Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी या राशींच्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी, आरोग्य आणि संपत्तीवर होऊ शकतात नकारात्मक परिणाम

यावर्षी शनि अमावस्या ज्येष्ठ महिन्याच्या अमावस्येला येत आहे. यावेळी काही राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. अन्यथा आरोग्याच्या समस्या जाणवू शकतात आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकते.

Updated On: May 14, 2026 | 09:00 AM
  • शनि अमावस्या कधी आहे
  • शनि अमावस्येला या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध
  • शनि अमावस्येला करा हे उपाय
 

यावर्षी शनि अमावस्या १६ मे रोजी आहे आणि त्याच दिवशी वैशाख महिन्यातील अमावस्या देखील आहे. असे म्हटले जाते की अमावस्येच्या दिवशी नकारात्मक शक्ती अधिक प्रभावी असतात, ज्यामुळे लोकांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. शनि अमावस्येच्या दिवशी काही राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. अन्यथा त्याचा आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. आर्थिक समस्या देखील जाणवू शकतात. शनि अमावस्येच्या दिवशी अशुभ परिणाम टाळण्यासाठी हे ज्योतिषशास्त्रीय उपाय करणे फायदेशीर राहील. शनि अमावस्येला कोणते उपाय करावे आणि कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

शनि अमावस्येच्या दिवशी वृषभ राशीच्या व्यक्तींनी आपला उधळपट्टीचा खर्च नियंत्रणात ठेवावा, अन्यथा त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. केवळ अत्यावश्यक वस्तूंवरच खर्च करा. या दिवशी कामाच्या ठिकाणीही सावधगिरी बाळगावी, कारण वाद होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला न्यायालयातही जावे लागू शकते. एखाद्या जुन्या प्रकरणासंदर्भात संकट निर्माण होऊ शकते. अहंकार टाळा आणि व्यावहारिक उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करा. शनि अमावस्येच्या दिवशी आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या, अन्यथा तुम्ही आजारी पडू शकता.

कर्क रास

व्यावसायिक भागीदारीत गुंतलेल्या कर्क राशीच्या व्यक्तींनी शनि अमावस्येच्या निमित्ताने सावधगिरी बाळगावी. अविश्वास आणि तणाव वाढवणाऱ्या कृती टाळाव्यात. अहंकारामुळे तुमच्या जीवनसाथीसोबतचे संबंध बिघडू शकतात, ज्यामुळे मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या दिवसाची वेळ प्रतिकूल आहे, त्यामुळे सावधगिरी आणि दक्षता बाळगणे आवश्यक आहे. या दिवशी कोणतेही मोठे निर्णय घेणे किंवा महत्त्वपूर्ण कामे हाती घेणे टाळा. इतरांवर अवलंबून राहणे तुमच्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. घाईघाईत केलेली गुंतवणूक तोट्यास कारणीभूत ठरू शकते.

तूळ रास

शनि अमावस्येच्या दिवशी तूळ राशीच्या लोकांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. कामाच्या तणावामुळे मानसिक शांती भंग होऊ शकते. नातेसंबंधांमधील दुराव्यामुळे भावनिक दुर्बलता देखील येऊ शकते. वाढत्या नकारात्मकतेवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा या परिस्थिती आजारपणास कारणीभूत ठरू शकतात. संयम, शांतता, योग, ध्यान इत्यादींच्या साहाय्याने परिस्थिती हाताळणे उत्तम आहे. कामे लवकर पूर्ण करण्याचा दबावही तुम्हाला त्रास देईल. इतरांना पैसे उधार देणे टाळा, कारण त्यामुळे तुम्ही अडचणीत येऊ शकता.

मीन रास

मीन राशीच्या व्यक्तींनी शनि अमावस्येच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचे वाद किंवा संघर्ष टाळावेत. दरम्यान, वाढलेला कामाचा भार आणि करिअरमध्ये चांगली कामगिरी करण्याचा दबाव तुम्हाला मानसिक तणाव देऊ शकतो. काही लोक तुमच्या कामात अडथळे निर्माण करून तुमच्या प्रगतीचा वेग मंदावू शकतात. स्वतःला वेळ आणि विश्रांती द्या. सततच्या कामामुळे आरोग्याच्या समस्या जाणवू शकतात.

शनि अमावस्येच्या दिवशी करा हे उपाय

शनि मंत्रांचा जप

शनि अमावस्येचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी, भगवान शनिची पूजा करा आणि उपवास करा. तुम्ही शनि मंत्रांचा जपही करू शकता. शनिच्या आशीर्वादाने तुमच्या अडचणी दूर होतील.

पिंपळाचे झाड

पिंपळाचे झाड पवित्र मानले जाते, कारण ते तीन देवांचे निवासस्थान आहे असे मानले जाते. शनि अमावस्येच्या दिवशी पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करा, त्याची सेवा करा आणि त्याच्या खाली तेलाचा दिवा लावा.

पूर्वजांना पाणी अर्पण करणे

शनि अमावस्येच्या दिवशी सकाळी स्नान करून आपल्या पूर्वजांना पाणी अर्पण करा. यामुळे ते प्रसन्न होतील. त्यांच्या आशीर्वादाने तुमच्या समस्या संपून तुमची प्रगती होऊ शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शनि अमावस्येला सावधगिरी का बाळगावी असे सांगितले जाते?

    Ans: धार्मिक आणि ज्योतिष मान्यतानुसार या काळात मानसिक तणाव, आर्थिक अडचणी किंवा आरोग्याशी संबंधित समस्या वाढू शकतात.

  • Que: या काळात कोणत्या गोष्टींमध्ये सावध राहावे?

    Ans: आर्थिक व्यवहार, आरोग्याची काळजी, वादविवाद टाळणे, चुकीचे निर्णय घेणे, नकारात्मक विचार

  • Que: शनि अमावस्येला कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: शनि अमावस्येला वृषभ, कर्क आणि मीन राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

Published On: May 14, 2026 | 09:00 AM

