Hair On Fingers: हाताच्या बोटांवर केस असणे शुभ की अशुभ, काय सांगते सामुद्रिकशास्त्र

सामुद्रिकशास्त्रानुसार, बोटांवरील केस हे केवळ एक सामान्य शारीरिक वैशिष्ट्य नसून, ते व्यक्तीच्या स्वभावाशी आणि नशिबाशी संबंधित रहस्ये प्रकट करतात. सामुद्रिकशास्त्रानुसार हाताच्या बोटांवर केस असणे एखाद्या व्यक्तीसाठी शुभ आहे की अशुभ आणि त्याचा जीवनावर काय परिणाम होतो. हाताच्या बोटांवर केस असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या
सामुद्रिकशास्त्रानुसार, ज्यांच्या बोटांवर मऊ केस असतात, त्यांना तीक्ष्ण बुद्धीचे मानले जाते. त्यांना आपल्या चातुर्याने आणि बुद्धिमत्तेने प्रत्येक खेळ कसा जिंकायचा हे माहीत असते. शिवाय, ते इतरांच्या तुलनेत जलद आणि अचूक निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जातात.
बोटांवर बारीक केस असणे हे एक शुभ चिन्ह मानले जाते. अशा व्यक्तींचे व्यक्तिमत्त्व खूप आकर्षक असते. ते लोकांमध्ये सहजपणे आपले स्थान निर्माण करतात. शिवाय, त्यांना मित्र बनवायला आवडते.
ज्या लोकांच्या बोटांच्या फक्त एकाच बाजूला केस असतात, त्यांचे नशीब प्रबळ असते. अशा व्यक्ती जे काही साध्य करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यात त्यांना यश मिळते. इतकेच नाही, तर त्यांना समाजात ओळखही मिळते.
सामुद्रिकशास्त्रानुसार, ज्यांच्या बोटांवर दाट किंवा गुंतलेले केस असतात, ते हट्टी स्वभावाचे असतात. असे लोक आपले म्हणणे खरे करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात. ते इतरांना सहजपणे प्रभावित करू शकत नाहीत, तसेच ते इतरांमध्ये सहजपणे मिसळतही नाहीत.
ज्यांच्या बोटांवर केसाचा लवलेशही नसतो, त्यांचा स्वभाव साधारणपणे शांत असतो. असे लोक साधे जीवन जगणे पसंत करतात. ते इतरांच्या आयुष्यात फारसा हस्तक्षेप करत नाहीत, तसेच स्वतःच्या आयुष्यात होणारा हस्तक्षेपही सहन करत नाहीत.
तर्जनी– नेतृत्व क्षमतेचे प्रतीक. हे लोक नैसर्गिक नेते असतात.
मधले बोट: धर्म, नीतिमत्ता आणि न्यायाशी संबंधित. या बोटावरील केस हे एका न्यायप्रिय आणि मेहनती व्यक्तीचे द्योतक आहेत.
अनामिका: कला, सौंदर्य आणि सर्जनशीलतेशी संबंधित. या बोटावरील केस सर्जनशील व्यक्तिमत्त्व दर्शवतात.
करंगळी: संवाद आणि व्यवसायाचे प्रतिनिधित्व करते. या बोटावरील केसांमुळे व्यक्तीला व्यवसाय किंवा भाषा-संबंधित क्षेत्रांमध्ये फायदा होतो.
अंगठा: इच्छाशक्ती आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक. अंगठ्यावरील केस दृढनिश्चयी व्यक्तीचे द्योतक आहेत.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: सामुद्रिकशास्त्रानुसार बोटांवर केस असणे हे व्यक्तीच्या स्वभाव, प्रवृत्ती आणि जीवनातील काही संकेत दर्शवते असे मानले जाते.
Ans: काही ठिकाणी हे थोडे अशुभ किंवा मिश्र संकेत मानले जातात, विशेषतः जास्त केस असल्यास खर्चिक स्वभाव किंवा चंचलता दर्शवते असेही मानले जाते.
Ans: हो, पारंपरिक मतांनुसार स्त्रियांमध्ये जास्त केस असल्यास भावनिक स्वभाव दर्शवतो, तर पुरुषांमध्ये हे धैर्य आणि मेहनतीचे लक्षण मानले जाते.