  • Chanakya Niti Is Your Honest Nature Becoming The Cause Of Your Problems Find Out The Thoughts Of Chanakya

Chanakya Niti: तुमचा प्रामाणिक स्वभावच बनतोय का अडचणीचं कारण? काय आहेत चाणक्यांचे विचार

आजच्या स्पर्धात्मक आणि व्यवहारप्रधान जगात प्रामाणिकपणा ही एक मोठी ताकद मानली जाते, पण काही वेळा हाच स्वभाव अडचणींचं कारणही ठरू शकतो. चाणक्यांनी कोणते विचार मांडले आहेत ते जाणून घ्या

Updated On: Apr 20, 2026 | 11:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • तुमचा प्रामाणिक स्वभावच बनतोय का अडचणीचं कारण
  • चाणक्यांचे विचार काय आहेत
 

चाणक्य नीतीमध्ये चाणक्यांनी आपल्या धोरणांबाबत सांगितले आहेत. प्रत्येक गुणाला किंवा सद्गुणाला मर्यादा असतात, हे त्याचे धोरण आपल्याला शिकवते. कोणत्याही व्यक्तीसाठी चांगले, प्रामाणिक आणि थोडे सरळ असणे महत्त्वाचे आहे, परंतु जर एखादी व्यक्ती जास्तच सरळ झाली, तर तिचा हाच गुण तिची कमजोरी बनू शकतो. असे लोक इतरांवर खूप सहज विश्वास ठेवतात आणि अनेकदा आपल्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त करत नाहीत. यामुळे बऱ्याचदा नुकसान होते. चाणक्य नीतीनुसार, प्रत्येकाने समंजसपणे वागले पाहिजे आणि आवश्यकतेनुसार योग्य कृती करायला शिकले पाहिजे. तुमचे प्रामाणिकपणे राहणे अडचणींचे कसे ठरू सांगते, काय सांगितले आहे चाणक्यांनी जाणून घ्या

लोक सहजपणे गैरफायदा घेतात

जर तुम्ही सर्वांशी सहमत होणारे किंवा ‘नाही’ म्हणू न शकणारे असाल, तर लोक अनेकदा याला तुमची कमजोरी समजतात, तुमची ताकद नाही. यामुळे अनेकदा लोक तुमच्याकडे मदतीसाठी येतात आणि त्यांची सर्व कामे तुम्हीच करावीत अशी मागणी करतात. तुम्ही नाही म्हणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ते तुम्हाला संधीसुद्धा देत नाहीत. जेव्हा असे दीर्घकाळ घडते, तेव्हा तुमच्यावर ओझे वाटू लागते आणि तुमचा मानसिक ताण वाढतो.

तुम्ही कमकुवत आहात वाटणे

जे लोक खूप स्पष्टवक्ते असतात, त्यांना इतरांसमोर स्वतःला स्पष्टपणे आणि ठामपणे व्यक्त करणे अनेकदा अवघड जाते. असे झाल्यावर समोरच्या व्यक्तीला तुमच्यात आत्मविश्वासाची कमतरता आहे असे वाटू लागते. हेच एक प्रमुख कारण आहे ज्यामुळे लोक तुमचे बोलणे गांभीर्याने घेणे थांबवतात आणि तुमच्याकडे दुर्लक्षही करू लागतात.

बरोबर आणि चूक यातील फरक ओळखणे

ज्यावेळी तुम्ही अतिशय भोळे आणि सहज विश्वास ठेवणारे असता, तेव्हा तुम्ही इतरांवर सहज विश्वास ठेवता. तुमच्या हिताची काळजी कोण घेत आहे आणि कोण फक्त स्वतःच्या फायद्याचा विचार करत आहे, हे तुम्हाला ओळखता येत नाही. हे एक मोठे कारण आहे की अनेकदा तुम्ही चुकीच्या लोकांच्या संगतीत येता आणि आयुष्यात पुढे तुमची मोठी फसवणूक होते.

आत्मविश्वास कमी होणे

जेव्हा लोक वारंवार तुमचा गैरफायदा घेतात आणि तुमच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम तुमच्या आत्मविश्वासावर होतो. यामुळे, तुमचा तुमच्या निर्णयांवरील विश्वास अनेकदा उडतो आणि कृती करण्याबद्दल तुम्ही साशंक बनता. तुमच्या या सवयीमुळे तुमच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनावर परिणाम होतो.

पुढे जाण्याच्या संधी गमावणे

तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी स्पष्टवक्ते असण्याची गरज नाही. कधीकधी तुम्हाला तुमच्या हक्कांसाठी उभे राहावे लागते आणि इतरांना तुमची मते स्पष्टपणे मांडायला शिकावे लागते. जर तुम्ही नेहमी शांत असाल किंवा तुम्हाला नाही म्हणता येत नसेल, तर लोक तुम्हाला मागे सोडून पुढे निघून जातील. यामुळे अनेकदा तुम्ही मोठ्या संधी गमावून बसू शकता.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: चाणक्य यांच्या मते अतिप्रामाणिकपणा का टाळावा?

    Ans: चाणक्यांच्या मते, अतिप्रामाणिक माणूस सहज फसवला जाऊ शकतो. त्यामुळे सत्य बोलताना विवेक वापरणे आवश्यक आहे

  • Que: प्रामाणिक स्वभाव नेहमीच चांगला असतो का?

    Ans: प्रामाणिकपणा चांगला गुण आहे, पण प्रत्येक परिस्थितीत तो उघडपणे दाखवणे योग्य नसते. कधी कधी संयम आणि मुत्सद्दीपणा गरजेचा असतो.

  • Que: प्रामाणिकपणा आणि हुशारी यामध्ये समतोल कसा साधावा?

    Ans: सत्य बोलताना योग्य वेळ, शब्द आणि पद्धत निवडणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे नातेसंबंधही टिकतात आणि नुकसानही टळते.

Published On: Apr 20, 2026 | 11:30 AM

Shani Amavasya: पितरांच्या आशीर्वादासाठी अमावस्या का मानली जाते खास, जाणून घ्या

Jupiter Transit: जून महिन्यात गुरू ग्रह बदलणार आपले मार्गक्रमण, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

Shani Jayanti 2026: शनि जयंतीच्या दिवशी करू नका 'ही' चूक, अन्यथा शनि देव होतील क्रोधित

Blood Pressure Control : कोणत्याही औषधाशिवाय हाय ब्लड प्रेशरला करता येईल कंट्रोल, रोजच्या जीवनात न चुकता करा 'हे' काम

May 16, 2026 | 11:21 AM

ठेकेदारांचे 'पेमेंट' थांबवा, निकृष्ट कामावर गडकरींचा संताप; वारी सुखाची की होणार कष्टदायक?

May 16, 2026 | 11:15 AM

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर

May 16, 2026 | 11:07 AM

रुग्णालयात सापडलेला 'तो' बॉम्ब नव्हताच! पुणे पोलिसांची घाई; एटीएसलाही कळविले नाही

May 16, 2026 | 11:01 AM

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी

May 16, 2026 | 10:48 AM

pakistan School Dress Code: कर्नाटकमध्ये हिजाबला परवानगी; मग पाकिस्तानातील शाळांमधील 'या' कडक नियमांची का होतेय चर्चा?

May 16, 2026 | 10:36 AM

लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral

May 16, 2026 | 10:27 AM

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM

