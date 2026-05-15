Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

लखनौ सुपर जायंट्सच्या २४ वर्षीय वेगवान गोलंदाज आकाश महाराज सिंहने CSK विरुद्ध सामन्यात आपल्या भेदक गोलंदाजीने खळबळ उडवून दिली. गोलंदाजीपेक्षाही, स्लिप सेलिब्रेशनने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

Updated On: May 15, 2026 | 10:16 PM
कोण आहे आकाश सिंह? ज्याने वाजवले CSK ने तीन तेरा (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • कोण आहे आकाश महाराज सिंह
  • २४ वर्षीय गोलंदाजाने उडवली सर्वांची झोप 
  • स्लिप सेलिब्रेशन करून वेधले लक्ष 
IPL 2026 मध्ये, अनेक युवा खेळाडूंनी आपल्या कौशल्याने आणि दमदार कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. या यादीत आता एका नवीन नावाची भर पडली आहे ते म्हणजे आकाश महाराज सिंह. लखनौ सुपर जायंट्सच्या या डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजाने चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध एकापाठोपाठ एक बळी घेऊन खळबळ उडवून दिली. त्याने संजू सॅमसन आणि ऋतुराज गायकवाड यांसारख्या अत्यंत अनुभवी फलंदाजांनाही माघारी धाडले. 

मात्र, या २४ वर्षीय खेळाडूच्या बळींपेक्षा त्याच्या सेलिब्रेशनचीच जास्त चर्चा झाली. प्रत्येक बळीनंतर, तो स्लिपला बाहेर खेचून आपल्या खास शैलीत फलंदाजाच्या बाद होण्याचा आनंद साजरा करत होता. चला तर मग जाणून घेऊया, ऋषभ पंतच्या संघातील हा सनसनाटी गोलंदाज कोण आहे?

पहिल्याच सामन्यात आपली छाप पाडली

आकाश सिंहने या हंगामात पहिल्यांदाच प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवले. प्लेऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडलेल्या लखनौ सुपर जायंट्सने सीएसकेविरुद्ध आकाशला संधी दिली आणि त्याने प्रभावित केले. आकाशने आपल्या चार षटकांत अत्यंत काटकसरीने गोलंदाजी करत केवळ २६ धावांत तीन बळी घेतले. हे केवळ बळी नव्हते, तर त्याने सीएसकेच्या आघाडीच्या फळीलाही उद्ध्वस्त केले. मोहम्मद शमी आणि प्रिन्स यादवसारखे अनुभवी गोलंदाज सीएसकेला सुरुवातीलाच धक्का देण्यात अपयशी ठरले असताना, आकाशने सलग तीन षटकांत तीन बळी घेऊन विरोधी संघात घबराट निर्माण केली.

आकाशने राखला विश्वास 

इकाना क्रिकेट स्टेडियमवर प्रथम गोलंदाजी करताना, लखनौचा कर्णधार पंतने डावाच्या दुसऱ्या षटकात चेंडू आकाशकडे सोपवला. त्याने या षटकात अचूक टप्पा आणि दिशा राखली, पण त्याला एकही बळी घेता आला नाही. मात्र, त्याच्या पुढच्याच षटकात त्याने ऋतुराज गायकवाडला (१३) बाद करून सीएसकेला पहिला धक्का दिला. 

आकाशने आपल्या वेगाने ऋतुराजला चकवले आणि सीएसकेचा कर्णधार निकोलस पूरनकडे सोपा झेल दिला. पहिला बळी घेतल्यानंतरचा त्याचा जल्लोष सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा ठरला. आकाशने आपल्या खिशातून एक कागदाची चिठ्ठी काढली आणि ती दाखवून बळी मिळाल्याचा आनंद साजरा केला. त्याचे सहकारीही त्याच्या कागदाच्या चिठ्ठीवर काय लिहिले आहे ते वाचताना दिसले. त्या चिठ्ठीवर लिहिले होते, “#आकाश जबरदस्त फॉर्मात, टी२० सामन्यात विकेट कशी घ्यायची हे आकाशला माहीत आहे.”

सॅमसन आणि उर्विललाही पॅव्हिलियनमध्ये धाडले

ऋतुराजला बाद करूनही आकाशची भूक संपली नाही. पॉवरप्लेच्या त्याच्या पुढच्या, शेवटच्या षटकात, त्याने फॉर्मात असलेल्या संजू सॅमसनला (२०) सुद्धा बाद केले. यावेळी, त्याने बॅक-ऑफ-लेंथ चेंडूवर त्याची विकेट घेतली. सॅमसनला चेंडूशी चांगला संपर्क साधता आला नाही आणि मुकुल चौधरीने त्याचा झेल घेतला. सॅमसननंतर, आकाशचा पुढचा बळी उर्विल पटेल होता, ज्याने या हंगामात १३ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले होते आणि आयपीएलमधील सर्वात जलद अर्धशतकाचा संयुक्त विक्रम त्याच्या नावावर आहे. उर्विलही आकाशच्या झेलबाद झाला, जो ६ धावांवर बाद झाला. या विकेटनंतर त्याने स्लिप सेलिब्रेशनही केले.

आकाश सिंह कोण आहे?

राजस्थानच्या भरतपूर येथे जन्मलेला आकाश सिंह काही काळापासून विविध आयपीएल संघांचा भाग राहिला आहे. त्याने २०२१ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. त्या एकमेव सामन्यात त्याने ४० धावांत २ बळी घेतले. त्यानंतर, २०२३ मध्ये, एका जखमी खेळाडूच्या जागी त्याला चेन्नई सुपर किंग्स संघात घेण्यात आले. तथापि, त्याला मिळालेल्या संधींमध्ये तो प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरला. त्याने सीएसकेसाठी ६ सामन्यांमध्ये ५ बळी घेतले आणि त्याचा इकॉनॉमी रेट खूपच वाईट होता. आयपीएल २०२५ च्या लिलावात लखनौने त्याला ३० लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत विकत घेतले. त्या हंगामात त्याने ३ सामन्यांमध्ये ४ बळी घेतले आणि त्याची सर्वोत्तम कामगिरी ३० धावांत २ बळी ही होती. त्याची कामगिरी पाहता, लखनौने त्याला चालू हंगामासाठी कायम ठेवले.

आकाशचा आतापर्यंतचा प्रवास

२६ एप्रिल २००२ रोजी राजस्थानमधील भरतपूर येथील नागला राम रतन या छोट्या गावात जन्मलेल्या आकाश सिंहची कहाणी ही कठोर परिश्रम आणि प्रतिभेची साक्ष आहे. एका सामान्य कुटुंबातील असलेल्या आकाशचे वडील शेतकरी आणि आई गृहिणी आहे. क्रिकेटची आवड पूर्ण करण्यासाठी त्याने बिकानेर येथील शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूलमधून आपल्या प्रवासाला सुरुवात केली. आकाशची प्रतिभा ओळखून, त्याला नामांकित एमआरएफ पेस फाउंडेशनमध्ये प्रवेश मिळाला. तिथे त्याने महान गोलंदाज ग्लेन मॅकग्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोलंदाजीतील बारकावे शिकले. त्याचे नियंत्रण, लय आणि स्विंगमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली.

त्याने २०१९ मध्ये राजस्थानकडून देशांतर्गत टी२० मध्ये पदार्पण केले आणि आपल्या पहिल्याच सामन्यात दोन बळी घेऊन आपली छाप पाडली. आकाश २०१९ च्या आशिया कप आणि २०२० च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय संघाचा भाग होता. विश्वचषकात त्याने नव्या चेंडूने भेदक गोलंदाजी करत सहा सामन्यांत ११ बळी घेतले आणि भारताला अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तो राजस्थान, नागालँड आणि बडोदा यांसारख्या संघांकडून खेळला आहे. रणजी ट्रॉफीसारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये, मुंबईसारख्या बलाढ्य संघांविरुद्ध आपल्या वेगवान गोलंदाजीने मोठ्या फलंदाजांना बाद करून त्याने सर्वांना प्रभावित केले. येत्या काळात भारताचा उगवता तारा म्हणून चमकण्याचे आकाशचे ध्येय असेल, जेणेकरून भारतासाठी खेळण्याचे त्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल.

Published On: May 15, 2026 | 10:16 PM

