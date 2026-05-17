In Trends:
माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

My Dream Temple : तुम्हाला माहिती आहे का? भारताच्या हिमाचल प्रदेशात 'माय ड्रिम टेम्पल' नावाचं एक अनोखं मंदिर वसलं आहे. हे मंदिर व्यक्तीला आपल्या स्वप्नात दिसून आलं होतं, ज्यानंतर त्याने वास्तवात हुबेहुब तसंच मंदिर साकारलं.

Updated On: May 17, 2026 | 08:31 AM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • हिमाचलच्या डोंगरांमध्ये वसलेली अनोखी वास्तू एका व्यक्तीच्या स्वप्नातून साकारली
  • तब्बल ४० वर्षांच्या मेहनतीनंतर कलाकाराने स्वबळावर उभारलं अद्भुत निर्माणकार्य
  • सुबक कारागिरी, वेगळं सौंदर्य आणि शांत वातावरणामुळे ठिकाण पर्यटकांचं आकर्षण बनलं
भारतात अनेक अद्भूत मंदिरं आहेत, प्रत्येक मंदिराची आपली अशी वेगळी खासियत आणि लोकप्रिय कथा असते. मंदिर म्हटलं की त्याचा संबंध देवी-देवतांशी जोडला जातो पण तुम्हाला माहिती आहे का? देशात असे एक मंदिर आहे जे कोणत्याही देवावर आधारित नसून व्यक्तीच्या स्वप्नावर तयार करण्यात आले आहे. आम्ही तुम्हाला या लेखात सर्वात अनोख्या मंदिराची माहिती सांगत आहोत ज्याची निर्मिती करायला व्यक्तीला तब्बल ४० वर्षे लागली. व्यक्तीने एकट्याने हे मंदिर तयार केलं आणि त्याचा दावा आहे की हे मंदिर त्याच्या स्वप्नात आलेल्या मंदिरावर आधारित आहे. म्हणजेच व्यक्तीला स्वप्नात जे मंदिर दिसलं त्याने हुबेहुब तसंच मंदिर वास्तवात बनून दाखवलं. चला यामागची रंजक कहाणी जाणून घेऊया.

माहितीनुसार, हे मंदिर हिमाचल प्रदेशच्या डोंगरामध्ये वसले आहे. याची निर्मिती सत्य भूषण नावाच्या एका कलाकराने केली. मुख्य म्हणजे हे बनवण्यासाठी त्याने कोणत्याही फंडिंग किंवा कामगारांची मदत घेतली नाही तर स्वबळाने आणि स्वकष्टाने त्याने आपल्या स्वप्नतलं मंदिर उभारलं. हे मंदिर समुद्रसपाटीपासून सुमारे ७००० फूट उंचीवर वसलेले आहे. इतक्या उंचीवर काम करणे म्हणेजे काही साधी गोष्ट नाही. सत्यभूषणने कधीही हार मानली नाही आणि तब्बल ४० वर्षे या मंदिराला दिल्यानंतर त्याच्या स्वप्नातल्या मंदिराला त्याने सत्यात साकारुन दाखवलं.

व्हायरल होत असलेल्या मंदिराच्या या व्हिडिओमध्ये इथली सुबक कारागिरी स्पष्ट दिसून येते. यात अनेक वेगवेगळ्या आकृत्या, मूर्त्या आणि डिजाईन्स पाहायला मिळतात. मुख्य म्हणजे बाकी मंदिरांपेक्षा या मंदिराचे साैंदर्य काहीसे वेगळे आहे. हे मंदिर श्रद्धा, संयम आणि समर्पणाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये फिरायला गेलात तर या मंदिराला भेट द्यायला विसरु नका.

दगड, सिमेंट आणि धातूच्या तारा वापरून या मंदिराला तयार करण्यात आले आहे. हे एक शिवमंदिर असून हिमाचल प्रदेशातील सोलन जिल्ह्यातील चैलया या सुंदर हवेच्या ठिकाणी ते वसले आहे. मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी तुम्ही रेल्वे किंवा विमान पर्यायाचा वापर करु शकता.

 

विमानाने : मुंबई विमानतळावरून (BOM) चंदीगडसाठी (IXC) थेट विमान पकडा. प्रवासाची वेळ अंदाजे २ तास आहे. तिथून चैलया शहराला जाण्यासाठी (अंदाजे ८५ किमी) टॅक्सी किंवा बस करू शकता.

रेल्वे : मुंबईहून पश्चिम एक्सप्रेस किंवा मुंबई – अमृतसर एक्सप्रेस ने अंबाला (UMB) किंवा कालका (KLK) पर्यंत प्रवास करा. तिथून पुढे टॅक्सीने चैलया शहराला पोहोचता येईल. इथेच हे मंदिर वसले आहे.

Published On: May 17, 2026 | 08:30 AM

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

Numberlogy: अधिक महिन्याच्या सुरुवातीला या मुलांकाच्या लोकांना होईल अपेक्षित फायदा

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा

मुंबईची तहान भागणार! समुद्राचे पाणी गोड होणार; मनोरी समुद्रजल निःक्षारीकरण प्रकल्पाला अखेर CRZ ची मंजुरी

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

