‘जिवंत प्रेतांच्या गर्दीत तोच एकटा..’; सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ शेखर सुमन यांचा मोदी सरकारवर निशाणा

Sonam Wangchuk: सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला आता विविध क्षेत्रांतून पाठिंबा मिळू लागला आहे. २८ जूनपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे त्यांनी शिक्षणविषयक मागण्यांसाठी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाच्या २०व्या दिवशी प्रकृती खालावल्याने त्यांना दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान, त्यांची पत्नी डॉ. गीतांजली आणि समर्थकांनी त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, समर्थकांचा दावा आहे की न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, या दाव्याबाबत प्रशासनाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही.
दरम्यान, ‘शेखर टुनाईट’ या कार्यक्रमातून सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर भाष्य करणारे अभिनेते शेखर सुमन यांनी सोनम वांगचुक यांना जाहीर पाठिंबा दिला आहे. कार्यक्रमाच्या एका भागात त्यांनी वांगचुक यांच्या आंदोलनावर भाष्य करत सरकारवरही प्रश्न उपस्थित केले. विशेष म्हणजे, हा भाग जंतर-मंतरवरील पोलिसांच्या कारवाईपूर्वीच प्रसारित झाला होता आणि त्यातील व्हिडिओ क्लिप्स सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
शेखर सुमन म्हणाले, “सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी आणि ढासळत चाललेल्या शिक्षण व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी अनेक दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. पण याचे कोणालाही आश्चर्य वाटत नाही. देशाच्या आणि समाजाच्या भल्यासाठी एक व्यक्ती लढत असताना व्यवस्था मात्र गप्प आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “ही व्यवस्था केवळ मुकी, बहिरी आणि असंवेदनशील नाही, तर संकुचित, हृदयशून्य आणि आत्महीनही आहे. सोनम वांगचुक यांचे शरीर थकले असले तरी त्यांचा निर्धार कायम आहे. आपल्या सर्व जिवंत प्रेतांमध्ये तोच एकटा खऱ्या अर्थाने जिवंत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, या गोष्टीचे इतर कोणालाही आश्चर्य वाटत नाही.”
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शेखर सुमन यांच्या या वक्तव्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू असून, अनेकांनी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे, तर काहींनी त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
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