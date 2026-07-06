Shadashtak Yog 2026: 13 जुलैपासून दुहेरी षडाष्टक योग; मिथुनसह या राशींना विचारपूर्वक घ्यावे लागतील निर्णय

ज्योतिषशास्त्रामध्ये ग्रहांच्या हालचालींना आणि त्यांच्यामुळे तयार होणाऱ्या योगांना विशेष महत्त्व आहे. यापैकी एक म्हणजे षडाष्टक योग, जो अत्यंत आव्हानात्मक मानला जातो. सोमवार, १३ जुलै रोजी दुहेरी षडाष्टक योग तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, दुहेरी षडाष्टक योगाचे नकारात्मक परिणाम काही विशिष्ट राशींसाठी अधिक तीव्रतेने जाणवू शकतात. या चार राशींना वाढत्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे, त्यांनी सतर्क राहिले पाहिजे. दुहेरी षडाष्टक योगामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे ते जाणून घ्या
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा दोन ग्रह अंदाजे १५० अंशांच्या अंतरावर असतात, तेव्हा षडाष्टक योग तयार होतो. हा योग १३ जुलै रोजी दोनदा होईल. पहिल्यांदा सायंकाळी ६:२३ वाजता आणि दुसऱ्यांदा रात्री १०:१३ वाजता. ज्योतिषशास्त्रानुसार, मिथुन राशीसह या राशींसाठी हा योग धोकादायक मानला जातो.
दुहेरी षडाष्टक युती मिथुन राशीसाठी अडचणी निर्माण करू शकते. या व्यक्तींनी व्यवसायात नवीन लोकांवर आंधळा विश्वास ठेवणे टाळावे. भागीदारीत तोटा होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक दबाव येऊ शकतो. याशिवाय, व्यस्त वेळापत्रकामुळे कुटुंबासाठी वेळ न मिळाल्याने नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ शकतो.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी षडाष्टक योग अशुभ ठरू शकतो. या व्यक्तींना आर्थिक बाबतीत संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक असेल. मालमत्तेसंबंधीचे निर्णय विचारपूर्वक घ्या. कौटुंबिक बाबींमध्ये अपेक्षित पाठिंबा न मिळाल्याने मानसिक ताण वाढू शकतो.
धनु राशीच्या लोकांनी या काळात नियोजनाशिवाय कोणतेही नवीन उपक्रम किंवा गुंतवणूक सुरू करणे टाळावे. घाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. कुटुंबातील सदस्यांशी मतभेद होण्याचीही शक्यता आहे, त्यामुळे संभाषणात संयम बाळगा.
मकर राशीच्या व्यक्तींनी पैसे खर्च करताना विशेष सावधगिरी बाळगावी. प्रवासादरम्यान आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि निष्काळजीपणा टाळा. प्रेमसंबंधांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. तसेच, तुमच्या मुलांशी संबंधित बाबींबद्दलही चिंता असू शकते.
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Ans: एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या ग्रहांमध्ये षडाष्टक संबंध निर्माण झाल्यास त्याला दुहेरी षडाष्टक योग म्हटले जाते. त्यामुळे काही राशींवर त्याचा प्रभाव अधिक जाणवू शकतो.
Ans: काही व्यक्तींना कामात अडथळे, निर्णयांमध्ये संभ्रम, सहकाऱ्यांशी मतभेद किंवा व्यवसायात विलंब जाणवू शकतो, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे.
Ans: दुहेरी षडाष्टक योगादरम्यान मिथुन, सिंह, धनु आणि मकर राशींच्या लोकांनी सावध राहावे