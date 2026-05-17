बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral
असं म्हणतात की, आपली श्रद्धा मोठी असेल तर आपल्याला कोणतीही गोष्ट रोखू शकत नाही. मनातील दृढ निश्चय प्रत्येक समस्येवर मात करण्यास मदत करतो आणि असेच काहीसे व्हिडिओत दिसून आले. मुसळधार पावसातही कुणीच आपला निर्धार सोडला नाही आणि जणू काही झालंच नाही याप्रमाणे नित्यनियमाने आरती सुरु राहिली. निसर्ग आपला राैद्र रुप दाखवत होते पण श्रद्धेने आपली हार मानली नाही आणि मग जे दिसले ते श्रद्धेचे अद्भूत उदाहरण बनले. मुख्य म्हणजे, व्हिडिओत जर तुम्ही पाहाय तर यावेळी पावसातही एकाही पुजीऱ्याच्या हातात असलेला पुजेचा दिवा विझला नाही, जे एका चमत्काराहून कमी नाही. घटनेचा हा व्हिडिओ आता इंटरनेटवर वेगाने शेअर केला जात असून गंगा आरतीचे महत्त्व यामुळे पुन्हा एकदा द्विगुणित झाले आहे. दृष्य खरोखर नेत्रदिपक होते जे पाहून अनेकांमध्ये भक्ती जागी झाली आणि बऱ्याच लोकांनी व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये हर हर महादेवचा जयघोष देखील केला.
हा व्हिडिओ @boldskyliving नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘आकाशात मेघगर्जनेचा नाद घुमत असतानाही, वाराणसीच्या घाटांवर भक्तीची शाश्वत ज्योत तेवतच आहे; जिथे मुसळधार पावसाची भिती न बाळगता, पुरोहित पवित्र ‘गंगा आरती’ अविरतपणे सुरूच ठेवतात’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “हर हर महादेव”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “दिव्यांमध्ये भरपूर तेल असल्याने ते सहज विझणार नाही”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.