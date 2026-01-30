Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

परदेशात नवीन युनिट्स येईना अन् भारतात ग्राहकच मिळेना! Maruti Suzuki च्या ‘या’ कारची बातच न्यारी

मारुती सूयुकीच्या अनेक कार भारतात लोकप्रिय आहेत. मात्र, आज आपण अशा एका कारबद्दल जाणून घेऊयात, जिला परदेशात बंपर मागणी आहे मात्र भारतात काहीच मागणी नाही.

Updated On: Jan 30, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • मारुती सुझुकी ही देशातील लोकप्रिय कार
  • Maruti jimny ला परदेशात चांगली मागणी
  • मात्र भारतात ग्राहकच मिळेना!
Maruti Suzuki च्या इंडियाच्या पोर्टफोलिओमध्ये एक कार अशी आहे जी सर्वात कमी विक्री होत आहे. त्यात कंपनी त्यावर लाखो रुपयांची सूट देत आहे, तरीही तिला अजूनही हवे तितके ग्राहक मिळत नाहीत. मात्र, ती देशाबाहेर खूप लोकप्रिय ठरली आहे. तिचा वेटिंग पिरियडही एक वर्षापेक्षा जास्त झाला आहे. ही कार म्हणजे मारुती जिमनी

खरं तर, डिसेंबरमध्ये, जिमनीच्या फक्त 757 युनिट्स देशांतर्गत विकल्या गेल्या. दरम्यान, या काळात 4,592 युनिट्स परदेशी बाजारपेठेत निर्यात करण्यात आल्या. यामुळे ती मारुतीची देशाबाहेरील सर्वात लोकप्रिय कार बनली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कंपनी भारतात जिमनीवर 2 लाख रुपयांची सूट देखील ऑफर करत आहे.

भल्ले शाब्बास! ‘ही’ Made In India कार विदेशी पाहुण्यांनी घेती डोक्यावर! एक्स्पोर्टमध्ये तब्बल 260 टक्क्यांची वाढ

जिमनीची फीचर्स

जिमनीला 1.5-लिटर चार-सिलेंडर K15B माइल्ड-हायब्रिड पेट्रोल इंजिन आहे जे जास्तीत जास्त 105 एचपी पॉवर आउटपुट आणि 134 एनएमचा पीक टॉर्क निर्माण करते. हे 5-स्पीड एमटी किंवा 4-स्पीड एटी ट्रान्समिशनसह जोडलेले आहे. इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल ORVMS, वॉशरसह फ्रंट आणि रीअर वायपर, डे अँड नाईट IRVM, पिंच गार्डसह ड्रायव्हर-साइड पॉवर विंडो ऑटो अप/डाउन, रिक्लाइनेबल फ्रंट सीट्स, माउंटेड कंट्रोल्ससह मल्टीफंक्शनल स्टीअरिंग व्हील, TFT कलर डिस्प्ले, फ्रंट आणि रीअर सीट अॅडजस्टेबल हेडरेस्ट आणि फ्रंट आणि रीअर वेल्डेड टो हुक यांचा समावेश आहे.

2025 च्या वार्षिक विक्रीत 36 टक्क्यांची वाढ आणि आता 50000 वाहनांचे उत्पादन पूर्ण! ‘या’ कारचा सगळीकडे जलवा

यात स्टील व्हील्स, ड्रिप रेल आणि वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले कनेक्टिव्हिटीसह 7-इंचाची स्मार्टप्ले प्रो टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आहे. यात अल्फा-ग्रेड अलॉय व्हील्स, बॉडी-कलर्ड डोअर हँडल, वॉशरसह एलईडी ऑटो हेडलॅम्प, फॉग लॅम्प, गडद हिरव्या रंगाचे टिंटेड ग्लास, पुश-बटण इंजिन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूझ कंट्रोल, लेदर स्टीअरिंग व्हील, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, 9-इंचाची स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि आर्कामिस सराउंड साउंड देखील आहेत.

सुरक्षेसाठी या गाडीत स्टँडर्ड ड्युअल फ्रंट एअरबॅग्स, साइड आणि कर्टन एअरबॅग्स, ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, EBD सह अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रिव्हर्स पार्किंग कॅमेरा, साइड इफेक्ट डोअर बीम, इंजिन इम्मोबिलायझर तसेच 3-पॉइंट इमर्जन्सी लॉकिंग रिट्रॅक्टर सीटबेल्ट्ससारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.

Published On: Jan 30, 2026 | 06:15 AM

