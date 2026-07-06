दिलजीत दोसांझच्या चाहत्यांना मोठा धक्का! रिलीजच्या 48 तासांतच OTT वरून हटवला ‘सतलुज’; प्लॅटफॉर्मने सांगितलं खरं कारण

अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आणि वादांनंतर प्रदर्शित झालेला सतलज हा दिलजीत दोसांझचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट रिलीजच्या अवघ्या 48 तासांतच भारतातील OTT प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्यात आला आहे. 3 जुलै 2026 रोजी ZEE5 वर प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला, त्यामुळे चाहत्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
ZEE5 ने जारी केलं अधिकृत निवेदन
चित्रपट हटवल्यानंतर ZEE5 ने अधिकृत निवेदन जारी करत प्रेक्षकांचे आभार मानले. निवेदनात म्हटले आहे की, ‘सतलज’ला प्रदर्शनानंतर मिळालेला प्रतिसाद आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. चित्रपटाला मिळालेल्या प्रेमाबद्दल आम्ही सर्व प्रेक्षकांचे मनापासून आभार मानतो.
प्लॅटफॉर्मने पुढे स्पष्ट केले की, ‘सतलज’ आणि त्यामागील सर्जनशील दृष्टिकोनाच्या आम्ही ठामपणे पाठीशी आहोत. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीमुळे पुढील सूचना मिळेपर्यंत हा चित्रपट भारतात स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध राहणार नाही. चित्रपट पुन्हा प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध व्हावा यासाठी आम्ही कायदेशीर आणि आवश्यक प्रक्रिया राबवत आहोत.’
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तीन वर्षांचा वादग्रस्त प्रवास
या चित्रपटाचा प्रवास सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला. मूळ नाव ‘पंजाब 95’ असलेला हा चित्रपट 2022 मध्ये सेन्सॉरसाठी पाठवण्यात आला होता. त्यावेळी सेन्सॉर बोर्डाने तब्बल 127 बदल (कट्स) सुचवले होते. त्यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला मोठा विलंब झाला.
जवळपास तीन वर्षांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर निर्मात्यांनी कोणताही कट न करता चित्रपटाचे नाव बदलून ‘सतलज’ ठेवत तो थेट OTT वर प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, प्रदर्शनानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच भारतातील स्ट्रीमिंग थांबवण्यात आल्याने पुन्हा एकदा या चित्रपटाभोवती चर्चेला उधाण आले आहे.
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चाहते निराश
चित्रपटाला सोशल मीडियावर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळत असतानाच तो अचानक हटवल्याने दिलजीत दोसांझचे चाहते निराश झाले आहेत. आता हा चित्रपट भारतात पुन्हा कधी उपलब्ध होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.