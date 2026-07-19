‘तुझा- माझा संबंध काय? ‘रात्रीस खेळ चाले’च्या सेटवरील वाद चव्हाट्यावर; अपूर्वाच्या आरोपांना कृतिकाचं सडेतोड उत्तर

Krutika Tulskar On Apurva Nemlekar: अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर हिने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीत ‘रात्रीस खेळ चाले’ मालिकेच्या निर्मात्यांवर आणि सहकलाकारांवर गंभीर आरोप केले होते. रात्रीस खेळ मालिकेतून अपूर्वाच्या एक्झिटनंतर अभिनेत्री कृतिका तुळसकरने शेवंताची भूमिका साकारली होती. आता या सर्व आरोपांना कृतिकाने स्पष्ट आणि सडेतोड उत्तर दिले आहे.
अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये ती म्हणाली, व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच कृतिका म्हणते, “रात्रीस खेळ चाले या मालिकेची अनप्रोफेशनल अभिनेत्री मी आहे. नमस्कार, मी कृतिका तुळसकर. आत्ताच मी एक व्हिडिओ पाहिला, ज्यामध्ये माझ्याआधी शेवंता ही भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीने मला अनप्रोफेशनल म्हटलं आहे. तर मी तिला सांगू इच्छिते की प्रोफेशनल आणि अनप्रोफेशनल यामध्ये नेमका काय फरक असतो.”
त्यानंतर कृतिकाने थेट आरोप करत म्हटले, “अनप्रोफेशनल म्हणजे सेटवर वेळेवर न येणं, दिग्दर्शकाला वाट पाहायला लावणं, इतर कलाकारांशी आणि निर्मात्यांशी नीट न वागणं, तसेच ‘माझ्यामुळेच मालिकेचा टीआरपी वाढतो’ असा माज सर्व कलाकारांना दाखवणं. यालाच अनप्रोफेशनलिझम म्हणतात.”
अपूर्वा नेमळेकरला उत्तर देताना कृतिका तुळसकरने आणखी काही मुद्दे मांडले. मालिकेतून अचानक बाहेर पडणं आणि त्याचा संपूर्ण टीमवर होणारा परिणाम याकडे लक्ष वेधत तिने अप्रत्यक्षपणे अपूर्वावर निशाणा साधला.
कृतिका म्हणाली, “अजून एक गोष्ट, एखादा निर्माता जेव्हा मालिकेसाठी लाखो रुपये खर्च करतो, तेव्हा त्या मालिकेचा, त्यातील कलाकारांचा आणि तंत्रज्ञांचा विचार न करता अचानक मालिका सोडून जाणं, त्यांच्या पोटापाण्याचा विचार न करणं, यालाच अनप्रोफेशनलिझम म्हणतात.”
ती पुढे म्हणाली, “प्रोफेशनलिझम म्हणजे एका रात्रीत त्या मालिकेसाठी उभं राहणं. कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना त्या भूमिकेला न्याय देणं आणि संपूर्ण टीमच्या विश्वासाला पात्र ठरणं.”
कृतिका म्हणाली, “अजून एक तिने असं सांगितलं की मी तिला फोन करायला हवा होता… का? तुझी माझी ओळख आहे? आपण जन्मोजन्मीच्या मैत्रिणी आहोत का? नाही ना…. एक अभिनेत्री म्हणून माझ्याकडे एखादी संधी चालून आली, तर त्या संधीचं सोनं कसं करायचं याचा विचार मी करणार. तिला फोन करून ‘काय गं, तू मालिका का सोडलीस? तुला काढलं गेलं का?’ असे प्रश्न विचारण्याची माझ्यावर कोणतीही जबाबदारी नव्हती.”
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कृतिकाने ठामपणे सांगितले, “मला वाटतं, मी माझं काम शंभर टक्के प्रामाणिकपणे केलं आहे. तिला याबद्दल विचारणं किंवा स्पष्टीकरण मागणं यासाठी मी अजिबात बांधील नाही. माझ्या प्रोफेशनलिझमबद्दल किंवा अनप्रोफेशनलिझमबद्दल बोलण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. कारण माझ्यासोबत काम केल्याशिवाय मी सेटवर कशी वागते, काय करते, हे कोणालाच माहिती असू शकत नाही.”
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तिने पुढे सध्याच्या पॉडकास्ट संस्कृतीवरही टीका करत म्हटले, “आजकाल पॉडकास्टमध्ये वाट्टेल ती उत्तरं दिली जातात. ज्या व्यक्तीला आपण कधी भेटलोही नाही, तिच्याबद्दलही काहीही बोललं जातं. त्यामुळे माझ्याविषयी कोणत्याही माध्यमात बोलताना आधी विचार करून बोलावं.”
शेवटी तिने टोला लगावत म्हटलं, “दुसऱ्यांविषयी तथ्य पडताळून, जबाबदारीने बोलणं… यालाच खरा प्रोफेशनलिझम म्हणतात, नाही का?”