन् फ्रान्सची ‘एन्ट्री

Mar 09, 2026 | 12:13 PM
ज्येष्ठ नागरिक योजना एसटीला ठरली वरदान; पुणे विभागाला तेरा महिन्यात 13 कोटींचे उत्पन्न

ज्येष्ठ नागरिक योजना एसटीला ठरली वरदान; पुणे विभागाला तेरा महिन्यात 13 कोटींचे उत्पन्न

Mar 09, 2026 | 12:05 PM
Uttar Pradesh Crime: आधी बहिणीची हत्या केली, नंतर आईवरही सपासप वार केला; आयटी इंजिनीअरच भयानक कृत्य! कारण काय?

Uttar Pradesh Crime: आधी बहिणीची हत्या केली, नंतर आईवरही सपासप वार केला; आयटी इंजिनीअरच भयानक कृत्य! कारण काय?

Mar 09, 2026 | 11:57 AM
Middle East War : इराणसह लेबनॉनही इस्रायलच्या निशावण्यावर; भीषण हल्ल्यात ८३ चिमुकल्यांसह शेकडो मृत्यूमुखी

Middle East War : इराणसह लेबनॉनही इस्रायलच्या निशावण्यावर; भीषण हल्ल्यात ८३ चिमुकल्यांसह शेकडो मृत्यूमुखी

Mar 09, 2026 | 11:56 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM