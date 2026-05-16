Vastu Tips: कपाटाच्या वर ठेवलेल्या या वस्तूंमुळे वाढू शकतात आर्थिक समस्या

वास्तूशास्त्रानुसार, कपाटात ठेवलेल्या वस्तूंचा संबंध घराच्या उर्जेशी संबंधित असतो. अशा काही वस्तू आहेत ज्या कपाटावर ठेवल्यास घरामधील नकारात्मकता आणि आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकतात.

Updated On: May 16, 2026 | 03:50 PM
फोटो सौजन्य- istock

  • कपाटाच्या वर कोणत्या वस्तू ठेवू नये
  • वास्तुशास्त्रातील नियम
  • कपाटाच्या वर वस्तू ठेवल्यास काय होते
 

 

वास्तुशास्त्रानुसार घरातील प्रत्येक वस्तू आणि तिची दिशा आपल्या जीवनावर सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम करत असते. आपले घर व्यवस्थित ठेवण्यासाठी, लोक अनेकदा त्यांच्या कपाटांवर विविध वस्तू ठेवतात. वास्तूनुसार, या सवयीचा घराच्या ऊर्जेवर आणि आर्थिक सुस्थितीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. असे मानले जाते की, कपाटांवर निरुपयोगी वस्तू ठेवल्याने मानसिक ताण, करिअरमधील अडथळे आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, त्या जागेवरून काही वस्तू वेळेवर काढून टाकणे महत्त्वाचे आहे. कपाटात कोणत्या वस्तू ठेवू नयेत ते जाणून घेऊया

कपाटावर या वस्तू ठेवू नका

जड सामान त्यामुळे वाढू शकतो ताण

वास्तुशास्त्रानुसार, कपाटावर अतिशय जड किंवा विखुरलेल्या वस्तू ठेवल्याने मानसिक ताण येऊ शकतो. यामुळे घरातील सदस्यांमध्ये चिडचिड, थकवा आणि तणाव वाढू शकतो. या परिस्थितीचा परिणाम कधीकधी निर्णयक्षमता आणि कामाच्या कामगिरीवरही होऊ शकतो.

धूळ आणि कोळ्याची जाळी अशुभ मानली जाते

जर कपाटांवर धूळ, कोळीष्टके किंवा रिकामे खोके बराच काळ पडून राहिले, तर ते नकारात्मक ऊर्जेचे लक्षण मानले जाते. वास्तूनुसार, याचा घरातील वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो आणि कुटुंबात अनावश्यक तणाव निर्माण होऊ शकतो.

दिशेकडे द्या विशेष लक्ष

वास्तूमध्ये दिशांना खूप महत्त्व दिले जाते. नैऋत्य दिशेला असलेल्या कपाटात मर्यादित वस्तू ठेवता येतात, पण त्या व्यवस्थित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. ईशान्य दिशा अत्यंत शुभ मानली जाते, त्यामुळे या दिशेतील कपाटात जास्त वस्तू ठेवणे टाळावे.

जुन्या वस्तू

कपाटांवर जुनी वर्तमानपत्रे, तुटलेली घड्याळे, बंद पडलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे किंवा तुटलेल्या वस्तू ठेवणे अशुभ मानले जाते. असे मानले जाते की यामुळे करिअरमध्ये अडथळे आणि आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे, जुने बूट किंवा तुटलेली भांडीदेखील घरातील शांतता आणि आनंदावर परिणाम करू शकतात.

या नियमांचे करा पालन

जागेच्या कमतरतेमुळे वस्तू साठवून ठेवणे आवश्यक असल्यास, त्या झाकण असलेल्या खोक्यांमध्ये किंवा तागाच्या पिशव्यांमध्ये ठेवा. कपाटांचे वरचे भाग नियमितपणे स्वच्छ करा आणि त्यावर मंद सुगंध किंवा मोराची पिसे ठेवा. या उपायांमुळे घरात सकारात्मकता टिकून राहण्यास मदत होते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: कपाटाच्या वर कोणत्या वस्तू ठेवू नयेत?

    Ans: जुने सामान, तुटलेल्या वस्तू, खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कचरा आणि धूळ साचलेले बॉक्स ठेवणे टाळावे.

  • Que: वास्तुशास्त्रानुसार कपाटाच्या वर वस्तू ठेवणे योग्य आहे का?

    Ans: हलके आणि स्वच्छ सामान ठेवणे योग्य मानले जाते, पण अनावश्यक किंवा तुटलेल्या वस्तू ठेवणे अशुभ मानले जाते.

  • Que: कपाटाच्या वर धार्मिक वस्तू ठेवू शकतो का?

    Ans: धार्मिक ग्रंथ किंवा देवतांच्या मूर्ती कपाटाच्या वर ठेवणे टाळावे. अशा वस्तू स्वच्छ आणि पवित्र ठिकाणी ठेवणे अधिक योग्य मानले जाते.

Published On: May 16, 2026 | 03:50 PM

