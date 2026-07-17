शुक्रवार, 17 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Amravati Temple Ambadevi Temple Story Tradition And Cultural Significance

Amravati Temple: विदर्भातील प्रसिद्ध अंबादेवी मंदिराची कथा, परंपरा आणि सांस्कृतिक महत्त्व

Updated On: Jul 17, 2026 | 03:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

अमरावतीची श्री अंबादेवी ही विदर्भाच्या भक्तीपरंपरेचे जिवंत प्रतीक आहे. श्रीकृष्ण-रुक्मिणीच्या पौराणिक स्मृती, हजारो वर्षांची परंपरा, नवरात्रोत्सवातील भक्तिसागर आणि जागृत देवस्थानाची ख्याती यामुळे श्री अंबादेवी मंदिराला महाराष्ट्राच्या धार्मिक वारशात मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • विदर्भातील प्रसिद्ध अंबादेवी मंदिराची कथा
  • रुक्मिणी-हरणाशी जोडलेली पौराणिक कथा
  • काय आहे या मंदिराची परंपरा आणि सांस्कृतिक महत्त्व
 

 

महाराष्ट्रातील विदर्भाची सांस्कृतिक, धार्मिक आणि ऐतिहासिक ओळख सांगणाऱ्या मंदिरांमध्ये अमरावती शहरातील श्री अंबादेवी मंदिर अग्रक्रमाने घेतले जाते. हजारो वर्षांची परंपरा, पौराणिक महत्त्व, भक्तांच्या अढळ श्रद्धेचा वारसा आणि नवरात्रोत्सवातील उत्साह यामुळे हे मंदिर केवळ अमरावतीचेच नव्हे, तर संपूर्ण विदर्भाचे श्रद्धास्थान बनले आहे. देवीच्या कृपेमुळे भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण होतात, अशी दृढ श्रद्धा असल्याने श्री अंबादेवीला “जागृत देवी” म्हणूनही ओळखले जाते. मंदिराचे धार्मिक महत्त्व इतके मोठे आहे की अमरावती शहराच्या नावाचाही संबंध अंबादेवी मंदिराशी जोडला जातो.

हजार वर्षांची परंपरा

अमरावतीच्या मध्यवर्ती गांधी चौक परिसरात वसलेले श्री अंबादेवी मंदिर सुमारे एक हजार वर्षांहून अधिक प्राचीन असल्याचे मानले जाते. प्राचीन गॅझेटिअर्समध्येही या मंदिराचा उल्लेख आढळतो. मंदिराची मूर्ती आणि देवस्थानाचा इतिहास अतिशय प्राचीन असून अनेक राजवंशांच्या काळातही या मंदिराची प्रतिष्ठा कायम राहिली. आजही दररोज हजारो भाविक देवीच्या दर्शनासाठी येथे येतात.

अमरावतीच्या नावामागील अंबादेवी

इतिहासकारांच्या मते, अमरावतीचे प्राचीन नाव “उदुंबरावती” किंवा “उंबरावती” असे होते. कालांतराने या नगरीला अंबादेवीच्या मंदिरामुळे विशेष ओळख मिळाली आणि पुढे “अमरावती” हे नाव प्रचलित झाले. त्यामुळे अंबादेवी मंदिर हे केवळ धार्मिक नव्हे, तर शहराच्या इतिहासाचे आणि ओळखीचेही प्रमुख प्रतीक आहे.

रुक्मिणी-हरणाशी जोडलेली पौराणिक कथा

श्री अंबादेवी मंदिराची सर्वात प्रसिद्ध ओळख म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आणि रुक्मिणी यांच्या विवाहाशी जोडलेली कथा. विदर्भराज भीष्मकाची कन्या रुक्मिणी श्रीकृष्णावर प्रेम करीत होती. तिचा विवाह शिशुपालाशी ठरविण्यात आला होता. विवाहापूर्वी रुक्मिणी देवीच्या दर्शनासाठी आली असताना श्रीकृष्णांनी तिला आपल्या रथात बसवून येथूनच घेऊन गेले आणि नंतर त्यांचा विवाह झाला, अशी पौराणिक मान्यता आहे. त्यामुळे हे मंदिर वैष्णव आणि शाक्त अशा दोन्ही परंपरांमध्ये विशेष महत्त्वाचे मानले जाते.

Goddess Lakshmi: देवी लक्ष्मीच्या गजलक्ष्मी रूपाचे काय आहे महत्त्व, जाणून घ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अर्थ

जागृत देवी म्हणून श्रद्धा

श्री अंबादेवीला विदर्भातील लाखो कुटुंबांची कुलस्वामिनी मानले जाते. अनेक भक्त नवस करून देवीच्या चरणी प्रार्थना करतात. आरोग्य, सुख, समृद्धी, शिक्षण, व्यवसाय, विवाह आणि कौटुंबिक आनंदासाठी देवीचे दर्शन घेतले जाते. भक्तांच्या अनुभवांमुळे या मंदिराची जागृत देवस्थान म्हणून ख्याती अधिक दृढ झाली आहे.

एकवीरा देवीचे सहअस्तित्व

अंबादेवी मंदिरालगतच एकवीरा देवीचे प्राचीन मंदिर आहे. दोन्ही मंदिरांचे दर्शन एकत्र घेण्याची परंपरा आहे. नवरात्र, दसरा आणि इतर उत्सवांमध्ये दोन्ही देवींच्या पालख्या, धार्मिक कार्यक्रम आणि भक्तिभावाने भरलेले वातावरण अनुभवायला मिळते.

नवरात्रोत्सवाची अद्भुत भक्ती

चैत्र आणि शारदीय नवरात्र हे श्री अंबादेवी मंदिरातील सर्वात मोठे उत्सव आहेत. या काळात मंदिर आकर्षक विद्युत रोषणाई, फुलांची सजावट आणि धार्मिक कार्यक्रमांनी उजळून निघते. पहाटेच्या काकड आरतीपासून ते रात्रीच्या महाआरतीपर्यंत भक्तांची अखंड गर्दी असते. देवीच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि देशाच्या विविध भागांतून भाविक येतात.

मंदिराची रचना

श्री अंबादेवी मंदिराची रचना पारंपरिक हिंदू मंदिर स्थापत्यशैलीचे दर्शन घडवते. गाभाऱ्यातील देवीची तेजस्वी मूर्ती, सभामंडप, दीपमाळ, कोरीवकाम आणि शांत वातावरण भक्तांना आध्यात्मिक अनुभव देते. मंदिर परिसरात दिवसभर पूजा, आरती, अभिषेक आणि धार्मिक विधी सुरू असतात.

Mari Aai Story: रोगराईपासून गावाचे रक्षण करणारी मरिआई देवी कोण? जाणून घ्या तिची कथा

श्रद्धा आणि संस्कृतीचे प्रतीक

अंबादेवी मंदिर हे केवळ देवदर्शनाचे स्थान नाही; तर विदर्भाच्या सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. अनेक सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम या मंदिराभोवती विकसित झाले आहेत. देवीच्या कृपेवर असलेला अढळ विश्वास, भक्तांची निस्सीम श्रद्धा आणि हजारो वर्षांची परंपरा यामुळे हे मंदिर आजही तितकेच तेजस्वी आणि प्रेरणादायी आहे.

प्रत्येक भक्ताच्या मनात श्रद्धेचा दीप प्रज्वलित करणारे अंबादेवी मंदिर आजही विदर्भाच्या आध्यात्मिक जीवनाचे तेजस्वी केंद्र म्हणून अविरत कार्यरत आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अंबादेवी मंदिराचे पौराणिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: पौराणिक कथेनुसार, रुक्मिणी देवी अंबादेवीच्या दर्शनासाठी आली असताना भगवान श्रीकृष्णांनी तिचे हरण केले, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: अंबादेवी मंदिराला 'जागृत देवस्थान' का म्हटले जाते?

    Ans: भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण होतात आणि देवीची कृपा लाभते, या श्रद्धेमुळे या मंदिराला जागृत देवस्थान मानले जाते.

  • Que: अंबादेवी मंदिराजवळ आणखी कोणते प्रसिद्ध मंदिर आहे?

    Ans: अंबादेवी मंदिरालगतच प्राचीन एकवीरा देवीचे मंदिर असून दोन्ही मंदिरांचे दर्शन एकत्र घेण्याची परंपरा आहे.

Web Title: Amravati temple ambadevi temple story tradition and cultural significance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 17, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Goddess Lakshmi: देवी लक्ष्मीच्या गजलक्ष्मी रूपाचे काय आहे महत्त्व, जाणून घ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अर्थ
1

Goddess Lakshmi: देवी लक्ष्मीच्या गजलक्ष्मी रूपाचे काय आहे महत्त्व, जाणून घ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अर्थ

Chaurang in Puja: पूजेतील चौरंगाचा अर्थ काय? जाणून घ्या श्रद्धा, शास्त्र आणि परंपरेमागील कारणे
2

Chaurang in Puja: पूजेतील चौरंगाचा अर्थ काय? जाणून घ्या श्रद्धा, शास्त्र आणि परंपरेमागील कारणे

Vinayak Chaturthi Special: भगवान गणेश आणि देवी सरस्वती यांचे नाते काय? जाणून घ्या विविध पुराणांतील उल्लेख
3

Vinayak Chaturthi Special: भगवान गणेश आणि देवी सरस्वती यांचे नाते काय? जाणून घ्या विविध पुराणांतील उल्लेख

Mari Aai Story: रोगराईपासून गावाचे रक्षण करणारी मरिआई देवी कोण? जाणून घ्या तिची कथा
4

Mari Aai Story: रोगराईपासून गावाचे रक्षण करणारी मरिआई देवी कोण? जाणून घ्या तिची कथा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amravati Temple: विदर्भातील प्रसिद्ध अंबादेवी मंदिराची कथा, परंपरा आणि सांस्कृतिक महत्त्व

Amravati Temple: विदर्भातील प्रसिद्ध अंबादेवी मंदिराची कथा, परंपरा आणि सांस्कृतिक महत्त्व

Jul 17, 2026 | 03:40 PM
The Odyssey Review: Christopher Nolanचा आणखी एक मास्टरपीस; वर्षातील सर्वोत्तम सिनेमॅटिक अनुभव

The Odyssey Review: Christopher Nolanचा आणखी एक मास्टरपीस; वर्षातील सर्वोत्तम सिनेमॅटिक अनुभव

Jul 17, 2026 | 03:39 PM
Vishwas Nangare Patil: वाहतूक पोलिसांना आता ‘सर्व्हिस गन’ बाळगणे बंधनकारक; पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांचा मोठा निर्णय

Vishwas Nangare Patil: वाहतूक पोलिसांना आता ‘सर्व्हिस गन’ बाळगणे बंधनकारक; पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांचा मोठा निर्णय

Jul 17, 2026 | 03:36 PM
Bol Bol Rani Movie Review : ही गुंतागुंतं कधी सुटणार का? ‘बोल बोल राणी’ आज सिनेमागृहात! सईच्या अभिनयाने प्रेक्षक दंग

Bol Bol Rani Movie Review : ही गुंतागुंतं कधी सुटणार का? ‘बोल बोल राणी’ आज सिनेमागृहात! सईच्या अभिनयाने प्रेक्षक दंग

Jul 17, 2026 | 03:34 PM
ARAI काय आहे? भारतीय ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री साठी ARAI कोणती भूमिका पार पाडते?

ARAI काय आहे? भारतीय ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री साठी ARAI कोणती भूमिका पार पाडते?

Jul 17, 2026 | 03:33 PM
धार्मिक स्थळी थिल्लरपणा? वैष्णो देवीच्या मंदिरात कपलचा खुल्लम खुल्सा रोमान्स, यूजर्स भडकले; Video Viral

धार्मिक स्थळी थिल्लरपणा? वैष्णो देवीच्या मंदिरात कपलचा खुल्लम खुल्सा रोमान्स, यूजर्स भडकले; Video Viral

Jul 17, 2026 | 03:30 PM
US Elections 2026: निवडणुकीवरून अमेरिकेत राजकीय युद्ध; ट्रम्प यांना उद्देशून कमला हॅरिस म्हटल्या, ‘स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी…’

US Elections 2026: निवडणुकीवरून अमेरिकेत राजकीय युद्ध; ट्रम्प यांना उद्देशून कमला हॅरिस म्हटल्या, ‘स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी…’

Jul 17, 2026 | 03:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा