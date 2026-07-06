Maharashtra Breaking News Updates Today: मोठी बातमी! मुंबई-पुणे प्रवास करू नका! प्रशासनाचे आदेश

06 Jul 2026 10:50 AM (IST)
ऑस्ट्रेलियाची दिग्गज महिला क्रिकेटपटू, एलिस पेरीने एक असा विक्रम प्रस्थापित केला आहे जो कदाचित कधीही मोडला जाणार नाही. नऊ आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारी पेरी ही जगातील एकमेव पुरुष आणि महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे. २०२६ च्या महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाच्या विजयानंतर पेरीने हा पराक्रम केला.
06 Jul 2026 10:40 AM (IST)
भारतीय रेल्वेमध्ये लोको पायलट (ट्रेन चालक) बनण्याचे स्वप्न दरवर्षी लाखो तरुण पाहतात. परंतु, या पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी केवळ लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होणे पुरेसे नसते. उमेदवाराला वैद्यकीय चाचणीतही (Medical Test) पूर्णपणे तंदुरुस्त सिद्ध व्हावे लागते. अनेकदा लेखी परीक्षेत चांगली कामगिरी करणारे उमेदवारही वैद्यकीय तपासणीतील एका लहानशा त्रुटीमुळे निवडीतून बाहेर पडतात. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हालाही रेल्वेत लोको पायलट व्हायचे असेल, तर यासाठी मेडिकल टेस्टचे कोणते निकष पूर्ण करावे लागतात, ते आज आपण जाणून घेऊया.
06 Jul 2026 10:30 AM (IST)
पश्चिम बंगालमध्ये एक १२ वर्षीय मुलीचा अपहरण करून बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एवढेच नाही तर तिची हत्या केली. या घटनेमुळे पश्चिम बंगाल हादरले आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. या घटनेचा तपास पोलिसांकडून सुरु झाला आहे. पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करत त्याचा शोध सुरू केला आहे. ही घटना पश्चिम बंगालच्या दक्षिण २४ परगना जिल्ह्यातल बरुईपुर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.
06 Jul 2026 10:21 AM (IST)
भारतात 6 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,662 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,997 रुपये आहे. भारतात 6 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,400 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,970 रुपये आहे. भारतात 6 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 245 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,45,000 रुपये आहे.
06 Jul 2026 10:10 AM (IST)
मध्यपूर्वेतील बदलत्या समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आखीत देशांच्या दौऱ्याला ०५ जुलै रोजी सुरुवात केली. सुरुवातीच्या टप्प्यात ते कतारच्या भेटीला पोहोचले असून हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. दोहा येथे जयशंकर यांनी कतारचे पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल-थानी यांची भेट घेतली. या भेटीत भारत-कतारच्या द्विपक्षीय संबंधांवर आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
06 Jul 2026 09:57 AM (IST)
"भूस्खलन आणि सततच्या मुसळधार पावसामुळे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग (एक्सप्रेसवे) आणि जुना मुंबई-पुणे महामार्ग या दोन्ही मार्गांवरील वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. पुढील सूचना मिळेपर्यंत दोन्ही दिशांची (पुणे-मुंबई आणि मुंबई-पुणे) वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. नागरिकांना विनंती आहे की, पुढील सूचना मिळेपर्यंत पुणे आणि मुंबई दरम्यान कोणताही प्रवास करू नये." असा आदेश प्रशासनाकडून जारी करण्यात आला आहे.
06 Jul 2026 09:45 AM (IST)
आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स येथील इक्विटी टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक, जिगर एस. पटेल यांनी पुढील १-२ आठवड्यांसाठी खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये मारुती सुझुकी इंडिया, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज आणि टाटा स्टील यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी दिलेल्या आज गुंतवणूकदार रॅलिस इंडिया, ह्युंदाई मोटर आणि केन्स टेक्नॉलॉजी इंडिया या तीन शेअर्सची खरेदी करू शकतात.
06 Jul 2026 09:27 AM (IST)
मिसिंग लिंकवर durability चेक करण्यासाठी खड्डे पडले होते, मग आज durability चेक करण्यासाठी दरड कोसळली आहे का?
मिसिंग लिंकच्या कामात केवळ दलाली आणि भ्रष्टाचाराची लिंक झाल्याने सुरक्षाच मिसिंग झाली आहे. गेल्या चार-पाच दिवसात पुण्यापासून मुंबईपर्यंत पावसाने या नतभ्रष्ट सरकारच्या… pic.twitter.com/snzHebMKxu
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 6, 2026
06 Jul 2026 09:25 AM (IST)
नाशिक: नाशिक जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गाडीला कट मारल्याच्या किरकोळ कारणावरून कार चालकाने एका दुचाकीस्वारावर चाकूने वार करत जीवघेणा हल्ला केल्याचे समोर आला आहे. यामुळे दुचाकीस्वाराच्या पोटात थेट चाकूने वार केला आणि तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडला. हा संपूर्ण थरारक प्रकार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेर्यात कैद झाला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण मनमाड शहरात खळबळ उडाली आहे. वाचा सविस्तर-
06 Jul 2026 09:20 AM (IST)
Rain Update: मुंबई, पुणे, ठाण्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत गेल्या दोन दिवसांपासून जोरदार पाऊस सुरु आहे. नवी मुंबईतील अनेक भागांमध्ये पावसाची संततधार सुरु आहे. तसेच ठाणे आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे सखल भागांत पाणी साचू लागले आहे. याशिवाय दृष्यमानता कमी झाल्याने रस्ते वाहतूक देखील उशिराने सुरु आहे. तसेच मुसळधार पावसाचा परिणाम आता रेल्वे वाहतूकीवर देखील होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पश्चिम, मध्य, हार्बर आणि टान्सहार्बर या सर्व मार्गांवरील वाहतूक आता उशिराने सुरु असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे कामावर जाणाऱ्या नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
06 Jul 2026 09:15 AM (IST)
Maharashtra Rain Updates: राज्यभरात गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरु झाला आहे. सतत सुरु असलेल्या मुसळधार पावसाचा परिणाम आता नागरिकांच्या जीवनावर होत आहे. अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झाली आहे. काही भागात पूर आला आहे, तर काही ठिकाणी दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली आहे. पावसामुळे कुठे काय परिणाम झाला आहे,
मुंबई: मुंबईसह संपूर्ण उपनगर, ठाणे, पालघर, कल्याण-डोंबिवली आणि कोकण किनारपट्टीवर गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पावसाने (Heavy Rainfall) हाहाकार माजवला आहे. सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचले असून नद्यांना पूर आला आहे. दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने मुंबई महानगराला सोमवार, दिनांक ६ जुलै २०२६ रोजी मुसळधार पावसाचा (Orange Alert) तसेच सोसाट्याचे वारे वाहतील, असा इशारा दिला आहे. वाचा सविस्तर-