Shani Uday: 22 एप्रिलला शनि मीन राशीमध्ये पावणार उदय, या राशींच्या लोकांना धनप्राप्ती होण्याची शक्यता

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिदेवांना कर्माचे फळ देणारे म्हटले जाते. ते न्यायाचे देव आहेत. शनि हा एक मंद गतीने फिरणारा ग्रह आहे. शनि 13 मार्च रोजी मीन राशीत अस्त झाला आणि आता शनि बुधवार, 22 एप्रिल रोजी पहाटे ४:४९ वाजता पुन्हा मीन राशीत उदय पावणार आहे. यामुळे शनिचा प्रभाव पुन्हा एकदा अधिक ठळक होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिचा उदय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, कारण तो आपल्या कर्मांची फळे चाखण्याची वेळ दर्शवतो. 22 एप्रिलनंतर अनेक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. शनि उदयाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी शनिचा उदय पावणे शुभ मानले जाते. गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेली कामे आता वेगाने पूर्ण होऊ लागतील. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उपलब्ध होतील, ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. नोकरदार व्यक्तींना पगारवाढ मिळू शकते. या काळात तुमच्या मेहनतीचे फळ स्पष्टपणे दिसून येईल आणि तुम्ही आर्थिक समृद्धी मिळवू शकाल.
या काळात मिथुन राशीच्या व्यक्तींना करिअरच्या उत्कृष्ट संधी मिळतील. तुमच्या मेहनतीचे फळ नक्कीच मिळेल. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना नामांकित कंपन्यांकडून नोकरीच्या संधी मिळू शकतात. ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनाने आणि पाठिंब्याने, पदोन्नती किंवा वाढीव जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. हा काळ तुमच्या कारकिर्दीत नवनवीन कल्पना आणि प्रगती घेऊन येईल.
शनिच्या उदयामुळे सिंह राशींच्या लोकांना मानसिक ताण कमी होईल. तुम्हाला कर्ज किंवा आर्थिक अडचणींमधून दिलासा मिळू शकेल आणि त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडेल. तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीतून अनपेक्षित नफाही मिळू शकतो. चालू असलेले कौटुंबिक संघर्ष किंवा मतभेद मिटतील. तुम्हाला मनःशांती आणि जीवनात स्थिरता मिळेल.
तूळ राशीसाठी शनिचा उदय नेहमी शुभ असतो. शनिच्या उदयामुळे तुमच्या जीवनात अधिक सुखसोयी आणि समृद्धी येईल. या काळात नवीन घर किंवा वाहन खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न साकार होऊ शकते. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल आणि मोठे व्यावसायिक व्यवहार फायदेशीर ठरतील. तुमच्या वैयक्तिक जीवनात आणि करिअरमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येतील.
धनु राशीसाठी हा काळ अत्यंत भाग्यवान मानला जातो. शनिच्या प्रभावामुळे तुमचा आत्मविश्वास आणि धैर्य वाढेल. तुम्ही घेतलेले निर्णय तुमच्या व्यवसायात किंवा नोकरीत प्रगती घडवून आणू शकतात. तुमच्या जुन्या गुंतवणुकीतून आता चांगला नफा मिळू लागेल. तुमच्या मेहनतीचे आणि समर्पणाचे फळ मिळेल. हा काळ तुमच्या करिअर आणि आर्थिक परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडवून आणेल.
कुंभ राशीचा स्वामी स्वतः शनि आहे, त्यामुळे ही राशी त्याच्या प्रभावाखाली विशेषतः येते. शनिच्या साडेसातीच्या काळातही, शनिनीचा उदय तुम्हाला आव्हानांना सामोरे जाण्याची शक्ती देतो. उत्पन्नातील वाढीमुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुमच्या आरोग्यातही सकारात्मक बदल दिसून येऊ शकतात. प्रलंबित कायदेशीर बाबींचे अनुकूल निकाल लागू शकतात. या काळात तुमच्या जीवनात स्थिरता, शांती आणि आर्थिक समृद्धी वाढेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शनि उदय म्हणजे शनि ग्रह पुन्हा दृश्यमान होणे (combustion नंतर). यामुळे त्याचा प्रभाव अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागतो.
Ans: तो पूर्णपणे शुभ किंवा अशुभ नसतो. परिणाम व्यक्तीच्या कुंडलीवर आणि कर्मावर अवलंबून असतो.
Ans: शनि उदयाचा वृषभ, मिथुन, सिंह. तूळ, धनु आणि कुंभ राशींच्या लोकांना फायदा होणार