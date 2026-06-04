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Samsaptak Yog: गुरु आणि चंद्र यांच्या युतीमुळे तयार होत आहे समसप्तक योग, या राशींच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

Updated On: Jun 04, 2026 | 11:30 AM IST
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सारांश

गुरु सध्या कर्क राशीत आहे. 4 जून रोजी सकाळी चंद्राने मकर राशीमध्ये प्रवेश केला आहे. यामुळे चंद्र आणि गुरू यांच्यात समसप्तक योग तयार होत आहे. समसप्तक योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होऊ शकतो ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • समसप्तक योग म्हणजे काय
  • गुरु आणि चंद्र यांच्यामुळे तयार होणार योग
  • या योगाचा कोणत्या राशींना फायदा होणार
 

गुरुवार, ४ जूनच्या सकाळी चंद्राने मकर राशीत प्रवेश केला आहे यावेळी समसप्तक योग तयार झाला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा दोन ग्रह एकमेकांपासून सातव्या घरात असतात, तेव्हा समसप्तक योग तयार होतो. सध्या, गुरु कर्क राशीत आहे, म्हणजेच तो मकर राशीतील चंद्रापासून सातव्या घरात आहे, तर चंद्र देखील गुरुपासून सातव्या घरात आहे. अशा वेळी दोन शुभ ग्रहांमध्ये तयार झालेला समसप्तक योग काही राशींच्या जीवनात आर्थिक सुधारणा घडवून आणू शकतो. ४ जून ते ७ जून हा कालावधी या राशींसाठी खूप विशेष असेल. समसप्तक योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

समसप्तक योगाचा या राशींना होईल फायदा

मेष रास

समसप्तक योगादरम्यान, गुरु तुमच्या सुखाच्या घरात आणि चंद्र तुमच्या कर्माच्या घरात असेल. परिणामी, समसप्तक योग तयार झाल्यानंतर तुम्हाला महत्त्वपूर्ण लाभ मिळू शकतात. या राशीत जन्मलेल्या काही व्यक्तींच्या उत्पन्नात अचानक वाढ होऊ शकते. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांनाही चांगली नोकरी मिळण्याची संधी आहे. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्याचे शेवटचे काही दिवस तुमच्यासाठी संस्मरणीय ठरू शकतात.

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कर्क रास

गुरु आणि चंद्र अनुक्रमे या राशीच्या पहिल्या आणि सातव्या घरात आहेत. समसप्तक योगाच्या निर्मितीमुळे तुम्हाला महत्त्वपूर्ण मानसिक बदल जाणवू शकतात. जर तुम्ही काही कारणास्तव तणावाखाली असाल, तर ४ ते ७ जूनदरम्यान तुम्हाला काहीसा दिलासा मिळेल. या राशीत जन्मलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या गुंतवणुकीतून चांगला नफा मिळू शकेल. मोठा करार मिळवल्याने व्यावसायिकांना आर्थिक फायदा होऊ शकतो. विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासात चांगली कामगिरी करतील.

कन्या रास

हा योग कन्या राशींच्या लोकांसाठी शुभ ठरणार आहे. कन्या राशीचे लोक स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशस्वी होऊ शकतात. शिक्षणात अडचणींना तोंड देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचेही निराकरण होऊ शकते. शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास मोठा आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयात अडकलेला कोणताही खटला सोडवल्याने तुम्हाला मानसिक शांती मिळू शकते.

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मीन रास

गुरु आणि चंद्राचा समसप्तक योग तुमच्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतो. या संयोगामुळे तुम्हाला देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळू शकतो. आर्थिक अडचणी दूर होण्याची शक्यता आहे. काही लोक भविष्यासाठी योजना आखताना दिसू शकतात. आपल्या पालकांच्या पाठिंब्याने, काही जण स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतात. आध्यात्मिक बाबींमध्ये तुमची रुची देखील वाढेल.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: समसप्तक योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा दोन ग्रह एकमेकांपासून सातव्या स्थानात असतात, तेव्हा समसप्तक योग तयार होतो. हा योग ग्रहांच्या परस्पर प्रभावामुळे महत्त्वाचा मानला जातो.

  • Que: गुरु आणि चंद्र यांच्या समसप्तक योगाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: गुरु ज्ञान, संपत्ती आणि भाग्याचा कारक आहे, तर चंद्र मन, भावना आणि मानसिक स्थैर्याचे प्रतिनिधित्व करतो. या दोन्ही ग्रहांच्या शुभ संबंधामुळे सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.

  • Que: समसप्तक योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: समसप्तक योगाचा मेष, कर्क, कन्या आणि मीन राशींच्या लोकांना फायदा होणार

Web Title: Samsaptak yog the yoga formed by jupiter and moon will benefit the people of these zodiac signs

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Published On: Jun 04, 2026 | 11:30 AM

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