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मुंबईत वृक्षांचे होणार शास्त्रीय सर्वेक्षण! धोकादायक झाडांची होणार स्वतंत्र नोंद; विविध श्रेणींमध्ये केले जाणार वर्गीकरण

Updated On: Jul 18, 2026 | 08:45 AM IST
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सारांश

चेंबूरमध्ये स्कूल बसवर पिपळाचे झाड पडून ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तवच्या मृत्यूनंतर महापालिका सभागृहात माळवदे समितीचा अहवाल फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबईतील वृक्षांचे संवर्धन आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी शहरातील सर्व झाडांचे शास्त्रीय सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

मुंबईत वृक्षांचे होणार शास्त्रीय सर्वेक्षण! धोकादायक झाडांची होणार स्वतंत्र नोंद; विविध श्रेणींमध्ये केले जाणार वर्गीकरण

मुंबईत वृक्षांचे होणार शास्त्रीय सर्वेक्षण! धोकादायक झाडांची होणार स्वतंत्र नोंद; विविध श्रेणींमध्ये केले जाणार वर्गीकरण

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विस्तार

मुंबईतील वृक्षांचे संवर्धन आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, पालिका आता शहरातील सर्व झाडांचे शास्त्रीय सर्वेक्षण करणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे, झाडांचे अत्यंत धोकादायक, धोकादायक आणि निरोगी अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाईल. झाडांचे वय, प्रजाती, आरोग्य, संरचनात्मक स्थिती आणि आयुर्मान यांचा तपशीलवार डेटाबेसदेखील तयार केला जाईल. अतिरिक्त पालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी वृक्षतज्ञ, पर्यावरणवादी, वनस्पतीशास्त्रज्ञ आणि विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक झाली. मागील वृक्षगणनेनुसार मुंबईतील झाडांची संख्या सुमारे २९ लाख असल्याचा अंदाज होता, तथापि नवीन गणनेनंतर हा आकडा बदलू शकतो.(फोटो सौजन्य – AI)

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चेंबूर अपघाताची चौकशी आयआयटी मुंबई करणार

महापौर रितू तावडे यांनी सांगितले की, चेंबूरमध्ये एका स्कूल बसवर पिपळाचे झाड पडून ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तवच्या मृत्यूनंतर महापालिका सभागृहात माळवदे समितीचा अहवाल फेटाळण्यात आला होता. झाड पडण्याचे नेमके कारण निश्चित करण्यासाठी चेंबूर अपघाताची चौकशी आयआयटी मुंबई किंवा व्हीजेआयटीमार्फत करावी, अशी मागणी करणारे पत्र त्या लवकरच आयुक्त अश्विनी भिडे यांना लिहिणार आहेत.

विद्यार्थी, वृक्षतज्ज्ञांच्या मदतीने करणार सर्वेक्षण

या बैठकीत वनस्पतीशास्त्राचे विद्यार्थी आणि वृक्षतज्ज्ञांच्या मदतीने मुंबईच्या सर्व प्रभागांमध्ये एक व्यापक सर्वेक्षण करण्याचे ठरवण्यात आले.या सर्वेक्षणाच्या आधारे, भविष्यात अपघाताचा धोका निर्माण करू शकणारी झाडे ओळखली जातील.विकास प्रकल्पांसाठी तोडलेल्या झाडांच्या जागी मुंबईत शक्य तितकी नवीन झाडे लावण्यावर आणि योग्य प्रजाती निवडण्यावरही भर देण्यात आला. बैठकीत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २२ जून ते ६ जुलै या कालावधीत मुंबईत जोरदार वाऱ्यामुळे ८३० झाडे पडली.

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तज्ज्ञांनी झाडांच्या छाटणीसाठी एक प्रमाणित कार्यपद्धती विकसित करणे, आधुनिक उपकरणांचा वापर करणे आणि संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देण्याची सूचना केली. त्यापैकी ४८० झाडे खाजगी परिसरातील होती. २०२६ मध्ये आतापर्यंत १,२३८ फांद्या पडल्या असून, त्यापैकी ७०९ खाजगी परिसरातील होत्या.या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, नियमित देखरेख आणि शास्त्रीय पद्धतीने झाडांची काळजी घेण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Mumbai to conduct scientific tree survey hazardous trees to be identified and classified into separate categories

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Published On: Jul 18, 2026 | 08:45 AM

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