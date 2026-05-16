देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील परकीय चलन वाचवण्यासाठी सोने खरेदी करू नये असे आव्हान देशवासीयांना केले. पण भारतीय संस्कृतीत सोन्याचे महत्त्व हे केवळ संपत्तीपुरते मर्यादित नाही. ते श्रद्धा, परंपरा, संस्कार, सुरक्षितता आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. सोन्याला “धन” पेक्षा अधिक “दैवी आशीर्वाद” मानले जाते.

Updated On: May 16, 2026 | 02:40 PM
फोटो सौजन्य- istock

  • भारतीय संस्कृतीत सोन्याला महत्त्व का आहे
  • सोन्याचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व
  • आयुर्वेदातील सोन्याचे महत्त्व
 

 

भारतीय संस्कृतीत सोन्याला केवळ एक मौल्यवान धातू म्हणून पाहिले जात नाही, तर ते समृद्धी, पवित्रता, शुभत्व आणि दैवी कृपेचे प्रतीक मानले जाते. हजारो वर्षांपासून भारतीय परंपरेत प्रत्येक शुभ कार्यात, धार्मिक विधींमध्ये आणि कौटुंबिक समारंभांमध्ये सोन्याचा विशेष सन्मानाने वापर केला जातो. जन्मापासून ते विवाहापर्यंत आणि विविध धार्मिक उत्सवांपासून देवपूजेपर्यंत सोन्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहे.

सोन्याचे धार्मिक महत्त्व

भारतीय धर्मग्रंथांमध्ये सोन्याला “शुद्ध” आणि “दैवी” धातू मानले गेले आहे. हिंदू धर्मात सोने हे माता लक्ष्मीचे प्रतीक समजले जाते. ज्या घरात सोन्याचा सन्मान होतो, त्या घरात सुख, समृद्धी आणि ऐश्वर्य नांदते, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे अनेक धार्मिक पूजांमध्ये सोन्याच्या वस्तूंचा वापर केला जातो.

देवतांच्या मूर्तींना सोन्याचे दागिने अर्पण करणे, सोन्याचा मुकुट चढविणे किंवा सुवर्णफुले अर्पण करणे ही भक्तीची सर्वोच्च भावना मानली जाते. अनेक मंदिरांमध्ये देवतांच्या अलंकारासाठी सोन्याचा वापर केला जातो. यामागे भक्तांचा असा विश्वास असतो की, देवाला सर्वश्रेष्ठ वस्तू अर्पण करणे हेच खरे पूजन आहे.

शुभ कार्यांमध्ये सोन्याचे स्थान

भारतातील प्रत्येक शुभ कार्यात सोन्याचा समावेश असतो. विवाह, मुंज, बारसे, नामकरण, गृहप्रवेश अशा अनेक समारंभांमध्ये सोन्याचे दागिने किंवा सोन्याच्या वस्तू भेट देण्याची परंपरा आहे. कारण सोने हे शुभत्व आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते.
विशेषतः विवाह समारंभात वधूला सोन्याचे दागिने देण्याची प्रथा अत्यंत प्राचीन आहे. हे केवळ सौंदर्यासाठी नसून, तिच्या सुरक्षिततेचे आणि आर्थिक स्थैर्याचे प्रतीक मानले जाते. “स्त्रीधन” म्हणून सोन्याला विशेष महत्त्व आहे. कठीण प्रसंगी हेच सोने कुटुंबाच्या उपयोगी पडते.

सण आणि सोन्याची परंपरा

भारतीय सणांमध्येही सोन्याला विशेष महत्त्व आहे. अक्षय्य तृतीया, धनत्रयोदशी आणि दिवाळी या दिवशी सोने खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. विशेषतः अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी खरेदी केलेले सोने अखंड वाढ आणि समृद्धी घेऊन येते अशी श्रद्धा आहे.

धनत्रयोदशीला भगवान धन्वंतरी आणि माता लक्ष्मीची पूजा केली जाते. या दिवशी सोने किंवा चांदी खरेदी केल्याने घरात धनसंपत्ती वाढते, असे मानले जाते. त्यामुळे या दिवशी सुवर्णखरेदीला मोठे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व

भारतीय समाजात सोन्याला प्रतिष्ठेचे आणि सन्मानाचे प्रतीक मानले जाते. पूर्वीपासूनच कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सोन्याच्या स्वरूपात जपली जात असे. ग्रामीण भागात आजही अनेक कुटुंबे सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानतात. स्त्रियांच्या दागिन्यांमध्ये सोन्याला विशेष स्थान आहे. प्रत्येक प्रदेशानुसार वेगवेगळ्या प्रकारचे पारंपरिक दागिने तयार केले जातात. महाराष्ट्रातील ठुशी, नथ, कोल्हापुरी साज, दक्षिण भारतातील मंदिर दागिने, राजस्थानातील कुंदन कला यामधून भारतीय संस्कृतीची विविधता आणि कलात्मकता दिसून येते.

आयुर्वेद आणि सोन्याचे महत्त्व

आयुर्वेदातही सोन्याला महत्त्वाचे स्थान आहे. “सुवर्ण भस्म” हे औषधी स्वरूपात वापरले जाते. प्राचीन काळापासून सोने आरोग्य, तेज आणि दीर्घायुष्याचे प्रतीक मानले गेले आहे. नवजात बालकांना मधासोबत सोन्याचा स्पर्श करून देण्याची परंपराही काही ठिकाणी आढळते.

आर्थिक स्थैर्याचे प्रतीक

भारतीयांसाठी सोने ही केवळ भावना नसून सुरक्षित गुंतवणूकही आहे. आर्थिक संकटाच्या काळात सोने कुटुंबाला आधार देते. त्यामुळे भारतीय कुटुंबांमध्ये बचतीच्या स्वरूपात सोन्याला विशेष स्थान आहे. काळ बदलला तरी सोन्याबद्दलची आस्था आणि विश्वास कायम राहिला आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: भारतीय संस्कृतीत सोन्याला विशेष महत्त्व का आहे?

    Ans: सोने हे समृद्धी, शुभत्व, पवित्रता आणि माता लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे धार्मिक आणि कौटुंबिक परंपरांमध्ये त्याला विशेष स्थान आहे.

  • Que: अक्षय तृतीया आणि धनत्रयोदशीला सोने का खरेदी केले जाते?

    Ans: या दिवशी सोने खरेदी केल्याने घरात सुख, संपत्ती आणि अखंड समृद्धी येते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: भारतीय समाजात सोने प्रतिष्ठेचे प्रतीक का मानले जाते?

    Ans: पूर्वीपासूनच सोन्याला आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक सन्मानाचे प्रतीक मानले गेले आहे.

