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Satara Accident: ताथवडे घाटात दरड कोसळून कारचा चक्काचूर; बारामतीच्या तरुणाचा जागीच मृत्यू

Updated On: Jul 06, 2026 | 09:23 AM IST
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सारांश

सातारा जिल्ह्यातील ताथवडे घाटात मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळून चारचाकी वाहनाचा चक्काचूर झाला. या भीषण अपघातात बारामतीतील योगेश पोपट जगताप यांचा जागीच मृत्यू झाला. राज्यभर पावसामुळे अपघातांच्या घटना वाढत असून प्रशासनाने नागरिकांना घाटरस्त्यांवरून प्रवास करताना विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • ताथवडे घाटात दरड कोसळून चारचाकी वाहनाचा चक्काचूर झाला आणि चालकाचा मृत्यू झाला.
  • मृत चालकाची ओळख बारामती येथील योगेश पोपट जगताप अशी झाली आहे.
  • मुसळधार पावसामुळे घाटरस्त्यांवर दरड कोसळण्याचा धोका वाढल्याने प्रशासनाने सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
सातारा: राज्यभर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी दुर्घटनांचे सत्र सुरू असतानाच सातारा जिल्ह्यातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. फलटण-पुसेगाव मार्गावरील ताथवडे घाटात अचानक दरड कोसळून एका चारचाकी वाहनाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या भीषण अपघातात बारामतीतील तरुण चालकाचा जागीच मृत्यू झाला असून, या घटनेमुळे घाटमार्गावरील प्रवासाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या तरुणाचा नाव योगेश पोपट जगताप (रा. आंबे खुर्द, ता. बारामती) समोर आली आहे. फलटण-पुसेगाव मार्गावरील ताथवडे घाटात अचानक दरड कोसळून एका चारचाकी वाहनाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या भीषण अपघातात योगेश पोपट जगताप याचा मृत्यू झाला. या घटनेनं घाट परिसरात प्रवास करताना चिंतेची बाब निर्माण झाली आहे.

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शेळी तडफडताना पाहून धावले नातू-आजी; विजेच्या तारेने घेतला दोघांचा जीव

सातारा येथून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. शेळीचा जीव वाचवण्यासाठी धावलेल्या नातवाला आणि नातवाला वाचवण्यासाठी गेलेल्या आजीचा शॉक लागून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना माण तालुक्यातील मार्डी गावातील काळेवस्ती परिसरात घडली. या घटनेने गावात शोककळा पसरली असून कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलं आहे.

मृत्यू झालेल्या वृक्ष महिलेचं नाव मालन विलास काळे (वय 60) अशी आहे. तर नातू सुजित युवराज काळे (वय 13) अशी आहे. हे दोघेही शेळ्या चारण्यासाठी बेंदी शिवारात गेल्या होत्या. तेव्हा एका शेळीचा पाय वीजेच्या तारेत अडकून पडला होता. विद्युत प्रवास सुरू असताना शेळीला जोरदार शॉक बसून ती तडफडू लागली होती. हे बघून सुजित तिला वाचवण्यासाठी पुढे गेला. मात्र त्यालाही विजेचा जोरदार धक्का बसला. तो विजेच्या तारेला चिकटून तडफडू लागला होता.

आजीच्या डोळ्यासमोर नातू मरणाशी झुंज देत होता. हे पाहून आजी मालन यांनी कोणताही विचार न करता, वाचण्यासाठी पुढे सरसावली. मात्र, दुर्दैवाने त्यांनाही शॉक बसला. यात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. यासोबतच शेळी आणि नातवाचा देखील मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती.

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हा अपघात नेमका कुठे घडला?

    Ans: सातारा जिल्ह्यातील फलटण-पुसेगाव मार्गावरील ताथवडे घाटात हा भीषण अपघात घडला.

  • Que: या अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव काय?

    Ans: या दुर्घटनेत बारामतीतील योगेश पोपट जगताप यांचा जागीच मृत्यू झाला.

  • Que: अपघाताचे मुख्य कारण काय होते?

    Ans: मुसळधार पावसामुळे ताथवडे घाटात दरड कोसळल्याने चारचाकी वाहन त्याखाली दबले आणि हा भीषण अपघात झाला.

Web Title: Satara accident car crushed after landslide in tathavade ghat baramati youth dies on the spot

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Published On: Jul 06, 2026 | 09:23 AM

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