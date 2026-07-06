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Monthly Kalashtami: कधी आहे मासिक कालाष्टमी, या दिवशी करा खास उपाय

Updated On: Jul 06, 2026 | 08:55 AM IST
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सारांश

कालाष्टमी प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला साजरी केली जाते. कालाष्टमीचा दिवस काळभैरवाला समर्पित आहे. या दिवशी विशेष उपाय केल्याने जीवनातील अडचणी दूर होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. कालाष्टमी कधी आहे आणि या दिवशी कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • मासिक कालाष्टमी कधी आहे
  • मासिक कालाष्टमी उपाय
  • मासिक कालाष्टमीचे महत्त्व
 

हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये पंचांगातील प्रत्येक तारखेला एक विशिष्ट महत्त्व दिले आहे. कालाष्टमी प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला साजरी केली जाते, जी भगवान काळभैरवाला समर्पित आहे. काळभैरव हे वेळ, न्याय आणि सुरक्षेचे अधिष्ठाता दैवत मानले जातात. श्रद्धेनुसार, कालाष्टमीच्या दिवशी उपवास आणि विशेष उपाय केल्याने जीवनातील अडचणी दूर होतात आणि प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळते. या जुलैमध्ये कालाष्टमी कोणत्या दिवशी आहे आणि या दिवशी कोणते उपाय करावे जाणून घ्या

मासिक कालाष्टमी कधी आहे

यावर्षी निज ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षाची अष्टमी तिथीची सुरुवात सोमवार, ७ जुलै रोजी पहाटे १:२४ वाजता होणार आहे आणि ८ जुलै रोजी मध्यरात्री १२:२१ वाजता संपेल. त्यामुळे, कालाष्टमी मंगळवार, ७ जुलै रोजी साजरी केली जाणार आहे.

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कालाष्टमीच्या दिवशी करा हे उपाय

कालभैरवाला मद्य अर्पण करणे

कालाष्टमीच्या दिवशी भैरव मंदिरात जाऊन त्याला मद्य अर्पण करणे विहित आहे. यानंतर ती दारू एखाद्या गरजू किंवा सफाई कामगाराला दान करणे शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की यामुळे जीवनातील समस्या कमी होतात आणि उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होतात.

अन्नपदार्थ दान करणे

या दिवशी मोहरीच्या तेलात पापड, पकोडे किंवा मालपुआ असे अन्नपदार्थ तयार करून गरीब व गरजू लोकांमध्ये वाटणे पुण्यकारक मानले जाते. यामुळे सकारात्मक ऊर्जा पसरते आणि जीवनात आनंद येतो.

पारंपरिक उपाय

कालाष्टमीच्या एक दिवस आधी विशिष्ट रंगाची दारू विकत घेऊन रात्री सोबत ठेवावी आणि दुसऱ्या दिवशी मंदिरात जाऊन पितळेच्या भांड्यात ओतून अग्नीला अर्पण करणे हा पारंपरिक उपाय मानला जातो. असे मानले जाते की यामुळे राहूचा नकारात्मक प्रभाव कमी होतो आणि इच्छा पूर्ण होतात.

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कालाष्टमीच्या दिवशी काय करू नये?

कालाष्टमीच्या दिवशी राग, खोटेपणा, वादविवाद आणि इतरांचा अपमान करणे टाळावे. तामासिक पदार्थ, मादक द्रव्ये आणि वाईट वर्तनापासून दूर राहावे आणि दिवसभर संयमाने व भक्तीभावाने देवाची उपासना करावी.

कालाष्टमीचे धार्मिक महत्त्व

हिंदू धर्मामध्ये काळभैरवाला भगवान शिवाचे एक अत्यंत शक्तिशाली आणि संरक्षक रूप मानले जाते. त्यांची काळाचे स्वामी आणि काशीचे कोतवाल म्हणूनही पूजा केली जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, कालाष्टमीच्या दिवशी त्यांची पूजा केल्याने भीती, धोका आणि नकारात्मक शक्तींपासून संरक्षण मिळते. असेही मानले जाते की, ज्यांना जीवनात सतत अडथळे येतात, शत्रूंची भीती वाटते किंवा जे मानसिक तणावाने ग्रस्त आहेत, त्यांनी कालाष्टमीच्या दिवशी भक्तिभावाने उपवास आणि पूजा करावी.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: मासिक कालाष्टमी म्हणजे काय?

    Ans: मासिक कालाष्टमी हा भगवान कालभैरवांना समर्पित पवित्र दिवस आहे. प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला हा दिवस साजरा केला जातो.

  • Que: कालाष्टमीला कोणत्या देवतेची पूजा केली जाते?

    Ans: या दिवशी भगवान कालभैरव, तसेच भगवान शिव आणि माता पार्वती यांची भक्तिभावाने पूजा केली जाते.

  • Que: कालाष्टमीच्या दिवशी कोणते उपाय करावेत?

    Ans: भगवान कालभैरवांना मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावावा, काळे तीळ अर्पण करावेत, भैरव मंत्राचा जप करावा आणि शक्य असल्यास काळ्या कुत्र्याला अन्न खाऊ घालावे.

Web Title: When is the monthly kalashtami do special remedies on this day

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Published On: Jul 06, 2026 | 08:55 AM

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