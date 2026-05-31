Sankashti Chaturthi 2026: अधिक महिन्यात संकष्टी चतुर्थी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि चंद्रोद्याची वेळ

जून महिन्यात अधिक मासाच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्थी तिथीला विभुवन संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. ही तिथी बुधवार, 3 जून रोजी आहे. यावर्षी, विभुवन संकष्टी चतुर्थीला सर्वार्थ सिद्धी योग तयार होत आहे, ज्या दरम्यान विघ्नहर्ता भगवान गणेशाची पूजा केली जाईल. गणेश पूजेनंतर रात्री चंद्राला नैवेद्य दाखवला जातो आणि त्यानंतर उपवास सोडला जातो. काही ठिकाणी नैवेद्य दाखवल्यानंतर उपवास सोडला जातो, तर इतर ठिकाणी दुसऱ्या दिवशी सूर्योदयानंतर उपवास सोडला जातो. सर्वार्थ सिद्धी योगादरम्यान उपवास आणि उपासना केल्याने तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील.
पंचांगानुसार, अधिक मासाच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीची सुरुवात बुधवार, ३ जून रोजी रात्री ९:२१ वाजता होणार आहे. ही तिथी गुरुवार, ४ जून रोजी रात्री ११:३० वाजता संपेल. त्यामुळे, विभुवन संकष्टी चतुर्थीचे व्रत बुधवार, ३ जून रोजी पाळले जाणार आहे.
यावर्षी विभुवन संकष्टी चतुर्थीला सर्वार्थ सिद्धी योग तयार होत आहे. सकाळी 5:28 ते 11:46 पर्यंत हा शुभ आणि फलदायी योग आहे. व्रताच्या दिवशी सकाळपासून संध्याकाळी ५:०० वाजेपर्यंत विश्वकंभ योग असतो, त्यानंतर प्रीति योग असतो. चतुर्थीला श्रावण नक्षत्र सकाळपासून सकाळी ११:४६ पर्यंत असते, त्यानंतर धनिष्ठा नक्षत्र असते.
विभुवन संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी पूजा करण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ सकाळी ५:२३ ते सकाळी ८:५१ च्या दरम्यान गणपतीची पूजा करावी. या काळात सर्वात शुभ मुहूर्त सकाळी ५:२३ ते सकाळी ७:०७ पर्यंत आणि सर्वात शुभ मुहूर्त सकाळी ७:०७ ते सकाळी ८:५१ पर्यंत आहे. जर तुम्हाला या वेळेत पूजा करणे शक्य नसेल, तर तुम्ही सकाळी १०:३५ ते दुपारी १२:१९ या शुभ मुहूर्तावर पूजा करू शकता.
भद्रा आणि पंचक जून महिन्यातील संकष्टी चतुर्थीला येतात. भद्रा सकाळी ५:२८ ते सकाळी ११:२० पर्यंत असते. ही भद्रा पाताळलोकात वास करते. पंचक ४ जून रोजी मध्यरात्री १२:४८ ते पहाटे ५:२८ पर्यंत असते.
विभुवन संकष्टी चतुर्थी ही एक विशेष संकष्टी चतुर्थी आहे जी आदिक मास (पुरुषोत्तम मास) च्या कृष्ण पक्षातील (अंधार पंधरवडा) चतुर्थी तिथीला येते. हिंदू पंचांगानुसार, हे दर तीन वर्षांनी अंदाजे एकदा येते. ‘विभुवन’ म्हणजे वैश्विक विस्तार आणि आध्यात्मिक संरक्षण. संकष्टी चतुर्थीला उपवास करून गणपतीची पूजा केल्याने जीवनातील त्रास आणि दुःख दूर होतात. विघ्नहर्ता गणपतीच्या आशीर्वादाने इच्छा पूर्ण होतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: अधिक महिना हा अत्यंत पुण्यदायी मानला जातो. या काळात केलेले व्रत, जप, दान आणि उपासना यांचे फळ अनेकपटींनी वाढते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार मनोकामना पूर्ण होणे, संकटांपासून संरक्षण, मानसिक शांती आणि सुख-समृद्धी प्राप्त होते.
Ans: अधिक महिना हा अतिरिक्त आणि पुण्यवर्धक महिना मानला जात असल्याने या काळात केलेल्या गणेश उपासनेला विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त होते.