Samsung TriFold फोनला जबरदस्त प्रतिसाद! अमेरिका-कोरियामध्ये सोल्ड आऊट, पुन्हा रीस्टॉक होणार का?

Samsung Galaxy Z TriFold Sold Out: सॅमसंगने अलीकडेच लाँच केलेल्या ट्राय फोल्ड फोनबाबत आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. तुम्ही कंपनीचा हा फोन खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल तर ही अपडेट अतिशय महत्त्वाचा आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 11:51 AM
  • Galaxy Z TriFold हा लिमिटेड एडिशन ट्रायफोल्ड फोन पूर्णपणे सोल्ड आऊट झाला असून Samsung ने तो अमेरिकेत अधिकृतपणे बंद केला आहे.
  • दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेत मर्यादित स्टॉकमुळे हा फोन लवकरच बाजारातून गायब झाला; 10 एप्रिलचा शेवटचा रीस्टॉकही झपाट्याने विकला गेला.
  • कंपनीने पर्याय म्हणून Galaxy Z Fold7 आणि S26 Ultra सुचवले असून, भविष्यात Galaxy Z TriFold 2 येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
टेक कंपनी सॅमसंगने काही महिन्यांपूर्वी त्यांचा पहिला ट्रायफोल्ड फोन लाँच केला होता. आता या फोनबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. सॅमसंगने अधिकृतपणे अमेरिकेत गॅलेक्सी झेड ट्राइफोल्ड बंद केला आहे. कंपनीने सांगितलं आहे की, लिमिटेड एडिशनवाला पहिला ट्रायफोल्ड फोन आता पूर्ण विकला गेला आहे आणि हा फोन पुन्हा स्टॉकमध्ये येईल, अशी कोणतीही योजना नाही. यासोबतच, कंपनीचा पहिला ट्रायफोल्ड फोन आता अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया या दोन्ही देशांमध्ये उपलब्ध असणार नाही. अशा प्रकारे आता सॅमसंगचा तीनवेळा फोल्ड होणारा पहिला फोन आता पूर्णपणे विकला गेला आहे आणि आता हा फोन थेट कंपनीकडून खरेदी केला जाऊ शकत नाही.

फोन दक्षिण कोरियामध्ये अत्यंत मर्यादित संख्येत उपलब्ध

डिव्हाईस सर्वात आधी दक्षिण कोरियामध्ये अत्यंत मर्यादित संख्येत सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे अत्यंत कमी कालावधीत हा स्मार्टफोन बाजारातून गायब झाला. यानंतर सॅमसंगने अमेरिकेत या फोनची विक्री छोट्या तुकड्यांमध्ये सुरू ठेवली, पण त्याची उपलब्धता मर्यादितच राहिली. आता 10 एप्रिल रोजी शेवटचा रीस्टॉक देखील वेगाने विकला गेला. यामुळे जगभरात या स्मार्टफोनची उपलब्धता संपली आहे. गॅलेक्सी जेड ट्राइफोल्डचा उद्देश कधीही मुख्य स्मार्टफोन बनावा असा नव्हता. त्यामुळे हा स्मार्टफोन एक लिमिटेड डिव्हाईस स्वरुपात लाँच करण्यात आला होता. सॅमसंगचे फोल्डेबल तंत्रज्ञानातील नवोपक्रम प्रदर्शित करण्यासाठी हे डिव्हाईस डिझाईन करण्यात आले होते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कंपनीने ग्राहकांना दिले पर्याय

सॅमसंगने ग्राहकांना अपकमिंग डिव्हाईससाठी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईट नजर ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. कंपनी ऑप्शन स्वरुपात गॅलेक्सी जेड फोल्ड7 आणि गॅलेक्सी एस26 अल्ट्रा खरेदी करण्याचा सल्ला देत आहे. तथापी एक गोष्ट लक्षात ठेवा की, यापैकी कोणीही गॅलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड सारखा अनुभव ऑफर करत नाही.

गॅलेक्सी जेड ट्राइफोल्डचा एक सक्सेसर येण्याची शक्यता

रिपोर्ट्सवरून माहिती मिळत आहे की, गॅलेक्सी जेड ट्राइफोल्डचा एक सक्सेसर कदाचित गॅलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड 2 नावाने लाँच केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा स्मार्टफोन सध्या डेव्हलपमेंट टप्प्यात आहे आणि येणाऱ्या काळात लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे. गॅलेक्सी झेड ट्रायफोल्ड हा सॅमसंगच्या फोल्डेबल प्रवासातील एक अल्पायुषी पण महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखला जाणार आहे. कारण या ट्रायफोल्ड फोनने अत्यंत कमी काळात ग्राहकांची पसंती मिळवली.

