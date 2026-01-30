Pradosh Vrat 2026: महादेवाला प्रसन्न करण्यासाठी प्रदोष व्रताच्या दिवशी राशीनुसार करा ‘हे’ उपाय

धार्मिक श्रद्धेनुसार, प्रदोष काळादरम्यान महादेवांची पूजा केल्याने अनेक जन्मांचे पाप नष्ट होतात. म्हणून, जर तुम्ही तुमच्या राशीनुसार काही उपाय केले तर तुम्हाला भगवान शिव तसेच देवी लक्ष्मीचे आशीर्वाद मिळतील. प्रदोष व्रताच्या दिवशी राशीनुसार कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांनी शिवलिंगावर मधाने अभिषेक करावा आणि पांढऱ्या चंदनाने लेपित केलेले बेलपत्र अर्पण करावे. यामुळे मानसिक ताण कमी होतो.
वृषभ राशीच्या लोकांनी महादेवांना दूध आणि दह्याने अभिषेक करावा आणि पांढऱ्या फुलांचा हार अर्पण करावा, यामुळे आर्थिक स्थिती मजबूत होते.
मिथुन राशीच्या लोकांनी महादेवांना उसाच्या रसाने अभिषेक करावा आणि “ॐ नमः शिवाय” चा 108 वेळा जप करावा. यामुळे करिअरमधील अडथळे दूर होतील.
कर्क राशीच्या लोकांनी महादेवांना शुद्ध तुपाने अभिषेक करावा आणि खीर अर्पण करावी. यामुळे घरात शांती आणि आनंद येईल.
सिंह राशीच्या लोकांनी महादेवांना केशर मिसळलेले पाणी अर्पण करावे. यामुळे त्यांचा आदर आणि सन्मान वाढतो.
कन्या राशीच्या लोकांनी बेलपत्रावर “राम-राम” लिहून शिवलिंगाला अर्पण करावे. यामुळे प्रलंबित कामे पूर्ण होतील.
तूळ राशीच्या लोकांनी महादेवांना अष्टगंध किंवा सुगंधाने अभिषेक करावा. असे केल्याने आनंद आणि सौभाग्य वाढते.
वृश्चिक राशीच्या लोकांनी पंचामृताने महादेवांना अभिषेक करावा आणि शिव चालीसा पठण करावे. यामुळे त्यांना त्यांच्या शत्रूंवर विजय मिळविण्यास मदत होईल.
धनु राशीच्या लोकांनी महादेवाला हळद किंवा पिवळ्या फुलांसह दूध अर्पण करावे. यामुळे आध्यात्मिक प्रगती होईल.
मकर राशीच्या लोकांनी पाण्यात काळे तीळ टाकून महादेवांचा अभिषेक करावा. त्यांनी शमीची पाने देखील अर्पण करावीत. यामुळे शनिचा नकारात्मक प्रभाव दूर होईल.
कुंभ राशीच्या लोकांनी उसाच्या रसाने आणि नारळाच्या पाण्याने शिवलिंगावर अभिषेक करावा. असे केल्याने जीवनात समृद्धी येते.
मीन राशीच्या लोकांनी पाण्यात केशर आणि मध मिसळून शिवलिंगावर अभिषेक करावा. यामुळे त्यांच्या वैवाहिक जीवनात गोडवा येईल.
शुक्र प्रदोषाच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आवरून झाल्यानंतर पांढरे कपडे परिधान करावे.
त्यानंतर संध्याकाळच्या वेळी पुन्हा स्नान करावी.
नंतर शिव मंदिरात जाऊन किंवा घरामध्ये शिवलिंगाची स्थापना करून त्याची पूजा करावी
शेवटी, आरती करा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: प्रदोष व्रत भगवान शिव आणि माता पार्वती यांना समर्पित आहे. हे व्रत त्रयोदशी तिथीला सूर्यास्ताच्या सुमारास केले जाते. या दिवशी पूजा केल्याने पापांचा नाश होतो आणि मनोकामना पूर्ण होतात, अशी मान्यता आहे.
Ans: मांसाहार, मद्यपान, असत्य बोलणे आणि राग टाळावा. शुद्ध मन आणि श्रद्धेने केलेली पूजा लवकर फल देते.
Ans: प्रदोष व्रत शुक्रवार, 30 जानेवारी रोजी आहे