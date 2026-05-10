International Day of Argania: सौंदर्याचा अनमोल खजिना! आर्गन तेलाला का म्हणतात ‘लिक्विड गोल्ड’? जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व

International Day Of Argania : आंतरराष्ट्रीय आर्गानिया दिन दरवर्षी १० मे ला साजरा केला जातो. हा दिवस विशेषतः मोरोक्कोमध्ये आढळणाऱ्या आर्गन वृक्षाचे आणि त्याच्या उत्पादनांचे महत्त्व ओळखण्यासाठी समर्पित आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 10:10 AM
International Day of Argania 2026 : सौंदर्याचा खजिना! आर्गन तेलाला 'लिक्विड गोल्ड' का म्हणतात? जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • १० मे – जागतिक ओळख
  • निसर्गाचे वरदान ‘आर्गन तेल’
  • पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा

International Day of Argania 2026 : आज १० मे, म्हणजेच ‘आंतरराष्ट्रीय आर्गानिया दिन'(International Day Of Argania) . संपूर्ण जग आज एका अशा वृक्षाचा उत्सव साजरा करत आहे, जो केवळ वृक्ष नसून लाखो लोकांसाठी उपजीविकेचे साधन आणि निसर्गाचे एक अनोखे वरदान आहे. आर्गन वृक्ष (Argan Tree), ज्याला शास्त्रीय भाषेत ‘आर्गानिया स्पिनोसा’ (Argania spinosa) असे म्हणतात, हा प्रामुख्याने उत्तर आफ्रिकेतील मोरोक्को देशात आढळतो. या वृक्षाचे महत्त्व ओळखून संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) १० मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साजरा करण्यास मान्यता दिली आहे.

आर्गन वृक्ष: मोरोक्कोचा जिवंत वारसा

आर्गन वृक्ष हे मोरोक्कोच्या नैऋत्य भागातील ‘सस-मासा’ (Souss-Massa) प्रदेशाची ओळख आहेत. हे वृक्ष अत्यंत कठीण हवामानात, अगदी कमी पाण्यात आणि उष्णतेतही तग धरून राहतात. तज्ज्ञांच्या मते, हे वृक्ष २०० वर्षांहून अधिक काळ जगू शकतात. या वृक्षांची मुळे जमिनीत खूप खोलवर जातात, ज्यामुळे जमिनीची धूप रोखली जाते आणि वाळवंटाचा प्रसार होण्यापासून बचाव होतो. म्हणूनच याला ‘पर्यावरणाचा रक्षक’ मानले जाते.

सौंदर्य प्रसाधनांमधील ‘लिक्विड गोल्ड’

आर्गन वृक्षाच्या फळांच्या बियांपासून जे तेल काढले जाते, त्याला जगभरात ‘लिक्विड गोल्ड’ (Liquid Gold) म्हटले जाते. हे तेल काढण्याची प्रक्रिया अत्यंत कठीण आणि वेळखाऊ आहे, जी आजही मोरोक्कोमधील स्थानिक महिला पारंपारिक पद्धतीने करतात. आर्गन तेलामध्ये व्हिटॅमिन-ई, फॅटी ॲसिड्स आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. यामुळेच हे तेल महागड्या सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये, केसांच्या उपचारांसाठी आणि त्वचेच्या निगा राखण्यासाठी जगभरात वापरले जाते. वाढत्या मागणीमुळे या तेलाने मोरोक्कोच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी दिली आहे.

महिला सक्षमीकरणाचे प्रतीक

आर्गानिया दिन केवळ पर्यावरणासाठी नाही, तर महिलांच्या कष्टाचा सन्मान करण्यासाठीही आहे. मोरोक्कोमध्ये आर्गन तेल तयार करण्याचे काम प्रामुख्याने महिलांच्या सहकारी संस्था (Cooperatives) करतात. या उद्योगामुळे ग्रामीण भागातील हजारो महिलांना रोजगार मिळाला असून त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी हा दिवस घोषित करण्यामागे या महिलांच्या पारंपारिक ज्ञानाचा आणि त्यांच्या कष्टाचा गौरव करणे हा देखील एक महत्त्वाचा उद्देश आहे.

जतन आणि संवर्धन ही काळाची गरज

वाढते जागतिक तापमान आणि हवामान बदलाचा परिणाम या दुर्मिळ वृक्षांवरही होत आहे. युनेस्कोने (UNESCO) १९९८ मध्येच आर्गन वृक्षांच्या क्षेत्राला ‘बायोस्फीअर रिझर्व्ह’ म्हणून घोषित केले आहे. तरीही, या वृक्षांचे संरक्षण करणे ही जागतिक जबाबदारी आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्गानिया दिन आपल्याला आठवण करून देतो की, जर आपण निसर्गाच्या या अनमोल ठेव्याचा आदर केला नाही, तर भविष्यात हे ‘लिक्विड गोल्ड’ कायमचे नष्ट होऊ शकते.

 

