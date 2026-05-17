Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

बीड जिल्ह्यातील मोहा येथे सार्वजनिक ठिकाणी अपमान झाल्यानंतर चंद्रहार शिंदे या तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्याने वडिलांना ‘हा माझा शेवटचा फोन’ असे सांगितले होते.

Updated On: May 17, 2026 | 09:05 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • भररस्त्यात अपमान झाल्याने तरुण नैराश्यात गेल्याचा आरोप
  • आत्महत्येपूर्वी वडिलांना केला शेवटचा फोन
  • संबंधित तरुणीविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला
बीड: बीड जिल्ह्यातून एक मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. एका तरुणीने भर रस्त्यात सर्वांसमोर थोबाडीत मारल्याने हाफ माणूस सहन न झाल्याने एका तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. तरुणाने आत्महत्या करण्यापूर्वी वडिलांना फोन केला होता. त्यात त्याने ‘हा माझा शेवटचा फोन आहे’ असे म्हटले होते. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. घडलेली घटना ही बीड जिल्ह्यातील मोहा येथील आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव चंद्रहार राजेभाऊ शिंदे असे आहे. तेरा मे रोजी दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास गावातीलच एका तरुणीने करेवाडी रोडवरील लाल माती परिसरात सर्वांसमोर चंद्रहारला थोबाडीत मारले असे सांगितले जात आहे. या घटनेनंतर चंद्रहार हा मानसिक तणाव आणि नैराश्यात गेल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले.

हा माझा शेवटचा फोन…

14 मे रोजी सायंकाळी चंद्रहार यांनी आपल्या वडिलांना फोन केला, हा माझा शेवटचा फोन आहे यापुढे माझा फोन येणार नाही असे त्यांनी वडिलांना सांगितले. त्यानंतर त्याने आपला फोन बंद केला. हे ऐकून कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. चंद्रहार त्यानंतर करेवाडी शिवारातील मुंगळाचा माळ येथे गेला. तिथे त्यांनी लिंबाच्या झाडाला सुती पांढऱ्या दोरीने गळफास घेऊन आपले जीवन संपवले. चंद्रहारच्या कुटुंबीयांनी त्याचा शोध घेतला तेव्हा तो त्याच्या वडिलांना गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला.

गुन्हा दाखल

याप्रकरणी चंद्रहारच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून घटनास्थळाचा पंचनामा केला. पोलिसांनी या प्रकरणी संबंधित तरुणी विरुद्ध गुन्हा दाखल केलाय. याप्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव काय होते?

    Ans: आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव चंद्रहार राजेभाऊ शिंदे होते.

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना बीड जिल्ह्यातील मोहा गावात घडली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी संबंधित तरुणीविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Published On: May 17, 2026 | 09:05 AM

