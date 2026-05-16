Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी पूर्वजांना प्रसन्न करण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

हिंदू पंचांगानुसार, या वर्षातील पहिली शनिश्चरी अमावस्या शनिवार, १६ मे रोजी आहे. जेव्हा अमावस्येची तारीख शनिवारी येते, तेव्हा तिला शनिश्चरी अमावस्या म्हणतात. धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या दिवशी शनिदेवाची पूजा करणे, तंत्र-मंत्राचा सराव करणे, पूर्वजांना प्रार्थना करणे आणि दानधर्म करणे यामुळे विशेष फळ मिळते. असे मानले जाते की, जे लोक शनिच्या साडेसाती, ढैया किंवा महादशेने त्रस्त आहेत, त्यांनी या दिवशी विशेष उपाययोजना करावी.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, १६ मे रोजी अनेक शुभ योग तयार होत आहेत. सौभाग्य योग सकाळी १०:२६ पर्यंत राहील, त्यानंतर शोभन योग सुरू होईल. हे दोन्ही योग सुख, समृद्धी आणि यशाचे प्रतीक मानले जातात. अशा शुभ संयोगांदरम्यान केलेल्या धार्मिक कार्यांचे फळ अनेक पटींनी अधिक मिळते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिश्चरी अमावस्येच्या दिवशी केलेल्या उपायांमुळे शनिदेवाचा आशीर्वाद मिळतो आणि जीवनातील संकटे दूर होतात. या दिवशी पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते. असे केल्याने आर्थिक अडचण आणि गरिबी दूर होते.
याव्यतिरिक्त, गरजू लोकांना काळे कपडे, उडीद डाळ, तीळ आणि लोखंडी वस्तू दान करणे देखील फायदेशीर मानले जाते. असे मानले जाते की यामुळे शनिचा प्रभाव कमी होतो आणि रखडलेली कामे पूर्ण होण्यास मदत होते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, या दिवशी पूर्वजांसाठी श्राद्ध आणि तर्पण करणे अत्यंत फलदायी ठरते. यामुळे पूर्वजांचा शाप शांत होतो आणि कुटुंबात सुख-समृद्धी येते. जर कोणी पूर्वजांच्या शापाने त्रस्त असेल, तर त्यांनी शेणाच्या गोवऱ्या जाळून खीर तयार करावी आणि पूर्वजांच्या नावाने ती त्यांना अर्पण करावी. असे केल्याने पूर्वजांचा आशीर्वाद आणि संततीच्या विकासाचा आशीर्वाद प्राप्त होतो.
यावर्षी शनि जयंती आणि वैशाख अमावस्या यांचा योग जुळून आल्याने त्याचे धार्मिक महत्त्व अधिकच वाढले आहे. याशिवाय, शनि अमावस्या, सौभाग्य योग आणि शोभन योग यांचा एक विशेष योग तयार होत आहे. ज्योतिषांच्या मते, शनिदेवाची पूजा करणे, तिळाचे दान करणे, सावली दान करणे, पिंपळाच्या झाडाची पूजा करणे आणि गरजूंची सेवा करणे यासाठी हा दुर्मिळ योग अत्यंत फलदायी मानला जातो. भक्तगण या दिवशी शनि मंदिरांमध्ये तेल, काळे तीळ, उडीद डाळ आणि वस्त्रे अर्पण करून ग्रहजन्य त्रासांपासून मुक्ती आणि सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना करतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा अमावस्या शनिवारी येते, तेव्हा तिला शनि अमावस्या म्हटले जाते. हा दिवस शनिदेव आणि पितरांच्या पूजेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
Ans: तर्पण करणे, काळे तीळ अर्पण करणे, गरजूंना दान देणे आणि पिंपळाच्या झाडाची पूजा करणे शुभ मानले जाते
Ans: पितरांच्या आत्म्याला शांती मिळावी आणि त्यांचे आशीर्वाद प्राप्त व्हावेत म्हणून तर्पण केले जाते.