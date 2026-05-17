Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Shani Nakshtra Parivartan 2026 Saturn Will Enter Revati Nakshatra People Of These Zodiac Signs Should Be Careful

Shani Nakshtra Parivartan: शनि रेवती नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता

न्याय आणि कर्माचा दाता शनि आज रविवार, 17 मे रोजी बुध ग्रहाच्या अधिपत्याखालील रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. याचा काही राशींच्या लोकांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या

Updated On: May 17, 2026 | 09:10 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • आज शनि रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार
  • काही राशींच्या अडचणींत वाढ होण्याच्या शक्यता
  • कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे
 

 

ज्योतिषशास्त्रामध्ये शनी ग्रहाला विशेष महत्त्व आहे. तो सर्व ग्रहांमध्ये सर्वात मंद आणि कर्मफळ देणारा ग्रह मानला जातो. त्याचे शुभ आणि अशुभ परिणाम दीर्घकाळ टिकतात. शनि सुमारे अडीच वर्षे एका राशीत राहतो आणि नंतर दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो. दरम्यान, या काळात शनि नियमित अंतराने नक्षत्रही बदलतो, ज्याचा परिणाम सर्व राशींच्या लोकांवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे होतो. १७ मे रोजी शनि बुध ग्रहाच्या अधिपत्याखालील रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. शनी जयंतीच्या अवघ्या एका दिवसानंतर शनीचा हा नक्षत्रबदल होत असल्याने त्याचे ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व लक्षणीय वाढले आहे. शनीच्या नक्षत्रातील बदलामुळे काही राशींना मोठे फायदे मिळू शकतात, तर इतरांसाठी अडचणीही वाढू शकतात. शनिच्या नक्षत्र बदलामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे ते जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

मेष रास

शनिचे रेवती नक्षत्रातील संक्रमण मेष राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल राहणार नाही. येत्या काळात त्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. तुमचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या कामात विविध अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी दबावाला सामोरे जावे लागू शकते, ज्यामुळे त्यांचा संयम सुटू शकतो. त्यामुळे, प्रत्येक निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक घ्यावा लागेल.

Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

कर्क रास

शनीचे नक्षत्रातील स्थित्यंतर कर्क राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल राहणार नाही. तुम्हाला आर्थिक बाबतीत अनेक चढ-उतारांना सामोरे जावे लागू शकते. या काळात, तुमच्या रखडलेल्या कामात तुम्हाला नवीन समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. तुम्हाला काही आरोग्यविषयक समस्यांनाही सामोरे जावे लागू शकते. वाहन चालवताना तुम्हाला अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल.

कुंभ रास

शनिचे संक्रमण कुंभ राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल राहणार नाही. या काळात तुम्हाला अनेक मानसिक आणि आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. कोणताही घाईचा निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करणे उत्तम राहील. आपल्या कामातील अनुभवी लोकांचा सल्ला घेणे शहाणपणाचे ठरेल.

Vastu Tips: कपाटाच्या वर ठेवलेल्या या वस्तूंमुळे वाढू शकतात आर्थिक समस्या

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी शनिच्या नक्षत्रातील बदलामुळे चिंता वाढू शकते. खर्चात अचानक वाढ आणि आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांनी या काळात सावधगिरी बाळगावी.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शनि रेवती नक्षत्रात प्रवेश म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा शनि ग्रह रेवती नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याचा प्रभाव सर्व राशींवर वेगवेगळ्या प्रकारे पडतो. ज्योतिषशास्त्रात हा बदल महत्त्वाचा मानला जातो कारण शनि कर्म, शिस्त आणि जबाबदारीचा कारक ग्रह आहे.

  • Que: रेवती नक्षत्राचे ज्योतिषीय महत्त्व काय आहे?

    Ans: रेवती नक्षत्र हे बुध ग्रहाच्या अधिपत्याखाली येते. हे नक्षत्र प्रवास, विचारशक्ती, आर्थिक व्यवहार आणि मानसिक संतुलनाशी संबंधित मानले जाते.

  • Que: शनिच्या रेवती नक्षत्रातील बदलामुळे कोणत्या राशींनी सावध राहावे

    Ans: शनिच्या रेवती नक्षत्रातील बदलामुळे मेष, कर्क, कुंभ आणि मीन राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

Web Title: Shani nakshtra parivartan 2026 saturn will enter revati nakshatra people of these zodiac signs should be careful

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 09:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
1

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व
2

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल
3

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व
4

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM