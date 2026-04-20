Samsung TriFold फोनला जबरदस्त प्रतिसाद! अमेरिका-कोरियामध्ये सोल्ड आऊट, पुन्हा रीस्टॉक होणार का?

Tech Tips: Gaming Smartphone खरेदी करताय? हे फीचर्स नक्की तपासा, नाहीतर कराल पश्चाताप
डिव्हाईस सर्वात आधी दक्षिण कोरियामध्ये अत्यंत मर्यादित संख्येत सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे अत्यंत कमी कालावधीत हा स्मार्टफोन बाजारातून गायब झाला. यानंतर सॅमसंगने अमेरिकेत या फोनची विक्री छोट्या तुकड्यांमध्ये सुरू ठेवली, पण त्याची उपलब्धता मर्यादितच राहिली. आता 10 एप्रिल रोजी शेवटचा रीस्टॉक देखील वेगाने विकला गेला. यामुळे जगभरात या स्मार्टफोनची उपलब्धता संपली आहे. गॅलेक्सी जेड ट्राइफोल्डचा उद्देश कधीही मुख्य स्मार्टफोन बनावा असा नव्हता. त्यामुळे हा स्मार्टफोन एक लिमिटेड डिव्हाईस स्वरुपात लाँच करण्यात आला होता. सॅमसंगचे फोल्डेबल तंत्रज्ञानातील नवोपक्रम प्रदर्शित करण्यासाठी हे डिव्हाईस डिझाईन करण्यात आले होते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
सॅमसंगने ग्राहकांना अपकमिंग डिव्हाईससाठी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईट नजर ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. कंपनी ऑप्शन स्वरुपात गॅलेक्सी जेड फोल्ड7 आणि गॅलेक्सी एस26 अल्ट्रा खरेदी करण्याचा सल्ला देत आहे. तथापी एक गोष्ट लक्षात ठेवा की, यापैकी कोणीही गॅलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड सारखा अनुभव ऑफर करत नाही.
रिपोर्ट्सवरून माहिती मिळत आहे की, गॅलेक्सी जेड ट्राइफोल्डचा एक सक्सेसर कदाचित गॅलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड 2 नावाने लाँच केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा स्मार्टफोन सध्या डेव्हलपमेंट टप्प्यात आहे आणि येणाऱ्या काळात लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे. गॅलेक्सी झेड ट्रायफोल्ड हा सॅमसंगच्या फोल्डेबल प्रवासातील एक अल्पायुषी पण महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखला जाणार आहे. कारण या ट्रायफोल्ड फोनने अत्यंत कमी काळात ग्राहकांची पसंती मिळवली.