Shani Nakshtra Parivartan: शनि रेवती नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता

ज्योतिषशास्त्रामध्ये शनी ग्रहाला विशेष महत्त्व आहे. तो सर्व ग्रहांमध्ये सर्वात मंद आणि कर्मफळ देणारा ग्रह मानला जातो. त्याचे शुभ आणि अशुभ परिणाम दीर्घकाळ टिकतात. शनि सुमारे अडीच वर्षे एका राशीत राहतो आणि नंतर दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो. दरम्यान, या काळात शनि नियमित अंतराने नक्षत्रही बदलतो, ज्याचा परिणाम सर्व राशींच्या लोकांवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे होतो. १७ मे रोजी शनि बुध ग्रहाच्या अधिपत्याखालील रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. शनी जयंतीच्या अवघ्या एका दिवसानंतर शनीचा हा नक्षत्रबदल होत असल्याने त्याचे ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व लक्षणीय वाढले आहे. शनीच्या नक्षत्रातील बदलामुळे काही राशींना मोठे फायदे मिळू शकतात, तर इतरांसाठी अडचणीही वाढू शकतात. शनिच्या नक्षत्र बदलामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे ते जाणून घ्या
शनिचे रेवती नक्षत्रातील संक्रमण मेष राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल राहणार नाही. येत्या काळात त्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. तुमचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या कामात विविध अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी दबावाला सामोरे जावे लागू शकते, ज्यामुळे त्यांचा संयम सुटू शकतो. त्यामुळे, प्रत्येक निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक घ्यावा लागेल.
शनीचे नक्षत्रातील स्थित्यंतर कर्क राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल राहणार नाही. तुम्हाला आर्थिक बाबतीत अनेक चढ-उतारांना सामोरे जावे लागू शकते. या काळात, तुमच्या रखडलेल्या कामात तुम्हाला नवीन समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. तुम्हाला काही आरोग्यविषयक समस्यांनाही सामोरे जावे लागू शकते. वाहन चालवताना तुम्हाला अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल.
शनिचे संक्रमण कुंभ राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल राहणार नाही. या काळात तुम्हाला अनेक मानसिक आणि आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. कोणताही घाईचा निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करणे उत्तम राहील. आपल्या कामातील अनुभवी लोकांचा सल्ला घेणे शहाणपणाचे ठरेल.
मीन राशीच्या लोकांसाठी शनिच्या नक्षत्रातील बदलामुळे चिंता वाढू शकते. खर्चात अचानक वाढ आणि आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांनी या काळात सावधगिरी बाळगावी.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा शनि ग्रह रेवती नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याचा प्रभाव सर्व राशींवर वेगवेगळ्या प्रकारे पडतो. ज्योतिषशास्त्रात हा बदल महत्त्वाचा मानला जातो कारण शनि कर्म, शिस्त आणि जबाबदारीचा कारक ग्रह आहे.
Ans: रेवती नक्षत्र हे बुध ग्रहाच्या अधिपत्याखाली येते. हे नक्षत्र प्रवास, विचारशक्ती, आर्थिक व्यवहार आणि मानसिक संतुलनाशी संबंधित मानले जाते.
Ans: शनिच्या रेवती नक्षत्रातील बदलामुळे मेष, कर्क, कुंभ आणि मीन राशींच्या लोकांनी सावध राहावे