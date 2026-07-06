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Dinvishesh : मराठी साहित्यातील श्रेष्ठ कथाकार आणि कादंबरीकार व्यंकटेश माडगूळकर यांची जयंती; जाणून घ्या ०६ जुलैचा इतिहास

Updated On: Jul 06, 2026 | 09:08 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : ग्रामीण जीवनाचे वास्तव, माणदेशातील माणसांचे स्वभाववैशिष्ट्य आणि साध्या माणसांच्या भावविश्वाला गशब्दांत मांडणारे कथाकार आणि कादंबरीकार व्यंकटेश दिगंबर माडगूळकर यांची आज जयंती. त्यांनी आपल्या साहित्यलेखनातून मराठी साहित्याला एक नवी दिशा दिली.

Dinvishesh

Dinvishesh : मराठी साहित्यातील श्रेष्ठ कथाकार आणि कादंबरीकार व्यंकटेश माडगूळकर यांची जयंती; जाणून घ्या ०६ जुलैचा इतिहास(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Dinvishesh : मराठी साहित्यातील श्रेष्ठ कथाकार आणि कादंबरीकारांपैकी एक म्हणजे व्यंकटेश माडगूळकर. ०६ जुलै १९२७ रोजी त्यांचा सांगलीच्या माडगूळ येथे जन्म झाला होता. त्यांनी वयाच्या अवघ्या २२ व्या वर्षीच साहित्यलेखनाला सुरुवात केली होती. त्यांनी बनगवाडी, वावटळ, पुढचं पाऊल, कोवळे दिवस, करुणाकष्ट आणि सत्तांतर अशा उल्लेखनीय कादंबऱ्यांमधून ग्रामीण जीवनाचे वास्तव मांडले. त्यांनी सुमारे १९५० च्या दशकात मुंबईत आल्यानंतर मराठी चित्रपटसृष्टीत पटकथालेखनाची सुरुवात केली. त्यांनी अनेक कथासंग्रह देखील लिहिले आहेत. त्यांच्या कथांचे अनुवाद डॅनिश, जर्मन, जपान आणि रशियन अशा विविध भाषांमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल.

06 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1735 : मल्हारराव होळकर आणि राणोजी शिंदे राजपुतानात विजय मिळवून पुण्याला परतले.
  • 1785 : डॉलर हे युनायटेड स्टेट्सचे अधिकृत चलन बनले.
  • 1885 : लुई पाश्चर यांनी रेबीज विरूद्ध लसीची यशस्वी चाचणी केली.
  • 1892 : दादाभाई नौरोजी, ब्रिटिश संसदेवर निवडून आलेले पहिले भारतीय.
  • 1905 : आल्फ्रेड डीकिन दुसऱ्यांदा ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान झाले.
  • 1908 : रॉबर्ट पेरीची उत्तर ध्रुवावर मोहीम सुरू झाली.
  • 1910 : भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेची पुण्यात स्थापना झाली.
  • 1939 : जर्मनीतील ज्यूंच्या मालकीचे उरलेले व्यवसाय बंद झाले.
  • 1947 : रशियात एके-47 रायफल्सचे उत्पादन सुरू झाले.
  • 1961 : रशियाने आपला दुसरा प्रवासी अवकाशात पाठवला.
  • 1962 : जमैकामधील युनायटेड किंगडमचे साम्राज्य संपले आणि त्याला स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1982 : : पुणे-मुंबई मार्गावरील खंडाळा आणि मंकी हिल दरम्यान भारतातील सर्वात लांब (तत्कालीन) रेल्वे मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला.
  • 2006 : चीनयुद्धापासून बंद असलेली भारत तिबेट जोडणारी नाथूला ही खिंड 44 वर्षांनंतर व्यापारासाठी खुला करण्यात आला.
  • 2012 : नासाचे क्युरिऑसिटी रोव्हर मंगळावर पोहोचले.
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06 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1837 : ‘सर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर’ – प्राच्यविद्या संशोधक यांचा जन्म. (मृत्यू: 24 ऑगस्ट 1925)
  • 1862 : ‘एल. के. अनंतकृष्ण अय्यर’ – मानववंशशास्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 26 फेब्रुवारी 1937)
  • 1881 : ‘गुलाबराव महाराज’ – विदर्भातील संत यांचा जन्म. (मृत्यू: 20 सप्टेंबर 1915)
  • 1890 : ‘धनगोपाळ मुखर्जी’ – भारतीय वंशाचे लेखक आणि विद्वान जन्म. (मृत्यू: 14 जुलै 1936)
  • 1901 : ‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी’ – केंद्रीय मंत्री आणि भारतीय जनसंघाचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 23 जून 1953)
  • 1905 : ‘लक्ष्मीबाई केळकर’ – राष्ट्रसेविका समितीच्या संस्थापिका यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 नोव्हेंबर 1978)
  • 1914 : ‘विन्स मॅकमोहन सिनियर’ – डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) चे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 24 मे 1984)
  • 1920 : ‘डॉ. विनायक महादेव दांडेकर’ – अर्थतज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 30 जुलै 1995)
  • 1924 : ‘माहीम बोरा’ – पद्मश्री, भारतीय लेखक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांचा जन्म.
  • 1927 : ‘व्यंकटेश माडगूळकर’ – लेखक, चित्रकार, पटकथाकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 28 ऑगस्ट 2001)
  • 1930 : ‘डॉ. एम. बालमुरलीकृष्णन’ – दाक्षिणात्य संगीताचे गायक पद्मश्री आणि पद्मविभूषण यांचा जन्म
  • 1935 : ‘दलाई लामा’ – तिबेटचे सर्वोच्च धार्मिक गुरु यांचा जन्म.
  • 1939 : ‘मनसूद’ – भारतीय क्रिकेट खेळाडू यांचा जन्म.
  • 1946 : ‘जॉर्ज डब्ल्यू. बुश’ – अमेरिकेचे 43वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1946 : ‘सिल्व्हेस्टर स्टॅलोन’ – अभिनेता यांचा जन्म.
  • 1952 : ‘रेखा शिवकुमार बैजल’ – मराठी साहित्यिक यांचा जन्म.
  • 1961 : ‘वंदना चव्हाण’ – भारतीय राजकारणी आणि वकील यांचा जन्म.
  • 1975 : ‘50 सेंट’ – अमेरिकन रॅपर आणि अभिनेते यांचा जन्म.
  • 1985 : ‘रणवीर सिंग’ – भारतीय चित्रपट अभिनेता यांचा जन्म.
  • 1986 : ‘डेव्हिड कार्प’ – तम्ब्लर चे संस्थापक यांचा जन्म.
06 जुलै रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1854 : ‘जॉर्ज ओहम’ – जर्मन गणितज्ञ व भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 16 मार्च 1789)
  • 1986 : ‘बाबू जगजीवनराम’ – स्वातंत्र्यसैनिक, समाजसुधारक, केंद्रीय मंत्री आणि उपपंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म : 5 एप्रिल 1908)
  • 1997 : ‘चेतन आनंद’ – हिंदी चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक यांचे निधन. (जन्म: 3 जानेवारी 1921)
  • 1999 : ‘एम. एल. जयसिंहा’ – कसोटी क्रिकेटपटू यांचे निधन. (जन्म: 3 मार्च 1939)
  • 2002 : ‘धीरुभाई अंबानी’ – भारतीय उद्योगपती यांचे निधन. (जन्म: 28 डिसेंबर 1932)
  • 2004 : ‘थॉमस क्लेस्टिल’ – ऑस्ट्रियाचे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन.
Dinvishesh : युवकांसाठी प्रेरणेचे अखंड स्रोत स्वामी विवेकानंद यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या ०४ जुलैचा इतिहास

Web Title: Dinvishesh 06 july vyankatesh madgulkar birth anniversary

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Published On: Jul 06, 2026 | 09:08 AM

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