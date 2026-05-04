Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Weekly Horoscope: मे महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

मे महिन्याचा पहिला आठवडा ( 04 ते 10 मे) सर्व राशींच्या लोकांसाठी खास राहणार आहे. हा आठवडा ग्रहांच्या हालचालींनुसार मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Updated On: May 04, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

मे महिन्याचा हा आठवडा खूप विशेष असणार आहे. कारण या आठवड्यामध्ये ग्रहांचे संक्रमण आणि शुभ योग तयार होणार आहे. तसेच या आठवड्यामध्ये अंगारकी संकष्टी चतुर्थी देखील आहे. या आठवड्यात बुध आणि सूर्य मेष राशीत युती करत असल्याने बुधादित्य राजयोग तयार होणार आहे तर शुक्र वृषभ राशीत असल्याने मालव्य आणि विपरीत राजयोग तयार होतील. याव्यतिरिक्त, शनी मीन राशीत, मंगळ मीन राशीत, राहू कुंभ राशीत, केतू सिंह राशीत आणि गुरू मिथुन राशीत असेल. दर अडीच दिवसांनी आपली राशी बदलणारा चंद्र, या आठवड्यात वृश्चिक, धनु आणि मकर या तीन राशींमधून संक्रमण करेल. त्यामुळे, हा आठवडा काही राशींसाठी अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर राहील. मे महिन्याचा पहिला आठवडा मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घेऊया

मेष रास

मेष राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा संमिश्र राहील. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुमची नियोजित कामे या आठवड्यात पूर्ण होतील. मेष राशीच्या लोकांना या आठवड्यात आळस आणि अतिआत्मविश्वास टाळावा लागेल, अन्यथा चालू असलेले कामही बिघडू शकते. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी अतिरिक्त जबाबदाऱ्या मिळू शकतात किंवा त्यांच्या कामाच्या जबाबदाऱ्या बदलू शकतात. व्यावसायिकांनी सावधगिरी बाळगावी.

वृषभ रास

वृषभ राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा प्रतिकूल राहील. या आठवड्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. अनावश्यक गोष्टींवर आपला वेळ वाया घालवणे टाळा. आपल्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि कठोर परिश्रम करणे हेच तुम्हाला तुमची स्वप्ने साकार करण्यास मदत करेल. कौटुंबिक समस्या वाढू शकतात. याचा परिणाम तुमच्या करिअर आणि व्यवसायावर देखील होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा हा आठवडा मिश्रित राहील.

मिथुन रास

मिथुन राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहणार आहे. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. तुम्हाला देश-विदेशातून अपेक्षित चांगली बातमी मिळेल आणि इतरांकडून अपेक्षित असलेला पाठिंबा व आनंदही मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांचे कामाच्या ठिकाणी तुमचे कौतुक केले जाईल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. वडिलोपार्जित मालमत्तेचा वारसा मिळवण्यातील अडथळे दूर होतील. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहील.

कर्क रास

कर्क राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. तुम्हाला देश-विदेशातील लोकांकडून अधिक आनंद आणि पाठिंबा मिळेल. तुमचा उत्साह आणि धैर्य वाढेल. या आठवड्यात तुम्हाला नशिबाची उत्तम साथ मिळेल. करिअर आणि व्यवसायाच्या दृष्टीने हा आठवडा कर्क राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत शुभ असेल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता. व्यावसायिकांच्या योजना यशस्वी होतील.

सिंह रास

सिंह राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. काही वैयक्तिक समस्यांमुळे तुम्हाला चिंता वाटू शकते, ज्याचा परिणाम तुमच्या करिअर आणि व्यवसायावर होऊ शकतो. घरगुती समस्या हाताळण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे तुमचे कामावरचे लक्ष कमी केंद्रित होईल. आरोग्याच्या बाबतीत हा आठवडा तुमच्यासाठी आव्हानात्मक राहू शकतो. तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्या आणि घाईगडबड टाळा. या काळात तुम्हाला दुखापत होण्याचा धोका असतो.

आदि शंकराचार्यांनी कोणत्या भावनेतून अन्नपूर्णा स्तोत्र लिहिले, काय आहे पौराणिक कथा

कन्या रास

कन्या राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा चढ उताराचा राहील. तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल आणि तुमची सर्व कामे वेळेवर पूर्ण करावी लागतील. थोडासा निष्काळजीपणा तुमचे काम बिघडवू शकतो. जर तुम्ही व्यवसाय करत असाल, तर जोखमीच्या गुंतवणुकी टाळा आणि पैसे उधार द्या. आर्थिक परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवा. तुम्हाला करिअर किंवा व्यावसायिक कामासाठी लांबचा प्रवास करावा लागू शकतो. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

तूळ रास

तूळ राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. काही अचानक उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे तुम्हाला काळजी वाटू शकते. आर्थिक व्यवहारांमध्ये अत्यंत सावधगिरी बाळगा, कारण हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या संमिश्र परिणाम देईल. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. आर्थिक परिस्थिती चांगली राहील. नातेसंबंधासाठी हा आठवडा फायदेशीर राहील.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा धावपळीचा राहील. तुम्हाला कामासाठी लांब आणि जवळचा प्रवास करावा लागू शकतो. तुम्ही घाईत किंवा रागाच्या भरात कोणतेही मोठे निर्णय घेणे टाळावे. या काळात अनावश्यक खर्चामुळे तुमच्या आर्थिक परिस्थितीवर थोडा परिणाम होऊ शकतो. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या लोकांना या आठवड्यामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांनी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.

धनु रास

धनु राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा शुभ राहणार आहे. तुमची कामे वेळेवर पूर्ण केली, तर तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा जास्त यश आणि आर्थिक लाभ मिळू शकतो. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठीही हा काळ अत्यंत शुभ असेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांशी आणि सहकाऱ्यांशी चांगला समन्वय राखल्यास तुम्हाला तुमची ध्येये वेळेवर साध्य करण्यास मदत होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे कौतुक होईल.

Chanakya Niti: या सवयींमुळे तुम्ही पडू शकता एकटे, लोक तुमच्यापासून दूर जाण्याची काय आहेत कारणे जाणून घ्या

मकर रास

मकर राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. तुम्ही तुमच्या कामात कोणताही निष्काळजीपणा टाळावा. तुम्हाला कामाशी संबंधित काही अडचणी येऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा न मिळाल्याने तुम्हाला नैराश्य येऊ शकते. आर्थिकदृष्ट्या, हा आठवडा काही अडचणींचा ठरू शकतो. अचानक आलेल्या मोठ्या खर्चामुळे तुमचे बजेट विस्कळीत होऊ शकते.

कुंभ रास

कुंभ राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा शुभ राहणार आहे. तुम्हाला देश-विदेशातील लोकांकडून भरपूर आनंद आणि पाठिंबा मिळेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा अत्यंत शुभ असेल. जे परदेशात करिअर किंवा व्यवसाय करू इच्छितात, त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर होतील. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना या आठवड्यात अपेक्षित यश मिळेल.

मीन रास

मीन राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा संमिश्र राहील. नोकरदार व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी आपल्या विरोधकांपासून अत्यंत सावध राहावे लागेल. तुम्हाला कामासाठी लांबचा किंवा जवळचा प्रवास करावा लागू शकतो. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. या आठवड्यात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Weekly horoscope first week of may 04 to 10

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत
1

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व
2

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
3

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
4

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM