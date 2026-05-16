देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व

भारतीय संस्कृतीत सोन्याला केवळ एक मौल्यवान धातू म्हणून पाहिले जात नाही, तर ते समृद्धी, पवित्रता, शुभत्व आणि दैवी कृपेचे प्रतीक मानले जाते. हजारो वर्षांपासून भारतीय परंपरेत प्रत्येक शुभ कार्यात, धार्मिक विधींमध्ये आणि कौटुंबिक समारंभांमध्ये सोन्याचा विशेष सन्मानाने वापर केला जातो. जन्मापासून ते विवाहापर्यंत आणि विविध धार्मिक उत्सवांपासून देवपूजेपर्यंत सोन्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहे.
भारतीय धर्मग्रंथांमध्ये सोन्याला “शुद्ध” आणि “दैवी” धातू मानले गेले आहे. हिंदू धर्मात सोने हे माता लक्ष्मीचे प्रतीक समजले जाते. ज्या घरात सोन्याचा सन्मान होतो, त्या घरात सुख, समृद्धी आणि ऐश्वर्य नांदते, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे अनेक धार्मिक पूजांमध्ये सोन्याच्या वस्तूंचा वापर केला जातो.
देवतांच्या मूर्तींना सोन्याचे दागिने अर्पण करणे, सोन्याचा मुकुट चढविणे किंवा सुवर्णफुले अर्पण करणे ही भक्तीची सर्वोच्च भावना मानली जाते. अनेक मंदिरांमध्ये देवतांच्या अलंकारासाठी सोन्याचा वापर केला जातो. यामागे भक्तांचा असा विश्वास असतो की, देवाला सर्वश्रेष्ठ वस्तू अर्पण करणे हेच खरे पूजन आहे.
भारतातील प्रत्येक शुभ कार्यात सोन्याचा समावेश असतो. विवाह, मुंज, बारसे, नामकरण, गृहप्रवेश अशा अनेक समारंभांमध्ये सोन्याचे दागिने किंवा सोन्याच्या वस्तू भेट देण्याची परंपरा आहे. कारण सोने हे शुभत्व आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते.
विशेषतः विवाह समारंभात वधूला सोन्याचे दागिने देण्याची प्रथा अत्यंत प्राचीन आहे. हे केवळ सौंदर्यासाठी नसून, तिच्या सुरक्षिततेचे आणि आर्थिक स्थैर्याचे प्रतीक मानले जाते. “स्त्रीधन” म्हणून सोन्याला विशेष महत्त्व आहे. कठीण प्रसंगी हेच सोने कुटुंबाच्या उपयोगी पडते.
भारतीय सणांमध्येही सोन्याला विशेष महत्त्व आहे. अक्षय्य तृतीया, धनत्रयोदशी आणि दिवाळी या दिवशी सोने खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. विशेषतः अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी खरेदी केलेले सोने अखंड वाढ आणि समृद्धी घेऊन येते अशी श्रद्धा आहे.
धनत्रयोदशीला भगवान धन्वंतरी आणि माता लक्ष्मीची पूजा केली जाते. या दिवशी सोने किंवा चांदी खरेदी केल्याने घरात धनसंपत्ती वाढते, असे मानले जाते. त्यामुळे या दिवशी सुवर्णखरेदीला मोठे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
भारतीय समाजात सोन्याला प्रतिष्ठेचे आणि सन्मानाचे प्रतीक मानले जाते. पूर्वीपासूनच कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सोन्याच्या स्वरूपात जपली जात असे. ग्रामीण भागात आजही अनेक कुटुंबे सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानतात. स्त्रियांच्या दागिन्यांमध्ये सोन्याला विशेष स्थान आहे. प्रत्येक प्रदेशानुसार वेगवेगळ्या प्रकारचे पारंपरिक दागिने तयार केले जातात. महाराष्ट्रातील ठुशी, नथ, कोल्हापुरी साज, दक्षिण भारतातील मंदिर दागिने, राजस्थानातील कुंदन कला यामधून भारतीय संस्कृतीची विविधता आणि कलात्मकता दिसून येते.
आयुर्वेदातही सोन्याला महत्त्वाचे स्थान आहे. “सुवर्ण भस्म” हे औषधी स्वरूपात वापरले जाते. प्राचीन काळापासून सोने आरोग्य, तेज आणि दीर्घायुष्याचे प्रतीक मानले गेले आहे. नवजात बालकांना मधासोबत सोन्याचा स्पर्श करून देण्याची परंपराही काही ठिकाणी आढळते.
भारतीयांसाठी सोने ही केवळ भावना नसून सुरक्षित गुंतवणूकही आहे. आर्थिक संकटाच्या काळात सोने कुटुंबाला आधार देते. त्यामुळे भारतीय कुटुंबांमध्ये बचतीच्या स्वरूपात सोन्याला विशेष स्थान आहे. काळ बदलला तरी सोन्याबद्दलची आस्था आणि विश्वास कायम राहिला आहे.
