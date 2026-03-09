Dhurandhar 2 OTT Release: थिएटरनंतर तुम्ही ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहू शकता ‘धुरंधर 2’, जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

लोकप्रिय बॉलीवूड अभिनेता रणवीर सिंग अभिनीत “धुरंधर: द रिव्हेंज” या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ७ मार्च रोजी प्रदर्शित झालेल्या “धुरंधर २” च्या ट्रेलरने प्रेक्षकांना भुरळ घातली आहे. निर्मात्यांनी १८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या पेड प्रिव्ह्यूची अधिकृत घोषणा देखील केली आहे. ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर, त्यांनी “धुरंधर २” साठी ॲडव्हान्स बुकिंग देखील सुरू केली. ॲडव्हान्स बुकिंग सुरू झाल्यापासून, चित्रपटाने ₹१८ कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. ट्रेलर रिलीजसोबत “धुरंधर २” साठी स्ट्रीमिंग पार्टनरची देखील पुष्टी करण्यात आली. तर, रणवीर सिंगचा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर ओटीटीवर तो प्रेक्षकांना कुठे पाहायला मिळेल हे आपण जाणून घेणार आहोत.
“धुरंधर २” ऑनलाइन कधी आणि कुठे होणार रिलीज?
“धुरंधर २” च्या ट्रेलरमध्ये शेवटी रणवीर सिंगचा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर जिओहॉटस्टारवर प्रदर्शित होईल असे दिसून आले आहे. जरी ओटीटी पार्टनर निवडला गेला असला तरी, चित्रपटाची डिजिटल रिलीज तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही आहे. निर्मात्यांनी अद्याप “धुरंधर: द रिव्हेंज” साठी अधिकृत स्ट्रीमिंग तारीख जाहीर केलेली नाही.
“धुरंधर: द रिव्हेंज” हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर ४५ ते ६० दिवसांनी ऑनलाइन प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे. ५ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झालेला “धुरंधर” मूळतः नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला होता, परंतु त्याचा दुसरा भाग नेटफ्लिक्सवर नाही तर जिओहॉटस्टारवर प्रदर्शित होणार असल्याचे आता समोर आले आहे. ॲडव्हान्स बुकिंग आधीच २००,००० हून अधिक तिकिटे विकली गेली आहेत. आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट १९ मार्च रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. तसेच हा चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.
“धुरंधर २” चे संपूर्ण स्टारकास्ट
या चित्रपटात रणवीर सिंग, आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांच्या भूमिका आहेत. पहिला भाग प्रदर्शित झाल्यापासून “धुरंधर २” बद्दल बरीच चर्चा आहे. “धुरंधर २” बॉक्स ऑफिसवर कशी कामगिरी करते हे पाहणे बाकी आहे. तसेच हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षक खूप उत्सुक आहेत.